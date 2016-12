Never forget the disc-jockey : DJ Scratch

Repéré par le regretté Jam Master Jay peu après sa victoire au New Music Seminar en 1988, George Spivey alias DJ Scratch a tout juste 20 ans quand il fait son premier tour du monde, partageant les scènes d’Europe comme du Japon avec Run DMC et Public Enemy, avant même de devenir le DJ historique d’EPMD. DJ Scratch est non seulement un DJ phénoménal, mais son palmarès en tant que producteur impose aussi le respect. Après s’être fait la main sur des remixes de son cousin DJ Magic Mike ou de son groupe EPMD, il joue dans la cours des grands question prod’ en plaçant ses sons sur quasiment tous les albums de Busta Rhymes ou encore ceux de Q-Tip, LL Cool J, Wu-Tang, Snoop, 50 Cent. Le mix que nous vous proposons se veut un résumé de tous ses talents : scratcheur, remixeur et producteur.

PMD – « Phuck It Up Scratch » Rasheed Chappell- « 1,2,3 » Busta Rhymes – « Do My Thing » Rampage – « Talk Of The Town » Onyx – « Black Dust » Busta Rhymes – « Get Off My Block » Guru’s Jazzmatazz – « Keep Your Worries Featuring Angie Stone » PMD – « Rugged-n-Raw » Flipmode Squad – « I Got Your Back » Diamond D – « U Can’t Be Me » The Roots – « Rock You » Magic Mike – « Represent (DJ Scratch’s Back To Brooklyn Mix) » Guru – « Respect The Architect featuring Bahamadia (Buckwild Remix) » Funkmaster Flex & The Wu Tang Clan – « Wu-Tang Cream Team Line Up » Method Man & Redman – « 1, 2, 1, 2 » MC Shan – « Don’t Call It A Comeback (Instrumental) » Busta Rhymes – « New York Shit » Redman – « So Ruff » EPMD – « Scratch Bring It Back »