« Ça y est, j’ai lâché l’école et mes parents sont contrariés. » Salif a 19 ans lorsqu’il enregistre Tous ensemble chacun pour soi. Cet âge de la recherche de soi et de l’entrée difficile dans le monde adulte transparait tout au long du disque. « Dur d’y croire », qui introduit l’album, apparait comme une autobiographie adolescente de son (ses) personnage(s). Point de coup de sang ici, comme il y en aura beaucoup par la suite, mais un regard à la fois lucide et un peu rêveur sur une situation aux inconnues multiples. Sur un sample très solennel du « Lamento » de George Delerue (Heureux qui comme Ulysse), Salif rappe les affres de son jeune âge, le poids des incertitudes, des injonctions et de l’amour parental. Entre la fin de l’innocence (« C’est ma mère qu’ça rend folle / Elle sait que c’est fini les farandoles et que si on traîne dehors / C’est que soit on deale soit on vole ») et le début fragile d’une nouvelle vie (« Il suffit d’un faux pas pour que d’un coup je perde le contrôle »), le rappeur semble tenir sur un fil comme un funambule éméché.

Mais ce qui marque, c’est le point de vue parental adopté lors du deuxième couplet – encore aujourd’hui l’un des plus forts de son auteur. En usant des mots durs de son père (« T’as lâché les études pour flâner / Fais comme bon te semble / Mais nous ne trainerons pas cette honte ensemble / Si tu te contentes de te projeter dans le temps »), le rappeur de Boulogne atteint une hauteur de vue précieuse, symbole de la maturité atteinte et de son propre passage à l’âge adulte. « Mais j’ai franchi ce stade », dit-il en évoquant son adolescence. Au point de mettre de côté toute dignité dans une dernière ligne lapidaire de son paternel, répétée avec une voix fébrile que l’on ne lui connaitra plus jamais : « Mon fils, tu sais, pour moi tu n’es qu’un bon à rien. » – David2

Prendre de la bouteille

« Moi aussi je me suis caché derrière une bouteille et un joint, heureusement depuis le temps j’ai fait du chemin. » Six ans après « Dur d’y croire » et ses incertitudes latentes, Salif et son quart de siècle livrent avec « Enfance gâchée » un texte à hauteur d’adulte, lucide et éclairant. Celui d’un homme qui a pris de la bouteille – au sens figuré cette fois – et observe avec recul les errances de sa jeunesse et de celle des autres. Aucun regret à l’horizon, mais beaucoup de colère et l’envie de la faire ressortir de manière positive. Avec les invectives d’un grand frère (« Petit » revient comme une anaphore), « Enfance gâchée » sonne comme un avertissement autant qu’un constat au déterminisme implacable : « Loin des yeux de ma mère, de ses pleurs et de ses cris, ce que j’étais a fait de moi ce que je suis. ». Salif ou l’art de la maturation. – David2