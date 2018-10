Une histoire du rap marocain en quelques hits

Porté par des bandes de kids aux flows 7ami (chaud) et 7ari (piquant) accrochés à des mélodies sans faille, la scène rap marocaine est devenue l’une des plus solides du Maghreb en moins de deux ans. Elle a fait boum sur les réseaux à coup de bangers et de hits aux formules ultra-calibrées. La symbiose parfaite d’une génération en “Y vie” qui s’invente trapstar, découpe les prods au rythmes de “skusku”, rappe maghribi en puisant dans le folklore, la culture et les traditions du pays. Et dans ce paysage où les existences plantées dans des vidéos clips ont des allures de 7afla (fête) permanente, raconte la rue, le manque, l’amour, la perte et la distance, se dessine les trajectoires des nouvelles figures du rap +212. Ils s’appellent 7Liwa, Madd, Toto, Issam, T.Flow, Lbenj, Mons, Lferda, Nizoo, Mr Draganov, Lil Eytch. Ils viennent de Casablanca, Fes, Oujda, Asfi. Leurs bonbonnes sont chargées. Leurs dégaines et leurs flows sont jdid (nouveau). Et entre les silences qui se glissent sur des productions à 140 BPM, s’écrit avec eux une toute nouvelle histoire : l’âge d’or du rap marocain. Cette aventure commence là où nous vous avions laissé, il y a tout juste un an : à Casablanca avec le titre “La Fafa” de 7 Liwa. Mal7aba, c’est-à-dire bienvenue, dans Jdid, notre mix spécial bangers et hits du rap marocain.

Tracklist :