À la fin de l'hiver 1997/1998, la voix de Kool Shen succède aux cinq notes de basse qui ouvrent « Laisse pas traîner ton fils ». « À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes ce n'est plus le même deal » dit-il sur ce titre qui est le premier single du quatrième album studio de NTM. Sobrement appelé Suprême NTM, le disque s'apprête à succéder à Paris sous les bombes, qui a éparpillé le rap français à coup d'influences new-yorkaises tout en réalisant une OPA sur l'équipe Assassin, DJ Clyde en tête. Trois ans se sont écoulés depuis les succès exponentiels de « Pass pass le oinj », « Tout n'est pas si facile », « Qu'est-ce qu'on attend » et « La Fièvre ». Trois années ponctuées d'un marathon judiciaire, de tournées jamais totalement abouties et de séparations et rapprochements. Mais pendant que le Suprême écumait les salles et la chronique judiciaire des journaux, c'est aussi le rap français qui mutait.

Quand lors de son troisième disque, NTM se vivait pour la dernière fois comme un posse, d'autres s'étaient chargés de redéfinir les contours de ceux qui niquent la musique de France. IAM, en plus de sortir le monumental L'École du micro d'argent mettait en avant la fougueuse Fonky Family. À Paris, La Cliqua cultivait les bases de son Conçu pour durer et Time Bomb redéfinissait toutes les notions de flow à travers un collectif hors-norme. Quant au Minister Amer, il étendait son secteur, touchant aussi bien à la variété autoproclamée du Doc qu'aux entraînements de boxe avec les mots d'Ärsenik. Sans compter sur les DJs de l'hexagone qui faisaient pleuvoir des cargaisons de mixtapes sur les bacs français dans lesquelles tout le monde apparaissait à l'exception d'un seul groupe : NTM. Alors qu'ils mûrissaient le quatrième album de la maison mère, Kool Shen et Joey Starr devaient se rendre à l'évidence : le rap français, ce n'était plus le même deal. Les deux MCs dionysiens étaient face à un virage : soit ils prenaient définitivement un coup de vieux, faisaient partie du passé, soit ils répondait de la plus belle des manières, avec un album hors norme et sans concession à l'air du temps ni à leurs rivaux. Plutôt que de prendre le train en marche, ils choisirent la deuxième option. Elle s'intitula Suprême NTM. Sobriété et suprématie.

Entouré de nouvelles têtes, le Nikomouk s'affiche désormais explicitement comme un duo. La notion d’unité est toujours de mise, mais elle se concentre sur deux visages affichés sur fond bleu et prêts à regarder leurs fondamentaux droit dans les yeux : la fougue, les comptes à régler, le malaise social mais surtout la complémentarité. Il en ressort un disque d'une puissance rare. L’adéquation entre Joey Starr et Kool Shen, deux rappeurs que leurs styles opposent mais que l'histoire rassemble, atteint enfin son paroxysme et devient une constante.

De la constance à la cohérence, il n’y a qu’un pas que le duo maintient enfin intégralement durant seize pistes. Unis dans tous les maux qu'ils décrivent autant que dans les moments de pur freestyle ou même d'entertainement, le duo de Saint-Denis tatoue au fer rouge le rap français et érige le 93 en centre névralgique de la scène hexagonale, jusqu’à lui donner l’image de berceau du hip-hop tricolore. Au point que vingt ans plus tard, Suprême NTM reste l'un des albums de rap français qui a le mieux vieilli. Évidemment, il ne contient pas les codes de 2018. Mais que ce soit à travers son mixage, terriblement moderne et puissant pour l'époque, son format, ses titres ultra calibrés et extrêmement resserrés ou la multiplicité de ses exercices, il reste un disque exemplaire, que le temps commence à peine à marquer. Une madeleine pour celui qui était adolescent en 1998, évidemment. Mais aussi un modèle de tenue de route artistique pour celui qui aujourd'hui, souhaiterait produire un album à la fois varié et soudé, unique et multiple. Alors si Suprême NTM n'est pas le disque qu'il faudrait faire en 2018, il est de ceux qui montrent comment lier en une seule identité un catalogue d'exercices distincts et deux personnalités que rien ne semble pouvoir concilier sans risque de fractures. Retour sur un monument du rap français illustré par sept titres incontournables de sa tracklist.