Le rap anglophone du deuxième trimestre 2019

Dans un second trimestre où les têtes d’affiche ont proposé des sorties un peu ternes (YG, ScHoolboy Q), quelques événements sont venus satisfaire notre appétit en disques de qualité. Avec ZUU, son quatrième album, Denzel Curry a peut-être sorti l’un des meilleurs disques de l’année, et a rappelé la place non négligeable qu’a tenu Carol City dans le rap US depuis plus de dix ans. De leurs côtés, Megan Thee Stallion et Rico Nasty, dans des styles différents, ont souligné à quel point une nouvelle génération de femmes vient bousculer la scène ces derniers mois. Et si on apprécie la langue de Shakespeare, la vraie, coupée aux accents est et sud londonien, impossible de ne pas porter une oreille attentive à l’excellent cru de nos voisins britanniques, entre Dave, Skepta et slowthai.

À retrouver dans ce podcast :

07:41 : ZUU de Denzel Curry, Carol City’s finest.

27:57 : Megan Thee Stallion et Rico Nasty, le coup de pression des nouvelles kickeuses.

54:10 : Dave, Skepta, slowthai, grande Grande-Bretagne.

Un podcast animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @rphlDC), avec par ordre de prise de parole :

Golgoseize (Moggopoly /@golgoseize)

David Garnier (abcdrduson.com / @Boomshak_ )

ShawnPucc (abcdrduson.com / @ShawnPucc)

Brice Bossavie (abcdrduson.com / @BriceBossavie)

