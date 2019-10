Mac Tyer : Tandem n’existait pas depuis longtemps, genre 1999. On se connaît depuis qu’on est petits avec Mac Kregor. À ce moment-là j’étais dans une prison où il y avait une radio. Lorsqu’il y avait des freestyles, ils m’appelaient tout le temps.

Ben-J : On a connu Socrate quand il était au CJD [NDLR : centre des jeunes détenus] à Fleury-Mérogis. On a fait une émission radio là-bas, et il est venu freestyler avec nous. Il s'appelait Soso à l'époque, et nous avait bien marqués. Il est sorti du placard, a commencé à maquetter avec Tefa et Masta.

Mac Tyer : On avait rencontré Masta grâce à Joe le Balafré [NDLR : producteur, notamment de “93 Hardcore” de Tandem, en 2005]. C’était un ancien d’Aubervilliers qui a un peu grandi avec les gars de Kilomaître.

Stéphane : Tandem, c'était un groupe exceptionnel. C'est Pit qui m'en avait parlé. Il m'avait appelé en me disant : “je suis en studio à Aubervilliers, il faut vraiment que tu viennes”.

Pit : Au moment où j'enregistrais le titre “Rap de Barbares” pour la compilation Mission Suicide [NDLR : réalisée et produite par Kilomaitre et Eben, membre de 2Bal 2Neg], il y avait Mac Tyer au studio. Masta me jouait des titres de Tandem : j'y entendais du Ärsenik, un truc caillera, mais avec un vocabulaire médiéval. Je me suis dit “mais c'est quoi ça ?” J'ai demandé à Masta de me filer des sons, je suis allé à Villiers-le-Bel voir Lino. Je lui ai fait écouter, il m'a dit : “C'est des tueurs !”.

Patrick : Tefa nous a fait écouter “Sport de sang”, et là on a entendu un mec qui rappait sans rime, mais dans les temps. On a demandé “c'est qui ?”, “des petits d'Aubervilliers”. Ça a matché.

Pit : Je suis allé ensuite dans la cité de Tandem, à Aubervilliers. Je me suis retrouvé dans la chambre de Mac Kregor, et je leur ai dit : “les gars, je veux bosser avec vous, je veux vous signer, vous êtes forts !”. J'ai dit à mes gars de Première Classe : “ces gars, c'est l'avenir du peu-ra, faut les signer !”.

Ben-J : On a tout de suite accroché : ils avaient le feu. Ça correspondait à ce qu'on voulait mettre en avant, le rap français haute fidélité. Ils étaient dans la lignée d'Ärsenik, de Lunatic. Le rap qui nous faisait vibrer. Nous, ça nous faisait du bien, parce que beaucoup de rappeurs étaient venus nous voir, mais on n'avait pas eu de coup de cœur. Mais quand on a entendu l'Skadrille et Tandem, c'était ce qu'on cherchait.

Mac Tyer : À l’époque on ne connaissait personne dans la musique, on ne savait pas comment sortir des trucs. À ce moment-là on faisait plein de compilations : Première Classe Vol. 2, Cut Killer Show 2, Sachons Dire Non II. On était en vogue, et c’était un honneur que Première Classe nous appelle. Le label avait émergé de fou quand j’étais en prison. On se demandait “est-ce qu’on va aller chez IV My People ? Chez Première Classe ?”. Pit avait été convaincant, on s’entendait très très bien.

Stéphane : Du fait que Mac Tyer est camerounais, ça s'est fait naturellement. C'est aussi pour ça que leur premier projet est sorti chez Hostile en distribution.

Mac Tyer : On avait déjà enregistré notre EP de notre côté en famille avec Kilomaître, avant de signer chez Première Classe. Le plus ancien titre de Tandem, c’est “Imagine” - qui avait été enregistré le même jour que “Sport de sang”. C’est pour ça que c’est un morceau avec des rimes à la fin ; les rimes internes, c’est quelque chose que j’ai développé plus tard. Le morceau le plus récent, c’était “Les Maux”, le solo de Mac Kregor. À l’époque, on voulait se faire remarquer dans le game, on était radical. On voulait que les gens reconnaissent notre talent. On avait vingt ans, les gens pensaient qu’on en avait déjà trente. On avait une façon d’aborder les choses dans le rap qui n’était pas commune. On était éduqués par Chill et Lino, et on voulait montrer qu’on pouvait être plus forts qu’eux. C’étaient ça nos références.

Patrick : Mac Tyer et Mac Kregor étaient des jeunes artistes hyper talentueux, qui avaient juste besoin d'avoir le bon canevas pour délivrer des trucs presque excellents.

Ben-J : Les deux EPs, de Tandem et l'Skadrille, nous ont coûté beaucoup d'argent, parce qu'on les a sortis en distribution. On avait l'habitude de faire des grosses sorties, mais c'était en maison de disques. Là, on a fait les mêmes dépenses, mais en indépendant : marketing, affichage, pub. Et ça, ça sortait de notre poche.

Patrick : C'étaient des artistes en développement, on savait très bien qu'on n'avait pas besoin de vendre beaucoup pour faire un retour sur investissement. Les disques précédents étaient des disques en licence, avec beaucoup de moyens. Sur des artistes comme ça, Benjamin Chulvanij n'y croyait pas du tout. Tandem sortaient de nulle part, et encore jusqu’à aujourd'hui, ils n'ont pas eu de gros succès commerciaux. Mais on a tenté le coup, on a distribué. Chronowax pour l'SKadrille, EMI pour Tandem.

Stéphane : Ça nous a plombés. Benjamin Chulvanij m'avait dit : "t'es producteur indépendant ? Ok, je te distribue, mais je ne t'avance rien. Tu paies tout, ta SDRM [NDLR : Société pour l'administration du droit de reproduction, qui gère les autorisations pour les productions d'oeuvres musicales]. Tu vas apprendre." Nous, bêtement, sans savoir ce qu'était la vraie distribution, ça nous a coûté bonbon. Quand ensuite les groupes ont voulu plus d'investissement, plus de clips... on était asphyxiés.

Mac Tyer : On était déjà contents que notre premier projet sorte. On était déterminés : pour nous, l’EP était une première étape. On pensait qu’on allait créer des grandes choses ensemble, on était dans la même vision des choses. C’est par la suite que ça s’est corsé.

13Or : On ne connaissait pas les méandres de la production. En signant chez Première Classe, distribué par Hostile, donc EMI, on se disait qu'il y aurait de gros moyens. Mais là on a sorti un projet en autoproduction, distribué chez Chronowax. Dans nos têtes de minots, on s'attendait à une vraie exposition, une grosse promo. Alors qu'ils ont fait comme ils ont pu.

Mac Tyer : Avec Tandem, on s’est retrouvés sans pouvoir sortir de projets pendant deux ou trois ans. Alors qu’on était proches d’un groupe comme Sniper, dont on voyait les albums sortir. On ne comprenait pas d’où venait le problème - jusqu’à aujourd’hui, je n’ai jamais su. Et puis nous, on était toujours des mecs de la rue, donc à un moment on prenait la musique au sérieux, à un autre moment non.

13Or : Aujourd'hui je comprends ce qu'il s'est passé, mais à l'époque on ne comprenait pas les enjeux. Ça a créé de la frustration, on était pressés. Pour nous, le cheminement était simple : on devait sortir un album l'année suivante, avec des clips, et un disque d'or. Mais on ignorait qu'il fallait démarcher pour trouver une licence ou un co-producteur.

Stéphane : Ça a été difficile sur la fin avec L'Skadrille. Il n'y avait pas le succès, on a eu des difficultés à trouver un deal, le groupe a eu l'impression d'être délaissé, alors que les Neg'Marrons vendaient beaucoup d'albums. Inconsciemment, ils ont dû se dire “ils s'en foutent de nous”. Les mecs des bureaux ne sont pas dans l'artistique ou dans l'affect, mais dans les chiffres : on a sorti de l'argent, il faut sortir un projet. Les artistes du label, eux, sont des grands frères et en même temps des stars, ils ont peut-être moins de temps. Ça a créé des difficultés.

13Or : Ça a changé notre relation avec certains mecs de Première Classe. Pas tous. Peut-être que certains arrivaient à mieux prendre le temps de nous expliquer les choses. C'est de l'humain : tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde de la même manière.

Jacky : Il y a eu quelques discordes, parce que quand tu es producteur et artiste, l'artiste en face te voit plus comme le producteur, et se dit que tu vas pas défendre totalement ses intérêts.

13Or : On a commencé à travailler dans une optique d'album, on enregistrait des titres. Mais la frustration créée par Dangereux 2001 nous a fait dire que ce qu'ils ont fait, on pouvait le faire tout seul. Ils ont été compréhensifs. On avait des contrats de prod et d'édition, mais ils nous ont dit qu'on pouvait partir.

Arnaud Fraisse : Tandem, ça ne pouvait pas passer à la radio, c'était complexe à promouvoir. Difficile à imposer en images, alors qu'ils avaient une super cote. L'Skadrille, c'était plus cool, mais ça manquait peut-être d'épaisseur. Chacun avait son petit défaut. À partir du moment où Benjamin Chulvanij et Laurent Bounneau n'y croyaient pas, c'était compliqué. Tu avais très peu d'alternative. Sinon, c'était le succès d'estime. Mais Première Classe n'était pas calibré pour ça.

Ben-J : Tandem, ça a été compliqué de trouver un deal. L'album C'est toujours pour ceux qui savent [NDLR : sorti en 2005] a été enregistré chez nous à 90%, puis Kilomaitre a récupéré le business. Les maisons de disque nous disaient que c'était trop dur, trop hardcore. Je pense qu'à cause de ça, un certain temps s'est écoulé, et les mecs ont peut-être été déçus. Mais on ne pouvait pas refaire l'album en distribution comme le EP, c'était trop coûteux.

Patrick : Il y a eu pas mal d'embrouilles, on s'est pris la tête. Il y avait pas mal d'artistes qui avaient du succès, qui entraient en radio, ce qui n'était pas leur cas. En signant chez nous, tu te disais peut-être “j'vais briller tout de suite”. Et quand tu voyais que ça ne brillait pas, tu te disais que c'était un boycott. Alors que ce n'était pas le cas ! Ce n'était juste pas évident de développer ces artistes-là. L'album de Pit était ouvert. Mais leurs projets, non. “Mon Rap” de l'Skadrille, c'était musicalement ouvert, mais dur dans le propos. Tandem, c'était hardcore.