Au milieu des années 80 l’épicentre de la scène DJ Rap, se trouve à Philadelphie. New York a su créer une discipline, Philly va la perfectionner et l’emmener dans une nouvelle ère. Parmi les acteurs de ce changement figurent DJ Cash Money qui deviendra champion du monde en 1988 et un modèle pour un bon nombre de DJs français. Il y a aussi DJ Code Money qui mettra sa technique au profit du gangsta Schoolly D, mais s’il y en a bien qui doit être mentionné, c’est Jazzy Jeff. Parmi les précités, il est aujourd’hui encore le seul à jouir d’un respect sans borne. Pourquoi ? C’est simple Jazzy Jeff a su traverser le temps en s’appuyant sur une curiosité insatiable. Tout d’abord en duo avec Will Smith, où il ne s’est pas cantonné au rôle de DJ pousse disque caché au fond de la scène. He’s the Dj I’m The Rapper est, ne serait-ce que par son titre, un hymne au travail du DJ. Le duo marque l’histoire du rap en étant le premier groupe à faire un double album et à remporter un grammy award avec le titre « Parents just don’t understand. » De sa collaboration avec le Fresh Prince, Jazzy Jeff a su profiter de la mise en lumière, sans jamais tomber dans la caricature du clown assigné aux platines. Comme si, pour contrecarrer cette image amusante, Jeffrey Townes mettait les bouchées doubles pour être respecté par ses pairs alors qu’il aurait pu rester, comme Carlton, prisonnier de son image du prince de Bel Air. Mais non Jazzy Jeff s’auto-parodie dans des interludes où il se fait contrôler par des policiers qui ne le reconnaissent pas. Mais avoir de l’humilité et le sens de la dérision ne suffit pas pour faire perdurer un DJ. La technique est aussi nécessaire et Jazzy Jeff n’en manque pas. Le voir en live est une expérience à plus d’un titre. Pour beaucoup, assister à un set de Jeff est une prise de conscience tant il allie habilité et l’art de saisir l’humeur du public qu’il a face à lui. Un feeling doublé d’un sérieux qui fait aussi tomber les masques. Devant un live de celui qui était DJ de Will Smith, l’amateur de dancefloor comprend que beaucoup de personnes qui se revendiquent DJs en sont, en réalité, à des années lumières.

Jazzy Jeff, c’est aussi celui qui a démocratisé le transform, sans jamais en réclamer la paternité. Il aurait pourtant pu se l’accaparer : « j’ai inventé ce scratch, toutes les personnes qui l’utilisent devraient me verser un dollar », mais il n’en n’est rien. L’homme scrute simplement tout ce qui se fait. Sa conception du deejaying, c’est aussi ça : observer et assimiler. Au point de collaborer avec les meilleurs, des Invisibl Skratch Picklz aux Beat Junkies. Cette envie de partager et de découvrir, il la matérialise en un évènement annuel, Playlist Retreat, sorte de all star game des artistes organisé autour de sessions de création et d’enregistrement. Sur scène avec les Roots, sur des mixtapes estivales avec Mick ou en DJ set avec Mad Skillz, Jazzy Jeff est de ces artistes qui ne marchent pas seul, qui ne privilégient pas leur plaisir égoïste. Au contraire, ils savent accompagner autant que se faire accompagner. Une longévité et une sociabilité dans le monde du deejaying qui n’aurait jamais été possible sans comprendre l’évolution technologique de la discipline. Jazzy Jeff a ainsi pu donner son avis, pour plusieurs marques, et surtout créer une des tables de mixage la plus utilisée actuellement. Pioneer et Serato ne s’y sont pas trompés en le prenant en sponsor. Trente ans de réputation intacte dans ce milieu, ça ne court pas les rues. Et c’est ce que ce mix, non-exhaustif et réalisé uniquement à base de vinyles, tente de prouver. Retour sur une carrière d’un homme aussi à l’aise derrière les platines que les machines, producteur quelque part entre Tribe et Jay Dee, la science du DJ en plus.

Tracklist :