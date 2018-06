Jusqu'à l'amour est le second album du trio de Boulogne-Billancourt Les Sages Poètes de la rue, arrivant trois ans après Qu'est ce qui fait marcher les Sages ?. Il sort le 3 juin 1998, pile à temps pour les beaux jours et un glorieux début d'été. L'un des très rares double-albums du rap français, Jusqu'à l'amour s'étend sur vingt-quatre plages, dure plus de cent minutes et devrait ainsi prêter le flanc au jeu de la tracklist idéale. Pourtant, et c'est peut-être là le véritable exploit, il est difficile d'imaginer l’œuvre avec six pistes en moins qui en feraient, selon l'expression désormais consacrée, « un solide dix-huit titres ». À aucun moment, ce choix de l'album en deux volumes n'apparaît comme une gourmandise, assouvie à l'aide de morceaux pressés surtout pour faire le nombre. Certes, tout n'est pas au même niveau d'excellence que les quelques points d'orgue que nous évoquerons dans cet article. Mais même les temps qu'il conviendrait de qualifier de « moins forts » -à défaut d'être faibles- ont le mérite d'amener l'ensemble dans de nouvelles directions nécessaires pour que jamais l'ennui ne poigne.

La répartition des rôles est claire : Melopheelo est le sage, Dany Dan le poète, Zoxea la rue. Comme à leur habitude, les « Boulogne-Billancoureurs » parlent d'amour et d'art sur des instrumentaux lumineux et raffinés. Un positionnement, presque un ADN, qui paraît déjà à l'époque un peu anachronique, renvoyant plus au début des années 1990 et à la Native Tongue qu'à Mobb Deep ou à la Boot Camp Clik, grandes influences de la scène hexagonale d'alors. Les Sages Po' continueront toujours de défendre un certain droit à la bonne humeur et à la candeur dans le rap. « Actuellement, on a l'impression qu'il faut absolument dénoncer. On est artistes, on est libres. À la base, la musique est faite pour que tu passes un bon moment » déclarait en toute humilité Dany Dan à Groove en 2002. Mission accomplie : des bons moments, lui et les siens nous en ont offert un grand nombre tout au long de leurs carrières, et Jusqu'à l'amour en regorge tout particulièrement. Saluons donc, à travers quelques morceaux choisis, une œuvre qui ne vieillit pas et continue d'être, vingt ans après sa sortie, un véritable vecteur de vibrations positives.