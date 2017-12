Roc Marciano – Conçu pour durer (Volume 2)

Parce que Roc Marciano a posé sa griffe sur beaucoup, beaucoup de disques ces dernières années, trente morceaux n’étaient pas suffisant pour représenter à la fois la qualité et l’exhaustivité de ses apparitions depuis le remarqué Marcberg en 2010. Nous voici donc avec, sous le bras, un deuxième volume rempli des shoots à trois points (et souvent à l’extérieur) du natif d’Hempstead, New York. La recette n’a pas changé depuis le volume un : Marciano y est toujours le même amoureux des mélodies finement ciselées, le même adepte de la rime richement illustrée, rappée avec le même goût pour l’aphorisme et l’économie des mots. Toujours des marques de caisses de luxe, les préférées des Emirats. Toujours des armes en nombre suffisant pour aller braquer Fort Knox. Toujours des filles « like miss Brazil » dans ses textes. Toujours aussi ce cocktail de références qui ne sont pas le tout-venant de ses collègues rappeurs. Au hasard dans cette mixtape deuxième du nom : Mickael « K 2000 » Knight exhumé dans « The Turning Point », Hélène de Troie invoquée dans « Medusa », ou Gonzo du Muppet Show dont le long nez servira à imager le canon d’un flingue dans « Ice Cream Man ». Bref, la vie d’un proxénète pas né de la dernière pluie, la vraie, racontée avec le style, le coffre et l’élégance que le métier impose.

Si cette nouvelle sélection peut confirmer une chose c’est aussi que Marciano, rappeur solo de son état, maîtrise l’art de bien s’entourer. On ne compte plus les grands noms – au micro ou à la production – présents sur les crédits des vingt-quatre pistes choisies : The Alchemist, Apollo Brown, Ka, le regretté Prodigy, Action Bronson, Q-Tip ou encore Lord Finesse, qui a ressorti des placards un interlude du Jewelz de O.C, signé Preemo, pour produire le mémorable « Bruh Man ». Jamais pourtant il ne donne le sentiment de s’éparpiller ou de ne pas être à son aise, malgré les changements d’ambiance et les invités multiples. Car d’une façon assez merveilleuse, Rakeem Calief Myer parvient à multiplier les casquettes sans se disperser. Il est autant un artiste accompli avec ses thèmes et obsessions – ses albums sont une plongée dans le New York des pimps et des dealers de la french connection – que le sidekick idéal, capable de tabasser n’importe quel instrumental pas trop dégueulasse. Il est autant un rappeur habile et fringuant qu’un producteur émérite, qui n’a pas hésité à se mettre au service de ses invités le temps de tout un album, en l’occurrence Marci Beaucoup. Il est autant un exégète du mafioso rap des années 90 que le père spirituel de la nouvelle vague de l’underground new-yorkais. Westside Gunn et Conway, entre autres, lui doivent sans doute beaucoup et n’ont pas manqué de l’inviter à faire parler la poudre dans le terrible « Omar’s Coming ». Ce sont ces facettes passionnantes, d’un artiste entier et composite, que nous avons, un peu plus encore, tenté d’explorer dans ce Built to Last volume 2.

Tracklist :