Roc Marciano – Conçu pour durer (Volume 3)

Jamais deux sans trois dit l’adage. Il fallait donc que Roc Marciano ressorte son flingue et sa rose une dernière fois. Comme les précédents, cet ultime volet des apparitions à l’extérieur (la plupart du temps en tout cas) du plus maquereau des rappeurs New Yorkais présente un travail dominé par deux mots : la constance et la consistance. La constance d’abord parce que Roc Marciano, depuis bientôt dix ans, est un invité de premier ordre et l’assurance pour son hôte d’un couplet en béton dans la boîte. L’assurance aussi que la production utilisée par cet hôte n’est pas trop dégueulasse, parce qu’entendre le Roc rapper sur un beat flingué, c’est « rare comme trouver des couilles dans le slip des élus FN » pour citer un autre kickeur, de chez nous celui-là. La consistance ensuite, parce que Marciano ne lâche jamais le micro sans avoir rien dit d’intéressant, ni surtout sans y avoir mis la manière. Le genre de rappeur qui par ses images, par son travail sur les rimes et par son interprétation saurait rendre digne d’intérêt un texte sur la composition de son petit déjeuner. En l’occurrence, il s’agit plutôt de faire briller ses voitures type S, de faire parler la poudre blanche ou la noire et de défiler dans ses fringues Gucci. Pourtant le résultat est là : on est autant pendu à ses lèvres que lorsqu’il nous décrit la mort de ses proches et leurs mères apprenant la nouvelle, hurlant de douleur au téléphone, dans « Thug’s Prayer ». Parce que Marciano a parfaitement compris qu’en définitive l’important n’est pas tant ce qu’on raconte, que la manière dont on le raconte.

En attendant un Rosebudd’s Revenge Pt. 2 annoncé depuis plusieurs mois maintenant (en fait, presque depuis la sortie du premier en février 2017), se replonger dans la musique de Roc Marciano, depuis ses débuts discographiques avec The U.N, permet aussi de mieux mesurer la hauteur de vue du bonhomme. Volontiers le rappeur préféré de ton rappeur préféré, Roc Marciano est aujourd’hui définissable comme un auteur au sens premier du terme. Un esthète avec ses thèmes, ses obsessions bien à lui, et une oreille à faire pâlir d’envie un paquet de rappeurs triple A fébriles dès qu’il s’agit de choisir la bonne production. D’un côté, on pourrait croire qu’il n’a pas tellement évolué en presque quinze ans tant les pistes s’enchainent sans dépareiller, et tant il semble toujours appuyer sur la même gâchette. De l’autre, il suffit de réécouter Rosebudd’s Revenge, son élégance sonore et ses saillies vertigineuses pour saisir à la fois la longueur et la cohérence du chemin parcouru depuis Marcberg. Avec beaucoup d’intelligence, Rakeem Calief Myer s’est ouvert une autoroute à deux voies en choisissant de faire évoluer en vase-clos sa discographie solo (invités triés sur le volet et confidentiels, production majoritairement assurée par ses soins) pour mieux parader sur les albums et les morceaux des autres. De cette parade au long cours a résulté une œuvre parallèle, tout aussi impressionnante sinon plus, qu’il nous a semblé important de collecter et de remonter pour mieux en saisir l’étendue. En voici le troisième et – à ce jour en tout cas – le dernier pan, à écouter la capote baissée évidemment.

Tracklist :