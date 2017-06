Wu-Tang Forever

“Comment se convaincre que les guerriers Wu-Tang n'ont pas installé une hégémonie dans l'univers socio-culturel français ?” demandait David Keita dans le Radikal de l'été 1997, quelques semaines après la sortie de Forever. S'il y a un peu d'exagération dans cette question rhétorique, le Wu s'impose à cette époque comme un véritable phénomène de société. RZA raconte à qui veut bien l'entendre qu'un jour, pas si lointain, la majorité des groupes de rap du monde pourront se revendiquer du Clan, après avoir collaboré avec un membre du crew ou un affilié. Les W s'affichent un peu partout, sur les t-shirts, sur les tables des lycées ou sur les murs des bourgades même les plus paumées. Le clip de "Triumph", complètement hors-normes pour l'époque, tourne en boucle sur les chaines musicales. Bref, le "Wu World Order" se met en place et Forever, le second album de l'équipe, enfin réunie, symbolise parfaitement cette mégalomanie fièrement assumée.

Forever, c'est tout d'abord ce son sous stéroïdes, limpide et grandiose, loin du lo-fi, désiré ou contraint, d'Enter the Wu-Tang. Il y a aussi ce livret fascinant, où le texte est réduit à la portion congrue pour laisser plus de place aux photos des neuf membres du collectif, présentés comme de véritables super-héros. Et, bien évidemment, Forever est l'un des rares double LPs de l'histoire du rap, car le Wu ne pouvait alors pas se résoudre à faire simple. C'est d'ailleurs ce choix qui lui fera entamer son lent et douloureux déclin : si Forever est une œuvre géniale, il y a des titres dispensables parmi les vingt-sept proposés et, pour la première fois, on se surprend à utiliser la touche skip pour une sortie du Clan. Des premiers signes de faiblesse qui marquent la fin d'une période complètement folle où, quatre ans durant, toutes les sorties estampillées Wu-Tang auront connu un immense succès, qu'il soit critique ou commercial.

Ce n'est pas au jeu du tracklisting idéal que nous souhaitons nous adonner ici. Celui-ci, visant à réduire Forever à un quinze titres qui rejoindrait Enter the Wu-Tang au panthéon des plus grands albums du rap, a longtemps occupé les Hip-Hop heads du monde entier, sur le net ou non. Notre objectif est plus modeste : extraire cinq titres de cette œuvre dense et complexe et décrire ce qu'ils nous inspirent, dans la tradition de l'Abcdrduson. Pour rendre hommage à notre manière à Forever, vingt ans après sa sortie, (nous) rappeler que le Wu fut grand et qu'il occupe une place à part dans l'histoire de ce genre musical. Pour toujours...