Christopher Wallace 1972 - 1997

“The greatest rapper of all time died on March 9th” assénait, dans “2nd Round K.O.”, un Canibus rageur à LL Cool J, trop prompt selon lui à s’autoproclamer the “Greatest of all time”. Le 9 mars en question est bien sûr celui de 1997, qui vit Christopher “The Notorious B.I.G.” Wallace être abattu à Los Angeles, à la sortie d’une réception. Un meurtre qui, deux décennies plus tard, reste un mystère qu’on se gardera bien de commenter ici. Car, au-delà des fantasmes, reste pour nous, auditeurs, un constat implacable : quelques mois après Tupac Shakur et moins de deux ans avant Big L, un autre rappeur était fauché dans la force de l’âge, au sommet de sa carrière.

Une carrière qui, au final, n’aura pas duré bien longtemps : il s’est en effet écoulé moins de quatre ans entre la première sortie discographique de Biggie (le maxi “Party & Bullshit” en juin 1993) et sa mort. Une période durant laquelle un seul album aura vu le jour, “Ready to Die”. Un classique parmi les classiques, soixante-dix minutes d’excellence où B.I.G. parle avec brio de deal, de réussite sociale, de mal-être, de sexe, de vie et surtout de mort. Christopher Wallace est à l’aise sur tous les thèmes, dans tous les registres et montre une propension à faire briller non pas tout ce qu’il touche, mais tout ce qui l’entoure. Des qualités dont il fera à nouveau montre sur “Life After Death”, grandiloquent second long format enregistré de son vivant mais sorti une quinzaine de jours après ce triste 9 mars californien.

Vingt ans après, que reste-t-il de tout ça ? Beaucoup de choses, en fait. Biggie était un MC surdoué, de toute évidence, mais il fut également l’un des rares rappeurs à faire de la musique qui pouvait s’adresser à tous et toutes, sans avoir à employer des dénominateurs communs trop triviaux. Derrière la dangerosité revendiquée, il y avait un certain humanisme et de la subtilité qui font que, mètre étalon ultime, beaucoup d’entre nous lient irrévocablement les morceaux de The Notorious B.I.G. à certains moments de leurs vies, donnant ainsi à Biggie une place à part dans leur mémoire. Pour tout ça, on ne rendra jamais assez hommage à Christopher Wallace. Mais essayons quand même.