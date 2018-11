Xtrm Boyz, le choc des énergies

Di-Meh, Slimka et Makala sont de vraies piles électriques. À la confluence des styles, à la jonction des genres, ils retrouvent chaque semaine ou presque leur public à travers les salles de la francophonie. Point d’orgue de leur tournée actuelle, ils seront ce 15 novembre à la Machine du Moulin Rouge, l’occasion de revenir avec les trois Genevois sur leur conception du rap et de la scène.

Slimka : Di-Meh il fait du skate, et Makala c’est un sportif ! [Rires] On a défilé récemment, pour la plus jeune marque de la fashion week parisienne, Afterhomework. On essaie de toucher à tout.

A : Si en termes de personnalités, votre « formation » ne se limite pas à vous, en termes d’activités, elle ne se limite pas à la musique non plus ?

Thibault Eigenmann (DJ et Manager du groupe) : Et encore, tout le monde n’est pas dans le groupe WhatsApp !

Makala : Selon ton état d’esprit on peut même être six. Nous cinq et toi.

Makala : En fait on peut citer tous les States, chacun à des époques différentes… Et les histoires de villes ne veulent plus vraiment dire grand-chose, il y a des rappeurs qui ont bougé et les sons ne sont plus forcément propres à leur région.

Di-Meh : Franchement, je pense que l’on a chacun ses inspirations. C’est vrai que l’on se rejoint sur des sons, c’est normal, mais chacun a toujours eu ses propres goûts. Moi, petit, j’écoutais surtout le rap de New York. Aujourd’hui je suis plus sur le Sud, sur Atlanta, et puis sur Chicago.

A : À ce stade de vos carrières, chacun produit ses propres projets musicaux, mais il n’existe pas encore une mixtape ou un album commun entre vous. Y a-t-il une explication ?

Makala : On va aller chercher la force dans tous les coins possibles. Chacun a son style, sa manière de faire les choses, et le jour où ça viendra, on réunira toutes les forces que chacun aura. Mais là pour l’instant, on s’occupe tous de plusieurs parties du globe, on est les Avengers ! Il y a un film où tous sont réunis, quand il est là t’es content, c’est stylé, mais avant ça il y a un Thor, il y a un Spiderman, etc.

A : Et il y a des gens qui attendent plus le film sur Thor que celui sur Spiderman, et inversement. Est-ce que vous avez le même public ou pensez-vous que certaines personnes découvrent Makala sur scène parce qu’ils venaient voir Di-Meh et Slimka par exemple ?

Di-Meh : C’est possible. Le fait de tourner en trio donne de la force à tous en fait.

A : Et sur scène, les morceaux enregistrés en solo se transforment en morceaux de groupe ?

Makala : On laisse chacun s’exprimer mais on sait aussi s’apporter de la force quand c’est nécessaire. C’est une équipe, s’il y a besoin de faire un une-deux, on le fait, s’il faut faire une passe à trois, on le fait aussi. Et si un gars veut partir solo, il fonce au but. De toute façon, on sait qu’il va marquer.

A : Cela fait deux ans que vous tournez quasiment en permanence, et vous avez fait des scènes assez diverses, des petites salles, des clubs, des gros festivals… Avez-vous une configuration favorite ?

Di-Meh : Je pense que l’on veut toujours plus gros, mais c’est bien de faire des concerts dans des petites salles. De toute façon que l’on soit devant cent-cinquante ou quatre mille personnes, ça va être la même shit.

Makala : Le feu va se répandre pareil.

Thibault : En plus, pour ce qui est du set et du show, on décide un peu au dernier moment de ce que l’on va faire. Ce ne sera jamais le même concert.

A : Donc au début de votre tournée, vous n’écrivez pas une sorte de narration de concerts, que vous suivrez tout au long ?



Di-Meh : Non parce qu’en vrai on a besoin d’être surpris, et de suivre nos envies. Des fois je me dis « tiens ce son ça fait longtemps qu’on ne l’a pas fait » et du coup ce soir-là on le fait ! Et encore mieux, le son ne sera jamais le même que celui enregistré, il varie toujours sur scène.

A : À ce jour, pour le public comme pour les journalistes et pour vos pairs, une grosse partie de votre réputation repose sur cette énergie scénique, et votre capacité à chauffer des salles…

Makala : Cramer des salles ! Chauffer c’est pour ceux qui font des premières parties.

A : Ça ne vous fait pas peur des fois d’être cantonnés à ça ? Vous n’avez jamais l’impression que vos disques se trouvent dans l’ombre de vos scènes ?

Makala : Non, au contraire les disques sont mis en lumière par la scène.

Di-Meh : La scène renforce nos projets, ils vont ensemble, comme les clips vont avec les morceaux.

A : Et toutes ces scènes depuis des mois, d’un point de vue physique et mental, vous les vivez comment ? C’est du kiff total ou il y a un certain épuisement ?

Di-Meh : Il y a de l’épuisement oui… On ne peut pas faire ça tout le temps, il faut que l’on prenne des mesures nous aussi. Ça ne peut pas durer éternellement.

A : Comment arrivez-vous à organiser votre temps, notamment pour le studio, avec ces dates ?



Di-Meh : Franchement on mène une turbo-life. On rentre à Genève du lundi au mercredi, puis on repart, donc dans ces trois jours, il faut essayer d’aller au studio faire des titres.

Makala : La semaine nous sert à ça. La semaine c’est le taf. Et le week-end… C’est le taf aussi. C’est pour ça que je suis interpellé par ceux qui demandent si on n’a pas un job à côté… Non mec ! Quand ? On taffe déjà beaucoup.

Thibault : Par exemple quand tu tournes beaucoup, c’est quasiment impossible de clipper. Un clip c’est à peu près trois jours, ça veut dire que le lundi, mardi et mercredi, tu fais un clip entre deux dates… C’est chaud.