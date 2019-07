Le rap français du deuxième trimestre 2019

Après un début d’année un peu morose, le rap français a accéléré le rythme ces trois derniers mois, bien aidé par les sorties de ses têtes d’affiches. Avec leurs albums respectifs, PNL et Nekfeu relèvent-ils le challenge que leur impose leur propre succès ? En arrière plan, des stars des années 2000 ont signé leur retour, en indépendance totale. Les voix de Sefyu, L.I.M et Sinik peuvent-elles encore porter aujourd’hui ? Mais le printemps a également été l’occasion de voir des noms moins connus confirmer tout le talent qui leur est prêté depuis plusieurs années. Alors quelles sont vraiment les singularités de Sameer Ahmad, LK de L’Hôtel Moscou, Lyonzon et le 667 ? Autant de débats, ponctués des coups de cœur de nos rédacteurs et invités, qui ont rythmé ce podcast consacré à l’actualité du rap français du second trimestre 2019.

À retrouver dans ce podcast :

05:48 : Nekfeu et PNL face à leurs succès.

41:22 : Sefyu, Sinik, L.I.M., Freko : les anciens combattants sont-ils toujours pertinents ?

1:06:00 : Sameer Ahmad, LK, 667 et Lyonzon : en marge mais au centre de l’attention.

Un programme animé par Ouafa Mamèche, avec, par ordre de prise de parole :

Manue

Brice

Raphaël Da Cruz

zo.

Léon

Ismaël Mereghetti

