404Billy, correction automatique

Fort du succès d’estime de Hostile, premier projet monochrome, et de ses premières parties pour Damso, 404Billy revient avec Process, nouveau disque entre prise de confiance et recherche artistique.

« Dans mon monde, plus de couleurs, le noir est l’nouveau orange ». Avec ce trait d’esprit placé sur « 404 », titre qui ouvrait Hostile, 404Billy résumait de manière (paradoxalement) brillante son univers. Sans être radicalement obscure comme peut l’être celle de certains membres du 667 – Freeze Corleone en première ligne -, la musique de 404Billy est sombre, portée par des pensées noires et des instrumentaux funestes. Une ligne directrice ferme, affirmée à partir de « Le Kid est mort », en 2017. Sur des violons étirées et étriquées et la rythmique appuyée de DST, 404Billy annonçait la couleur – ou son absence, précisément : « Mes djinns sont mes ghostwriters, me poursuivent pour droit d’auteur », crachait-il, la hargne dans la voix.

La suite a été dans la même veine : plusieurs clips tout en nuances de gris, puis Hostile, sorti en avril 2018. Une première sortie compacte, cohérente, condensée en dix titres, à l’époque des albums fleuves. Et derrière les invectives et autres références à la faucheuse, quelques cicatrices mal dissimulées (« J’ai connu mon père au parlu, il n’est pas souvent réapparu »). Un ton et une attitude affirmés qui ont piqué la curiosité de Damso. Le bruxellois a invité 404Billy et son équipe à assurer l’ouverture de son Lithopédion Tour. L’expérience a été une première reconnaissance, mais surtout un apprentissage suffisamment concluant pour que 404Billy prenne en assurance. Non pas qu’il en ait jusque là manquer ; mais ses ambitions sont maintenant plus hautes.

Preuve en est avec Process, nouveau projet sorti ce 15 mars, dans lequel le rappeur de Villiers-le-Bel explore des nouvelles directions, construit d’avantage ses morceaux. « Sombre fan » est empli d’autodérision, « Espèce » le voit chercher dans des flows et une diction plus sèche, « Rouler » et « Rageux » développe des ambiances plus mélodieuses. Un ensemble d’avantage hétérogène, mais qui tient par cet esprit misanthrope d’un garçon devenu adulte trop tôt. La musique de 404Billy est encore perfectible, corrigible. Il le sait, même si, lors de notre entretien, il assume sa part de prétention en assurant viser à être le meilleur. À être aussi meilleur tout court, dans sa carrière comme dans sa propre vie.

Abcdr du Son : Il y a une évolution marquée entre Hostile et Process. Musicalement déjà : on est passé de ces mélodies funestes à des choses plus pêchues. C’était une volonté dès le départ ou c’est arrivé au fil de l’enregistrement de ce projet ?

404Billy : Avec Hostile, je me suis dit qu’il fallait que j’arrive avec un projet où je rappe. Et je savais que le sombre, c’est ce qui m’allait le mieux. Pas forcément du rap boom bap, mais sombre. Il fallait que je prouve que je sais rapper. Je ne pouvais pas venir et sauter des étapes. Maintenant, je ne veux pas habituer les gens à se dire que je fais tout le temps la même chose, à rester dans ma zone de confort. Process, le nom colle à l’idée du projet. Je dois me découvrir aussi, et voir où je peux aller. Mais toujours en faisant des trucs que j’aime.

A : L’idée de faire tes gammes, c’était un défi pour toi-même ou un message au public ?

404 : Je pense que c’était les deux. C’est pour ça que dans Hostile il n’y a aucun feat. Je devais montrer que je pouvais faire un truc structuré, où j’arrive à tenir dix tracks seul, sans qu’on soit lassé de m’écouter. Mais aussi montrer aux gens que je sais kicker et que je peux aller plus loin. Je m’ouvre un peu plus, je découvre des nouveaux trucs. Et j’espère que dans l’album suivant je pourrai encore aller dans des nouvelles directions.

A : « RVRE », le morceau avec Damso, ça a été un déclic pour ça ?

404 : Oui, dans le sens où je me suis dit: « si je peux poser avec des disques de diamant, je peux faire des trucs ! Des trucs de ouf ! » Je ne peux pas me reposer sur des acquis. Je sais rapper sur des prods un peu freestyle, mais je dois faire des vrais morceaux, des vrais titres. Je pense que c’est ce que les gens attendent de moi maintenant. Ça allait aussi avec ce que j’écoutais dans le moment. Process est homogène, mais aucun son ne se ressemble.

A : C’est vrai que sur Hostile, il y avait plus ce sentiment de fil conducteur, de teintes unies, ce qui est moins le cas sur Process.

404 : Voilà. Je sais que ça va déplaire à certaines personnes qui avaient kiffé Hostile. D’autres qui attendent une évolution seront contents.

A : Ça te permettra d’écrire « Sombre fan 2 ».

404 : [rires] Voilà, exactement.

A : « Sombre fan » est intéressant, d’ailleurs : c’est peut-être une des premières fois où tu thématises ta musique. D’où est venue l’idée de ce morceau ?

404 : La prod de Junior Alaprod tournait en studio – et moi, je n’écris pas chez moi, mais en cabine, derrière le micro. Et j’ai commencé à raconter l’histoire d’un mec bizarre. Mais ça partait dans un délire, il fallait que je ramène ça dans un esprit plus drôle, d’où ce truc de sortie de concert. Ce n’est pas quelque chose que je referai tout le temps, c’est aussi pour ça qu’il est en bonus. Je ne savais pas où le foutre dans le projet. C’était un kif du moment. Mais je kiffe comment je l’ai écrit : il est visuel.

A : J’avais précisément l’impression de lire une suite de commentaires YouTube.

404 : [rires] Exactement ! Même dedans je m’autocritique aussi.

A : C’est un des premiers morceaux où tu utilises un ressort qu’on n’entend pas forcément dans ta musique : l’humour.

404 : Parce que m’autocritiquer, j’ai trouvé ça drôle. Je suis conscient de ce que les gens me disent. Quand tu n’es pas dans le déni, les gens ne peuvent rien contre toi. Un mec m’a dit une fois « t’as pas un physique de rappeur » [rires]. En vrai, dans la vie je suis un grand con : j’aime vanner. Et quand je suis grave sérieux dans mes sons, mes potes de 404 me vannent aussi. Dans la musique, j’essaie de faire ressortir quelque chose de plus… profond. Mais dans la vie de tous les jours je ne suis pas en mode « la faucheuse ».

A : Tu as beaucoup enregistré pour ce projet ? Tu as dû écrémer ?

404 : Ouais j’ai beaucoup trop de sons dans mon disque dur. J’ai beaucoup plus enregistré que pour Hostile, j’ai voulu tester des choses.

A : On a un peu l’impression que c’est un banc d’essai, Process.

404 : Un gros déclic pour Process, ça a été l’album ? de xxxtentacion. En l’écoutant, je me suis dit qu’on n’avait pas à se mettre de barrière, qu’on pouvait tout faire. Lui va loin, de « Moonlight » à un truc où il kicke avec Joey Bada$$, en passant au métal – je ne pense pas que je ferai ça un jour. Mais là, je kicke avec Blaz Pit sur « 404Freestyle », et je chante un peu à la Trippie Redd ensuite. Les projets comme ça, ça m’inspire. Je ne veux pas qu’on me cerne, qu’on me mette dans une case. Je veux être moi, Billy. Ce qui marche ou pas, on verra. Le prochain projet, l’album, sera plus pro, plus prise de tête. J’essaierai d’autres trucs.

A : Qu’est-ce que ça veut dire plus pro ?

404 : [il réfléchit] Je veux qu’il ait un impact. Si tu te dis que t’es fort, ton premier album doit être un classique. À ton échelle. Ça doit inspirer les gens. Ça doit se sentir que t’as pris un autre niveau. Process, c’est un projet parfait pour introduire un album ensuite. Parce que c’est déjà plus pro que Hostile, les morceaux sont mieux structurés, il y a des humeurs différentes.

A : T’as encore le sentiment d’être en mutation ?

404 : Grave. C’est un peu ça, « process ». Je suis dans le processus. Ce n’est pas Billy forme finale. Hostile j’étais en Kaïo-ken [NDLR : technique de combat dans le manga Dragon Ball]. Process j’suis en Super Saiyan. Et le prochain, on verra.

A : En Beerus [NDLR : personnage de Dragon Ball Super].

404 : [rires] Voilà. En dieu de la destruction.