Ärsenik, poison millésimé

Il y a dix-sept ans, Ärsenik déclarait à l’Abcdr du Son : « le rap, ça ne va pas mourir, c’est trop gros ». Et en effet, cela fait trente ans que dure en France une musique longtemps réduite à un effet de mode, au point où, aujourd’hui, elle a même ses événements anniversaires. Réédition, concerts et tournées sont le symptôme d’une culture qui tend à se patrimonialiser, célébrer son histoire. C’est précisément l’occasion d’entendre la totalité d’un classique de la mythique année 1998, Quelques gouttes suffisent, sur la scène de l’Olympia le 11 mai, et surtout, de discuter à nouveau avec Calbo et Lino. Si le temps passé révèle un rapport différent des deux frères à leur musique et sa postérité, il n’use rien de leur complicité. Lino taquin, Calbo posé, le duo revient sur la genèse de leur groupe, la conception et le regard porté sur leur premier album. Mais aussi sur la préparation de ce concert anniversaire, la future réédition de Quelques gouttes suffisent, et la sortie éventuelle de ce fameux troisième album, Si quelques doutes subsistent…, véritable arlésienne depuis quinze ans.

A : On lit souvent que le groupe a été créé en 1992, avec Réty. Est-ce vrai ?

Lino : En fait, 1990 même. C’était même pas Ärsenik… je dirai pas le nom ici, on risquerait d’avoir l’air cons. [rires]

Calbo : [sourire menteur] Je m’en souviens plus.

A : Un nom à trois lettres sûrement. [rires]

L : C’étaient des noms de groupe de MJC. Le nom n’est pas intéressant en soit, comme on a rien fait niveau discographique.

C : On avait commencé dans le cadre de la ville.

L : Avec des potos, dont Réty. On avait 11 ou 12 ans, on était au collège.

A : L’un de vous a été plus moteur que l’autre ?

C : On est frères, donc c’était une passion commune. Mais Lino était plus dedans, car moi j’étais plus dans le sport, j’étais au foot tout le temps. Le rap était un hobby plus qu’une passion. Lino était plus à fond.

L : J’étais pas vraiment à fond… On était des rappeurs de MJC. On écoutait Radio Nova, Dee Nasty. Le rap français arrivait, ces gars nous montraient qu’on pouvait faire des tournures en français.

C : Il y avait aussi un rappeur à Villiers-le-Bel, Saxo…

L : Et Turbo et Shud.

A : Le fait d’avoir Passi comme cousin, ça a été un élément déclencheur ?

L : Oh, il ne nous a pas beaucoup aidé… [rires]. Je plaisante. En fait, on grattait déjà la feuille au moment où le Ministère se lance. Le Secteur Ä n’existait pas encore. On ne traînait pas ensemble.

C : On était dans des villes voisines : Passi à Sarcelles, nous à Villiers-le-Bel, donc on était dans notre microcosme. Il y avait des danseurs, des DJs, et nous on rappait. On était des mecs de cité, on ne bougeait pas trop de notre coin, entre nous.

A : Le vrai déclic, c’est quoi ? Votre apparition sur L’Art d’utiliser son savoir, en 1995 ?

L : Oui. À l’époque on ne cherchait pas de deals, on n’avait pas envie de faire de rap professionnellement. On s’en foutait. C’est Tony Truand, qui rappait avec nous au début d’Ärsenik, qui a rencontré Desh, dans une soirée. C’était le DJ de Ministère A.M.E.R., et il montait son label. Il faisait sa compil, L’Art d’utiliser son savoir. Ils ont discuté, Tony lui a dit qu’il avait un groupe, et donc on est parti chez Desh… [il s’arrête] J’ai des trous de mémoire dans la chronologie.

C : On cherchait des musiques pour une MJC pour préparer un voyage en Hongrie…

L : [il le coupe] Putain, t’es sûr de ton truc, là ?

C : Attends, tu vas voir.

L : T’es un ouf !

C : C’est toi, t’es amnésique.

L : Pas tant que ça ! La Hongrie, c’est 92. Desh, c’est 95.

C : Bon ok [il reprend]. Bref, on cherchait des musiques propres à l’époque, parce qu’on prenait n’importe quel beat, des faces B. Je me rappelle que quand Tony nous a ramené cette idée, il revenait d’une soirée chez des danseurs, les GBF. Il avait parlé à Desh, qui n’était pas emballé au début. Finalement on le rencontre, et il nous dit qu’il y a un son que personne ne kiffe. Parce que c’était très west coast à l’époque, alors que ce morceau était un peu plus… « bang bang ». Nous, on a dit « on s’en fout, donne une musique ! ». Il avait fini sa compilation L’Art d’utiliser son savoir mais nous a dit de passer chez lui pour nous faire écouter. On y est allés, il nous a filé la musique de « Balltrap », on a posé dessus, et on s’est retrouvés en studio.

A : Donc c’était un hasard, ce morceau ? Il n’y avait pas eu de volonté de votre part de vous enregistrer ?

C : Zéro calcul. On a découvert le studio. On ne savait même pas ce qu’il allait faire avec le morceau ! Et après il nous a rappelé : « c’est quoi le nom que je mets sur la pochette ? » On a dû réfléchir pour lui donner le nom ! Et ça a été inscrit dans le marbre.

A : Qu’est-ce qu’il a changé pour vous ce morceau ?

C : Kenzy nous a remarqué au milieu de tout ça, alors qu’il avait dans la tête l’idée de créer le Secteur Ä.

L : Et il y a eu un dilemme. Desh voulait nous signer aussi. C’était donc ça ou Secteur Ä. On a donc choisi de bosser avec Kenzy. On a eu un peu de flair [sourire]. Quoi que : Sniper a très bien marché avec Desh !

A : Il y avait des raisons particulières de choisir Kenzy plutôt que Desh ?

C : Le projet était mûr.

L : Il y avait le Ministère A.M.E.R., tout ça. On s’est dit que c’était plus intéressant.

A : Entre votre premier morceau en 1995, et la sortie du premier album en 1998, vous enregistrez beaucoup ?

L : Pas tant que ça. C’est devenu effectif au moment où on a eu un contrat. On avait fait des compilations et les apparitions dans les albums du Secteur Ä.

C : Si mes souvenirs sont bons, Kenzy nous avait dit qu’il aimait bien notre style, mais que c’était trop… [il imite quelqu’un à bout de souffle]. Il savait qu’il fallait affûter la lame avant de balancer un projet. On a fait nos classes dans les compils et les albums des autres. C’était calculé comme ça.

A : Sur le fait de vous affûter, vous, personnellement, vous vous sentiez déjà prêts pour sortir un album ?

C : On ne calculait rien.

L : De fait on était prêts. Mais ce n’était pas un calcul, on ne voulait pas faire de disques à la base. Mais pour se faire un nom, préparer les gens à un album, il fallait faire des compils. Nous, on avait un roadster intéressant : Stomy, Neg’Marrons, « Arrête de mentir » avec Gynéco… Tout ça nous a servi.

C : Ça a créé la demande. On est passé d’une compilation du 95 à des compilations plus grosses, jusqu’à l’album.

A : Vous aviez déjà des choses prêtes, enregistrées pour ce premier album ?

L : Non. Je pense que ce qui a été décisif, c’est la rencontre avec Djimi Finger. [il réfléchit] On l’a rencontré où ce con ? [rires]

C : Il était dans sa cave. Il faisait des sons pour les gars de son coin, et nous on lui a proposé de venir avec nous, parce qu’on avait ce deal d’album à remplir. On avait kiffé ses sons.

L : Il avait déjà fait « Rimes et châtiments » [NDLR : sur la compilation L432 en 1997].

C : Il nous disait : « je travaille avec mes potes ». Je lui ai répondu : « comme on a un bon deal, si tu réussis avec nous tu aideras mieux tes potes ».

L : Et au final il n’a jamais aidé ses potes. [rires]

C : Il y a trop de projets qui se sont enchaînés chez nous.