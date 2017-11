Vîrus, Dreyfus, Rictus : la fierté des marges

À la Terrasse des Batignolles, en face de la mairie du dix-huitième arrondissement qui célèbre un mariage, le corps immense de Jean-Claude Dreyfus, en short et chaussettes remontées, Vîrus en sweat à capuche et baskets. Deux avatars, que plusieurs dizaines d’années séparent, des classes populaires blanches mises côte à côte.

D’emblée, Dreyfus annonce la couleur et raconte une sorte d’anecdote préventive et rituelle à destination des journalistes qui ont affaire à lui. Il y apparaît comme l’homme capable de passer d’une pub pour les produits cuisinés à un film d’Eric Rohmer. Difficile de faire plus antagoniste, entre la bouffe populaire des supermarchés et l’archétype par excellence du cinéma d’intellos. Le rap et le théâtre à côté paraissent bien proches.

Tout au long de l’interview, les gens le saluent, viennent l’interrompre, lui demander des nouvelles : de vieilles femmes qu’on croirait directement tirées de son dernier film Vive la crise, des serveurs en nœud papillon qui l’appellent « Monsieur Dreyfus », et même l’acteur avec lequel il interprète Les Soliloques, Fabrice Carlier qui surgit comme une apparition pendant que l’on parle de lui.

Quelques heures avec Jean-Claude Dreyfus suffisent à montrer qu’il est de ceux qui rayonnent à la fois par leur bonté et leur liberté – deux qualités si précieuses, qu’il serait bon de retrouver plus souvent réunies. Alors qu’il s’apprête à partir, à la question,pourquoi il a refusé d’entrer à la Comédie-française, il répond : « J’ai toujours préféré les amants et les maîtresses aux mariages. » Les marges et leur liberté, plutôt qu’une stabilité mortifère – il interviendra plusieurs fois pour plaindre les marié-e-s de la mairie d’en face. Rictus, Dreyfus et Vîrus ont en commun, plus que la dernière syllabe de leur nom, la fierté des marges et le bris des codes. Le comédien, les rappeurs l’emmerdent globalement, mais il leur reconnaît un sens de la langue et du rythme – et de toutes façons, s’il n’avait été qu’élogieux, « on aurait trouvé ça louche » dit Vîrus quand nous nous retrouvons seul-e-s. Pas de démagogie. La force des gens libres. Et une rencontre qui fait voir un Vîrus, rappeur de l’adolescence, à moitié plus enfant, à moitié plus adulte.

Jean-Claude Dreyfus : Je peux vous raconter une histoire avant de commencer ? C’était avec une journaliste d’un journal qui n’existe plus, France Soir, un journal de merde [Vîrus rit], je lui avais donné rendez-vous ici. Elle avait un vieux magnéto, mais pourri, elle était obligée de changer les piles et tout. Non mais attendez, elle écrivait comme les gens qui écrivent à l’envers. Je ne comprenais rien. Et puis elle me parle de ma pub, d’antan. Vous êtes peut-être trop jeune pour l’avoir vue, bref. [Publicité pour la marque de plats surgelés « Marie », NDLR] Je n’ai honte de rien, mais quand même on allait pas faire toute une interview sur une pub Marie quoi. Je lui dis, plutôt que de parler de ma pub trop longtemps, on peut parler du film que je tournais à l’époque avec Eric Rohmer, L’Anglaise et le Duc.

Abcdrduson : Oui, où vous jouez le duc d’Orléans.



JC D : Oui voilà, je lui dis qu’on peut parler de ça, qu’il est encore à l’affiche. Je lis l’article, évidemment très mal écrit, jusque là rien d’étonnant, puis j’arrive au passage du film d’Eric Rohmer, orthographié aussi n’importe comment, et là je vois le titre : « L’oncle Zelduc. » L’Anglaise et le Duc, c’est quand même pas bien compliqué ! Elle n’arrivait ni à se relire ni à écouter ce que je lui racontais. Affligeant. Je raconte toujours cette histoire aux journalistes pour les mettre bien à l’aise.

A : Pouvez-vous revenir sur la genèse de votre collaboration ?

JC D : C’est Vîrus qui m’a appelé. J’avais fait un très beau spectacle. [Adaptation des Soliloques du Pauvre au théâtre par Jean-Claude Dreyfus, avec l’acteur Fabrice Carlier et disponible sur YouTube, NDLR] Vous l’avez vu ? C’est ma chienne au début, depuis elle est décédée. Donc j’avais joué ce spectacle plusieurs mois à la Maison de la Poésie. Il y avait longtemps que je voulais faire un spectacle sur Les Soliloques du Pauvre. Mais par définition, des soliloques, on les fait tout seul. Franchement ça m’emmerdait. J’ai connu le garçon avec qui j’ai fini par les interpréter, Fabrice Carlier, parce qu’il m’avait envoyé un texte qu’il avait écrit. J’ai dû me mordre les joues tellement qu’il me plaisait pas. Un truc imbitable, ça ne parlait que de lui. C’était dans l’aigreur, vous savez, ces comédiens qui écrivent des trucs par aigreur. Je lui ai dit très gentiment, il est reparti un peu triste, et six mois après il m’a amené les corrections qu’il avait faites. Et ça tenait debout, donc je lui ai trouvé un titre, Sauvage d’esprit. Il m’a demandé de le mettre en scène. Le texte était intéressant, il avait vraiment percuté ce que je détestais. Tout d’un coup c’était devenu universel, ça n’était plus replié sur lui-même. On a donc répété dans une maison perdue dans les bois, et il m’a tellement énervé, à chercher et ne pas trouver… Non mais c’est vrai, faut trouver, pas chercher. Bref, je lui ai dit : « tu m’emmerdes, et en plus, tu as un rictus qui m’insupporte. » Et j’enchaîne : « en plus t’es un gros nul, un inculte, tu ne sais même pas qui est Rictus. Jehan Rictus. » Il me dit non. On continue à répéter, on se quitte quelques jours parce qu’il m’énervait.

A : C’est arrivé avec Vîrus, ça ?

JC D : Non pas du tout, je ne l’ai pas du tout dirigé. Mais Carlier, pendant une pause, me raconte que quelqu’un lui avait offert Les Soliloques du Pauvre. Il s’était isolé à un endroit, et je l’ai surpris à les lire à haute voix. Et là j’ai eu un déclic : « ben voilà ! » Lui il fera un jeune, parce qu’il devait avoir trente ans à l’époque, et moi un genre de Jean Valjean sur le retour. Ça restait un soliloque, dans la mesure où j’avais adapté l’œuvre à la manière d’un ruban, où le jeune comme le vieux déroulent le même texte. Et puis merde, c’est un soliloque à deux, et voilà. C’est une licence poétique.

A : Comme Rictus en faisait.

JC D : Voilà. Donc j’ai fait ce spectacle, et un jour je le vois arriver : « je m’appelle Vîrus et je fais du rap. » Olala. Qu’est-ce qu’il me veut celui-là. [Vîrus rit] « J’ai trouvé votre vidéo, et je suis en train de faire un truc sur Rictus, est-ce qu’on peut se rencontrer ? » Donc on parle de tout ça, on a enregistré. Bon, je ne suis pas forcément pro-rap. Ça me fait un peu chier, ça me rappelle les stand-up, les one-man show de gens qui parlent que de leur petite personne, de leurs problèmes, ça m’emmerde. Mais là je trouve que dans son écriture, en dehors de Rictus, il y a une espèce de rythme, d’universalité. Et il a une articulation, il y a ce rythme du rappeur, mais pas que. Quand on a enregistré, je lui ai dit direct que je n’étais pas capable de le faire rapidement. Je ne suis pas un rapide, et puis que d’un coup je me mette à faire du rap, ce serait ridicule. Donc chacun son rythme. Ces deux rythmes croisés s’imbriquent très bien dans la façon dont moi je peux raconter les choses en lisant, et Vîrus les rapper. Et bon, moi pour que j’apprenne un truc par cœur, faut vraiment qu’on me donne beaucoup d’argent. Et encore même avec beaucoup d’argent je suis pas sûr de le savoir. C’est deux natures différentes. Lui, il faut le laisser raconter ses trucs comme il veut. Mais disons que ça reste plus universel que les rappeurs ou stand-up qui racontent les malheurs de la banlieue. C’est un peu insupportable ces trucs. Je veux bien qu’on raconte tout ce qu’on veut, la vie des gens pauvres, la difficulté d’être, mais il y a façon et façon d’écrire. Lui a cette universalité qui peut s’allier à ma manière de raconter, parfois hystérique parfois très douce, en montagnes russes. Je n’allais pas essayer de prendre le rythme du rappeur, ça n’avait pas d’intérêt en plus, ça faisait double emploi.

A : Et en découvrant la discographie de Vîrus, vous avez senti des points communs avec Rictus ? C’était notre cas, quand pour la première fois à la Maison de la Poésie il interprète un poème des Soliloques, beaucoup de gens qui le connaissaient avant pensaient que c’était de lui.

JC D : Avant même de le connaître, j’ai toujours pensé que Rictus était un poète pour les rappeurs. C’est vraiment bien tombé : ce qu’il a proposé, j’y avais pensé avant, même si, non seulement j’en suis pas capable, et puis ça ne m’intéressait pas de faire ce rythme-là. D’abord, si le mec fait du rap et s’intéresse à Rictus, c’est qu’il y a un autre intérêt que le simple goût pour les jeux de mots, du tricotage avec la langue française. Ça va plus loin. Dans la mesure où il s’intéresse à Rictus, son écriture à lui, même si elle est différente, va dans un sens d’une revendication forte, qui le dépasse. C’est ça qui m’intéresse. C’est la même chose que j’ai trouvé dans le texte de Fabrice Carlier Sauvage d’esprit, une revendication du mal être, de la difficulté d’être.

Il se lance ensuite dans une explication de la mise en scène proposée pour le texte de Fabrice Carlier, quand soudain :

JC D : Ah non mais le voilà Fabrice Carlier, je rêve ! J’étais en train de parler de toi – embrasse la demoiselle, Fabrice – je disais que t’étais un sale con. Tu connais Vîrus ? Il est génial. C’est en voyant notre vidéo qu’il est tombé dans Rictus. [À Vîrus] Remarque, tu connaissais avant non ?

Vîrus : Oui je connaissais avant, c’est en cherchant tout ce que je pouvais sur lui que je suis tombé sur votre vidéo. Il y a pas tant de commentaires, de gens qui l’ont adapté finalement.

JC D : Il y en a, mais qui surjouent. Ils crient, genre « Merrrrdeuh » [Dreyfus pousse plusieurs cris de ce genre, ce qui fait rire les tables environnantes] alors qu’aujourd’hui on ne peut plus lire Rictus comme dans le temps. En fait je déteste tous les gens qui lisent Rictus. À part nous deux.