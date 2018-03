YL, poète et fédérateur

Petit des grands d’Air Bel et de Ladjoint, le beatmaker qui lie les deux générations en transmettant les valeurs du hip-hop marseillais aux nouvelles éclosions phocéennes, YL est un pur produit du Rap français, avec une majuscule. De ceux qui ont connu Luciano et Dicidens par leurs grands-frères, de « sang », réel ou métaphorique – Marseille apprend à ne pas faire la différence. Il a le goût pour toutes sortes de musiques, le respect des anciens et des modernes, du travail acharné, de l’amitié, du dépassement rigoureux dans l’écriture et l’interprétation. Le rap est pour lui une véritable école, un noble art. Sa musique le dit mieux : elle se veut unificatrice et efficace. Si « Yamine prend », « Yamine donne » aussi, car il compte rendre chaque parcelle de force reçue, à ses anciens, ses amis, sa famille. À cette discipline morale et artistique implacable s’ajoute une touche singulière, plus obscure : celle d’une sensibilité à part, profonde mais sans posture, d’un enfant, bien que magnifiquement entouré, solitaire et insomniaque. YL est le fruit contradictoire d’une époque où les personnes au cœur le plus tendre ont parfois un regard glaçant comme les métaux. Ou, selon les reflets, déchirant de mélancolie.

Débuts « On me connaît déjà je suis Larlar, je suis Air Bel, je suis Marseille »

A : On dit que tu as commencé à rapper à 11 ans avec le groupe 11.43, dès 2007. C’est vrai ?

YL : Je n’en faisais pas partie, j’étais le petit du groupe. J’apparaissais dans certains featurings, je faisais des scènes avec eux. 11.43 est un groupe originaire d’Air Bel, composé de cinq rappeurs. Naps, Sahim, qui est resté dans l’ombre mais pour lequel j’ai un respect immense. C’est lui mon grand à la base. Il y avait aussi Kofs, le plus jeune, que vous connaissez, Oussagaza [Oussama Abdul Aal, né d’un père palestinien d’où le surnom, acteur jouant le rôle de Rachid dans le film Chouf, NDLR], et Sidou, que vous ne connaissez pas, mais que vous connaîtrez bientôt. Quand je sors un featuring avec Naps c’est que je le connais depuis petit, il est de la même génération que Sahim, autour de la trentaine. De rapper si tôt avec des gens qui ont de l’expérience, ça m’a donné une école, et donc une légitimité. Les gars comme Ninho ou moi, on rappe depuis l’enfance, on a ce que j’appelle une école et c’est bien. En dehors de ça, j’avais déjà une légitimité dans le fait que je suis un grand amateur de rap : je parle souvent de mon album référence, HLM Rézidant de Dicidens, la Scred Connexion, la FF…

« J’écoute l’inspi des rebeus de Bezbar » YL – #MarseilleAllStar 1

Mes influences tapent souvent dans la fin des années 1990, maximum le début des années 2000. Nessbeal, je trouve qu’il avait l’écriture la plus choquante pour l’époque, Zesau je le considère précurseur de tous les flow trap avant qu’elle arrive, même avant certains ricains. Avec Koryaz, c’était une synergie. Pareil pour la Scred Co et la FF : Haroun et Luciano sont les poètes du rap français. Mais j’ai aussi des influences actuelles, je ne m’en cache pas. Je suis proche de Sofiane, et fan de Niro depuis ses débuts, il y a un beau featuring avec eux sur Confidences.

A : Justement un jalon dans ta carrière, c’est la BO de Chouf le film de Karim Dridi, et Sofiane est déjà présent sur le clip du titre « Trafficanté ».

YL : Déjà, dans l’épisode 1 de #JeSuisPasséChezSo à la Castellane, il y a un petit insert où on nous voit : on s’est rencontrés comme ça. Ladjoint [Mourad, beatmaker central à Marseille, qui a également beaucoup produit pour Sofiane, NDLR] par contre, je le rencontre bien avant, il y a plus de dix ans, quand je suis allé enregistrer avec le 11.43. Il me connaît depuis que je suis petit.

A : Est-ce qu’il y a quelque chose chez Fianso, dans sa musique, dans son statut, qui peut parler au rap de Marseille, le côté proximité, rap de quartier ?

YL : Clairement. Et je trouve qu’en ce moment, Marseille c’est en bombe, on remercie le ciel. Il y a bien plus de connexions qui se font : rappeurs marseillais entre eux ou avec les Parisiens, et plus de rappeurs en général parlent de Marseille dans leurs textes, leurs interviews. Cette ville a une identité musicale particulière, comme Paris d’ailleurs, où il y a plus de monde donc plus de diversité, mais ici on va avoir un truc peut-être plus artisanal. Après, moi je fais beaucoup de flows américains, si tu regardes bien ; et même un mec comme JuL, il est influencé par les ricains, pas par les mêmes références, mais il l’est. Par contre, c’est sûr que le fait que depuis certaines années, des gars, jeunes, avec une marque aussi particulière que JuL et SCH soient confirmés, ça apporte une identité, un autre visage à la ville.

A : En 2017, tu signes à Def Jam avec Bylkaprod. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qu’est Bylkaprod, de ce que vous avez fait ?

YL : Bylkaprod c’est ma structure de départ, avec laquelle j’ai commencé, avec laquelle je suis encore, et avec laquelle j’espère être toujours. Rayane l’a fondé, il a plusieurs casquettes : manager, producteur exécutif sauvage, [« perchiste », ajoute Rayane]. Oui, perchiste parfois, même sparring partner. [Rires] Pur produit marseillais, comme moi. Entre nous, ça a commencé il y a deux ans avec une voiture, un parking, une bouteille de coca et un Samsung. Instru, freestyle toutes les semaines. Beaucoup plus amateur que les « #MarseilleAllStars » [série de freestyles collectifs sortis au cours de l’année 2016, NDLR], uniquement postés sur les réseaux sociaux. On doit pouvoir les retrouver en cherchant bien, parce qu’on ne supprime rien, on assume tout. [Rires] Puis on a sorti mes premiers contenus visuels professionnels solo sur Daymolition – des vaillants de la première heure, Daymolition. Mais même à ce moment-là, je n’avais pas décidé de me professionnaliser. On faisait de la musique comme on jouait au foot. Dans la même veine, il y a eu « Marseille », tournée avec une voiture de shérif. [Sourire] Pour l’anecdote, on a croisé à un feu rouge de Marseille un mec qui avait cette caisse. À l’époque on était en indé, donc on lui a tout simplement demandé de nous la prêter pour un clip. Et ça a marché, il est venu. [Rires]

Avec « Enfant d’Africain », je fais un million de vues, et surtout, je commence à trouver mon identité. Puis « Trafficanté » marque un nouveau tournant puisque je rencontre mon clippeur, Comm, qui me fait prendre conscience de l’importance de l’image. Il fait la plupart de mes clips, mais pas tous, pas « Fruit de mon époque » par exemple. J’ai une manière de travailler où je n’aime pas monopoliser. Ça se ressent sur la mixtape, ce n’est pas « Ladjoint derrière chaque note » – bon, tout est contrôlé chez lui quasiment. [Rires] Big up à lui, c’est mon frérot. Mais je pense qu’on peut extraire le nectar de chacun, le domaine où la personne est vraiment excellente. Ensuite, on a envoyé des clips comme « Libérez Messin », qui a fait un million de vues en huit jours, mais qui a été supprimé pour des histoires d’instru. [Il sourit, NDLR] On apprend, on apprend. Et un dernier appelé « Insomnia », que je trouve magnifique, alors qu’on l’a fait en indé, et c’est là où il faut saluer la prod exé sauvage de Bylkaprod. Et suite à tout ça, la signature chez Def Jam.

A : Est-ce que cette signature a changé des choses en termes de direction artistique ? Pour les featurings tu as voulu appeler les artistes directement, d’homme à homme. Étant donné la variété des beatmakers qui ont un « nom » dans Confidences, as-tu procédé de la même façon ?

C’est les deux, ça dépend. Il y avait des beatmakers avec lesquels j’étais en contact avant même que je signe, comme Therapy, Guilty. D’autres que mon DA m’a présentés, mais on a travaillé ensemble en studio avant, donc ça ne change pas : je ne fais rien sans qu’il y ait toujours un peu d’humain derrière.