Les trente-six chambres de Katana

Abcdrduson : Tu es né au Cameroun ?

Katana : Non, je suis né en 1981 en France car ma mère a dû y venir pendant sa grossesse. Elle a accouché ici au bout de huit mois de gestation, après avoir pris l’avion au bout de sept mois à cause d’un problème de sang, une anémie. Si je naissais au Cameroun, je mourais. Elle m’a dit que son sang était jaune, elle n’avait plus de globules rouges… C’était de la folie, elle a pris l’avion et on l’a sauvée in extremis. Donc je suis né ici, et finalement comme ma grand-mère était en France aussi, nous sommes restés. La grand-mère est blanche, mais elle a vécu plus de quarante ans au pays. Puis comme elle était revenue en France, ma mère est restée aussi suite à ma naissance.

A : Et tu as grandi à Évry immédiatement ?

K : Non, je suis allé à Évry à l’âge de dix ans. Je suis né à Bondy, dans le 93. Après, on est allé vivre un an ou deux à Porte de Pantin et ensuite on a vécu à Brunoy. Je ne sais pas si tu connais Brunoy, en Essonne ? C’est la meilleure ville du monde pour un enfant, le meilleur quartier du monde. Tout est en pente, c’est une pente gigantesque. Il y a quelque chose comme sept cents mètres de pente, et moi j’habitais tout en bas. La boulangerie, elle, était tout en haut. Dans ce cas, c’est obligatoire que tout le monde te connaisse. C’est pour ça que c’est le meilleur quartier du monde : tout le monde connaissait tout le monde ! Aucune configuration de quartier n’est identique à celle-là. Va à Brunoy, tu te diras : « Ah oui, je comprends le délire de Katana ! » C’est un projet cet endroit. Quand on faisait une gamelle, ou une balle au prisonnier avec mes amis, elle durait toute la journée ! C’était la folie, pour trouver quelqu’un tout en haut de la pente, c’était une mission… Cette ville c’est ma préférée. Brunoy.



A : À la fin de ton enfance et au début de ton adolescence, qu’écoutes-tu comme musique, ou qu’entends-tu à la maison ?

K : Vers mes six ans j’ai découvert les clips de Michael Jackson… « Thriller », mes premiers cauchemars. Sinon, ma mère me berçait depuis toujours avec du Linda Ronstadt, du Harry Belafonte, des sons africains de légende… Que de l’ultime flow. Si j’ai des superflows aujourd’hui, c’est grâce à ma mère. C’est tout ce qu’il faut comprendre. Récemment chez elle, ma mère m’a ressorti des sons, j’ai compris : tout vient de là. Tout vient de là.

A : Ta rencontre avec le rap, comment se fait-elle ?

K : [Il réfléchit] Au départ, il y a Benny B, après il y a Les Inconnus, puis Kriss Kross… Ce n’est pas vraiment une rencontre avec le rap, c’est que j’ai entendu des gens qui déliraient autour de ça. Ensuite quand j’ai commencé à comprendre un peu, j’écoutais du rap français : Sléo, IAM, ce qui passait sur M6. Et un jour c’est Sullyvan, un aîné, qui me met « Method Man » dans les oreilles. Je me dis « merde ! » et je commence à entrer dans le délire du Wu Tang et tout… Et là ok, d’accord, c’est un nouveau truc, tout un autre monde. C’est là-bas. Je commence à entrer dans l’univers américain, Queensbridge, Mobb Deep, Prodigy, Havoc… Ah ! Capone-N-Noreaga, Nas, tout commence à venir à mes oreilles. C’est là que je me mets à comprendre qu’il y a des choses à faire. En fait, tous les flows qu’ils envoyaient, je les comprenais déjà. Limite, à la première mesure que le mec envoyait, je savais déjà comment la suivante allait venir. Je sentais la musique, et c’est vrai depuis tout petit. Dès le début j’ai été dans les temps. Par exemple, au tout départ d’Unité 2 Feu, Alkpote ne savait pas rapper dans les temps et c’est moi qui lui ai appris comment ça fonctionnait. J’ai toujours eu ça en moi, c’est inné.



A : Tu évoquais le Wu dont tu es un grand auditeur et auquel tu fais souvent référence. Quel est ton préféré du crew ?

K : Inspectah Deck. Je n’ai jamais rien eu à redire sur chacune de ses apparitions. Mais… dans la folie des superflows et tous ces trucs, il y a forcément Method Man ! Il a a la méthode, tout simplement, il sait comment placer chaque chose. Enfin Inspectah a aussi sa méthode, et elle est terrible ! Dans « Triumph » il a torché tout le monde pour moi, et pourtant Method a envoyé un truc de fou. Sauf que le texte d’Inspectah tu le ressors en l’an 2200, c’est la même chose. Si tu mets Method Man à la place d’Inspectah Deck sur « Tres leches », c’est n’importe quoi. Alors qu’Inspectah tout de suite… [Il reprend le flow] « Fake one, take one, no ultimatum face one » ! Le type était trop technique. Method et lui ce sont deux techniques différentes, mais ils sont puissants. Même Raekwon il est hyper puissant… Des fois je me dis que lui aussi c’est la folie, son featuring dans l’album de Mobb Deep c’est une tuerie. Chacun a son truc en fait, mais mon préféré, vraiment préféré, c’est Inspectah Deck. C’est mon gars. Il adore commencer les morceaux, il a des couilles.

A : Tu as eu l’occasion de te rendre à New York et de vivre le rap sur place ?

K : Aux Etats-Unis je suis allé à Atlanta en Géorgie, parce que j’ai mon oncle là-bas. C’était en 1999, quand j’y suis allé, c’était les Hot Boys qui contrôlaient le marché, et à mon retour j’ai ramené ça à Alk, il n’aimait pas trop. Il kiffait un peu Lil Wayne quand même, et je lui ai dit qu’il allait tout péter. C’était sûr et certain pour moi, tous ces flows qu’il avait, sa voix de fou… Avec Alk ça a toujours été comme ça, je lui ramenais des sons qu’il kiffait dix ans après, et il me disait « t’avais trop raison ! »



A : Et Memphis, c’est une ville dont la scène vous a inspirés, non ? On ressentait clairement plus le côté New Yorkais, mais il y avait cette touche noire, macabre par moment qui rappelait ce rap.

K : Ouais… C’était plus Alk qui ramenait ce délire-là. Il essayait à fond de me faire entrer dedans mais je détestais ces trucs. Il savait qu’il me fallait vraiment des flows de fou, alors il me ramenait des flows auxquels moi-même je n’aurais jamais pu penser. Ces types étaient trop forts, et quand j’écoute maintenant, tout le monde fait comme si ça n’avait jamais existé… Mais les Three-Six-Mafia, ils maîtrisent tous les flows d’aujourd’hui, ils les retournent depuis des années. Alk me faisait écouter des trucs, même aujourd’hui si les gens les entendaient ils feraient « ah ouais d’accord, on rigole quand on trap en fait. » C’est de la rigolade ce qu’ils font. À elle seule, Gangsta Boo nettoie toute la trap française, toute la trap tout court, tout ce qui se fait à l’heure actuelle. La meuf était trop dangereuse. C’est ça qui me dégoûte, les gens récupèrent des trucs, essaient de faire croire que c’est nouveau, mais tous ces flows je les connais depuis belle lurette.