Ça n'aurait pas dû marcher. Le 9 novembre 1993, le groupe IAM sort son deuxième album, Ombre est Lumière. Les six Marseillais reviennent après un succès d'estime, ...De la Planète Mars, et un changement de label soudain. La discographie complète du rap français, à l'époque, peut encore tenir dans une boîte à chaussures. Ça n'empêche pas IAM de voir les choses en grand. Réalisé entre Marseille, Aix-en-Provence et New York, Ombre est Lumière comptera deux volumes, vingt-neuf titres, onze interludes. Durée totale : 2 heures 28. Et ça va marcher, bien au-delà de leurs espérances.

Ce double album, le premier de l'histoire du rap, est un incroyable attelage de références et d'idées. Sa variété témoigne de la curiosité débordante du groupe, dont la moyenne d'âge est alors de vingt-six ans. Quand IAM rappe, c'est pour parler de pleine conscience, d'hypocrisie religieuse, de géopolitique, de numérologie ou de bikers marseillais – et on ne mentionne là que la première partie du premier disque. Le langage puise dans l'argot, la science et les livres d'histoire : si vous avez la trentaine et connaissez les mots batiscaphe ou caligæ, vous le devez sans doute à Akhenaton et Shurik'N.

Deux ans plus tard, dans son album Métèque et Mat, le même Akhenaton évoquera l'imagination grand angle qu'il a développé dès sa petite enfance. Il racontera notamment sa capacité à “transformer une pièce aux dimensions d'un univers.” C'est précisément ce qu'accomplit IAM dans Ombre est Lumière. Le groupe n'est pas seulement inventif, drôle et érudit : il ouvre des portes. Des portes qui orienteront la destinée du rap français (que se serait-il passé si “Je danse le mia” n'avait pas été choisi comme single ?), mais qui auront aussi le pouvoir de transformer le jeune auditeur, seul devant son poste-cassette. Écouter Ombre est Lumière en 1993, c'est visiter un musée, arpenter les rues de Marseille, penser la multiplicité du monde, contempler la voie lactée, le tout entrecoupé de sketchs dignes d'un best-of des Inconnus (c'est bien sûr un compliment). Ce disque, à lui seul, offrait des perspectives infinies.

Fourre-tout miraculeusement cohérent, Ombre est Lumière ne ressemble à aucun autre album de la scène française. Propulsé par “Le mia”, il s’écoulera à 450 000 exemplaires. Plus tard, IAM ordonnera ses idées de manière plus limpide et moins légère, mais le moment Ombre est Lumière représente le groupe dans toute sa richesse, son esprit de camaraderie, son humour gras et ses idées hautes. C'est ce qui nous donne aujourd'hui envie de lui rendre hommage, avec une circumambulation en sept titres autour de cet album double et unique. Peut-être pas le plus grand, ni d'IAM, ni du rap français, mais certainement le plus grandiose. -JB