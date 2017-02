TRZ, rappeur sombre aux idées claires

Abcdrduson : Malgré ton jeune âge, les gens qui suivent les pages Facebook liées au rap français te connaissent depuis quelques années. Te souviens-tu de la première fois que tu as rappé ?

TRZ : La première fois que j’ai pris un micro, je devais avoir treize ans, c’était dans mon quartier à Nancy. On essayait d’organiser des petits délires à la MJC, et un soir j’ai pris le micro, vu que j’écrivais des petits trucs à l’époque. J’ai enjaillé un peu les mecs de mon quartier et c’est parti de là, jusqu’à ce que je sorte un freestyle qui a buzzé à fond. De là je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec les gens ?

A : C’est justement par le biais de freestyles que tu t’es fait connaître il y a trois ou quatre ans, sur les pages Facebook du style « Les meilleures punchlines du rap fançais ». Tu t’es retrouvé sur ces pages par hasard ou bien c’est que tu en avais compris le potentiel viral ?

T : Je n’ai jamais démarché de pages Facebook de ma vie. J’ai toujours été dans l’optique où si les gens valident ce que je fais, ils donneront de la force naturellement, sans que j’ai à leur demander. C’est ma mentalité, je n’aime pas forcer les gens. Donc tout ça s’est fait naturellement, les gens ont partagé. Quand ça se fait comme ça, ça fait plaisir, tu te réveilles le matin, tu vois les partages tu te dis que les gens sont déter’, ils partagent à fond alors que tu n’as même pas fait la démarche. J’avais juste un profil Facebook comme tout le monde et j’y mettais des petits freestyles comme ça de temps en temps.

A : Depuis ces débuts, tu n’avais jamais eu l’opportunité de sortir ta musique sur un autre format ? Quel a été le déclic pour que tu franchisses le pas en 2017 ?

T : J’ai vu qu’il y avait de plus en plus de monde, et c’est vrai que sortir un projet, c’est un objectif que j’avais en tête depuis trois ou quatre ans. Je me disais qu’il fallait sortir un truc, pour voir ce que ça pouvait donner. Que ça marche ou pas, on ne sait pas, mais j’aime la musique et j’ai envie de la partager avec les gens, donc je me suis dit « pourquoi pas sortir un projet ? » Puis le mettre sur disque est un objectif sympathique à atteindre. Après je n’ai que vingt ans, c’est un bon début, juste de me dire que je l’ai fait c’est déjà quelque chose.

A : Ton rap fait la part belle à l’écriture, et laisse penser que tu as commencé à écrire avant de penser à faire de la musique, est-ce juste ?

T : C’est exactement ça. Même étant plus petit, pour les rédactions à l’école les profs disaient que j’avais de l’inspiration sur l’écriture, pour expliquer les choses avec détail. J’ai toujours aimé écrire. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à écrire dans la rigolade, mais moi étant petit c’est la réalité qui m’a fait écrire. Quand tu commences à grandir, que tu entres dans l’adolescence, tu vois des choses qui te frappent dans la vie, visuellement et psychologiquement. J’ai commencé à écrire par rapport à ça, et c’est devenu un exutoire petit à petit, sans m’en rendre compte. Aujourd’hui je pense que des collégiens doivent le sentir et comprendre le délire.

A : Est-ce que tu as pu te faire un nom sur la scène nancéienne via des open-mics ou autre avant de te faire connaître au-delà ?

T : Disons qu’à Nancy c’est compliqué, culturellement la ville est un peu fermée par rapport au rap. Ça a toujours été comme ça, l’ancien maire de Nancy n’a jamais apprécié tout ce mouvement, et il y avait peu de choses. Il y avait parfois des petits open-mics, dans des petites salles, c’était underground mais il y avait un peu de toutes les catégories sociales qui venaient. C’était pour kiffer le son, quand j’étais plus petit, vers mes quinze ans. Il y a eu un moment où ça a commencé à bien prendre, et après ils ont tout rangé. Mais il y avait des petits trucs comme ça, c’était sympa, j’y allais avec plaisir, avec dix ou quinze potes, on délirait, c’était une bonne ambiance.

A : Tes auditeurs ont pu t’entendre rapper depuis pas mal de quartiers, en région parisienne comme en province, sur différentes vidéos freestyle. Tu as fait ton petit tour de France ?



T : Ce n’était pas par rapport à la musique, je suis un débrouillard dans l’âme et j’ai toujours aimé voyager. Je prenais le train et je me barrais sur un coup de tête avec deux trois potos. J’ai toujours été comme ça, du coup je connais du monde un peu partout, dans toute la France. C’est cool. Quatre-vingt-quinze pourcents de ces déplacements n’étaient pas du tout liés à la musique, c’était personnel. Je suis un mec qui déteste rester sur place… Plus de deux mois je ne peux pas, je me lasse très vite de l’endroit où je suis, et il faut toujours que je me casse pour prendre l’air.

A : Mais avec le développement de ta carrière, ne ressens-tu pas un besoin de te bloquer un peu sur Paris ?

T : Pas forcément. Mais admettons, si je bosse mon projet sur Paname, j’aime bien m’y mettre à cent pour cent donc c’est préférable de rester bloqué pendant un moment et de ne me consacrer qu’à ça. Ça permet d’être bien concentré sur le projet jusqu’à ce qu’il arrive à son terme, mais après je retourne chez moi à Nancy. Je suis très attaché non pas à ma ville mais aux gens qui s’y trouvent, et j’ai besoin d’y retourner.