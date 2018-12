Le rap américain en 2018

Kanye West en roue libre, disparition de jeunes rappeurs, disques au sommet des charts… Rarement le rap US n’aura été une telle montagne russe qu’en 2018. Un mélange de folies musicales, de dérapages et de disques importants que la rédaction de l’Abcdr passe en revue dans son podcast trimestriel, sous la forme de bilan de fin d’année. Travis Scott est-il le roi de 2018 ? Le Soundcloud rap est il en perte de vitesse ? Le rap américain n’est-il devenu qu’une grande télé-réalité ? Des questions auxquelles la rédaction tente de répondre en passant en revue les disques et les phénomènes essentiels de cette année américaine, entrecoupé d’un débat sur l’homme de 2018 (ou pas). Un indice : il aime bien les fêtes foraines.

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @rphlDC), avec, par ordre de prise de parole :

Pap’s (L’Abcdr du Son / Twitter : @papschampagne)

Sébastien Darvin (L’Abcdr du Son / Twitter : @ShawnPucc)

David Garnier (L’Abcdr du Son / Twitter : @Boomshak_)

Brice Bossavie (L’Abcdr du Son / Twitter : @Bricebossavie)

Elodie Sophie (Backpackerz / Twitter : @Elo_Sph)

Chapitres :

2:10 : Les albums rap US de 2018 27:46 : Le rappeur US de 2018. 44:23 : Les phénomènes marquants de 2018.

