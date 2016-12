On vous l’accorde, Kanye West est un phénomène à peu près tous les ans. Mais en 2016, l’empreinte qu’il va laisser sera peut-être la plus importante – la plus révolutionnaire aussi. Non pas que The Life of Pablo soit son meilleur projet (encore que la question reste entière). Non, ce qui rend le septième bébé de Kanye si important, c’est la façon assez surréaliste qu’il a eu de voir le jour et de grandir, en faisant fi de toutes les conventions et idées fixes que l’on pouvait avoir sur l’album en tant qu’objet. Hybride, instable, immatériel, se refusant même à son public (la bonne blague Tidal), The Life of Pablo est un morceau d’art en perpétuelle évolution, « a living breathing changing creative expression » d’après les mots de son auteur. C’est ainsi que plusieurs titres seront retouchés, des couplets ajoutés, déplacés ou supprimés au fil du temps et des sorties sur les diverses plateformes digitales. « Wolves », pour ne citer que lui, connaîtra pas moins de quatre versions différentes. Et il doit en exister une bonne dizaine pour le disque (si tant est qu’on puisse encore parler de disque), dont certaines incomplètes ou disparues. En faisant de The Life of Pablo sa toile de Pénélope, Kanye fait plus que réinventer le concept d’album, il lui retire sa notion inhérente et physique de finalité. Mais il pose aussi la question, un peu comme Georges Lucas qui n’en finit plus de retoucher ses Star Wars pour mieux créer une œuvre globale tout en rendant impossible l’accès aux films originaux, de la substantifique moelle de la production artistique. Cette course sans fin vers la perfection, ce trop-plein de retouches, n’est-il pas aussi le meilleur moyen de détruire l’œuvre elle-même et de la ramener au niveau zéro de la création, celui où tout est encore à penser ? – David2