Sadek : travail, persévérance, karma

C’est un Sadek radieux qui s’affiche depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux et en face des caméras. Quelque peu essoufflé en 2015, le rappeur a depuis connu une cure de jouvence et revient pour l’Abcdr sur les deux premières années de ce qui ressemble à une seconde carrière.

Abcdrduson : En novembre 2015, tu sortais « Nicky Santoro », premier titre de ce qui est devenu l’EP Roulette russe. Cela semblait être le début d’un renouveau pour Sadek, est-ce juste ?

Sadek : Un renouveau, oui parce que j’arrive enfin à me trouver à ce moment-là. Mais plus qu’un renouveau, il s’agissait d’affirmer qui est vraiment Sadek. C’était compliqué d’avoir une identité musicale avant, et c’est vrai que depuis cette série Roulette russe et depuis l’album Nique le casino, je sais où j’en suis et les gens savent à quoi s’attendre. Même s’il y a toujours des surprises.

A : C’est aussi à ce moment que tu t’es libéré d’une espèce de pression et de l’idée de « devoir plaire », non ?

S : Complètement, c’est exactement ça, je ne me mets plus aucune pression. J’ai toujours été un gros bosseur donc je n’ai pas besoin de me mettre de pression supplémentaire dans le travail, ni dans ma façon de le diriger pour savoir comment il va être reçu et par qui. Je fais les choses à l’instinct. Par contre je me mets beaucoup de pression sur quelque chose comme les clips, pour retranscrire au maximum ce que j’ai en tête.



A : Une chose précise a-t-elle déclenché ces réflexions en toi ? Cette prise de conscience et ce besoin d’être plus spontané sur la musique.

S : Je suis devenu maître de ce qu’il se passe en studio, je prends toutes les décisions seul et je suis plus à même de tout assumer. Pour qu’une équipe fonctionne bien, il faut que chacun reste à sa place : moi, mon travail s’arrête à la porte du studio et à celle des tournages de clips ; tout le reste j’ai évidemment un droit de regard dessus, mais j’essaie de ne pas m’en occuper. Par contre, en studio, il ne faut pas que quelqu’un vienne interférer. Je fais mes morceaux, je les fais écouter à mon entourage parce qu’il est très dur, et c’est tout. Il faut vraiment que ça sonne comme moi j’en ai envie.

A : L’aspect visuel a pris une place grandissante dans ta personnalité artistique depuis deux ans, tu as voulu franchir un palier sur ce plan ?

S : Déjà, j’ai perdu du poids et ça aide forcément. Je n’ai pas un esprit sain dans un corps sain moi, c’est l’inverse : un esprit malsain dans un corps encore plus malsain ! [Rires] Et donc quand tu perds du poids, tu arrives à mieux bouger, tu arrives à mieux t’habiller… Même si je ne suis pas dans les trucs de gravures de mode et tout ça. Pour moi la mode doit rester très masculine, pour le moment tu ne me verras pas me faire les ongles ou aller me faire des masques. Peut-être plus tard, ce seront des plaisirs de quarantenaires.

A : Tu as quand même changé de style vestimentaire, on te voit plus arborer de marques de haute couture…

S : Je ne suis pas très haute couture, je préfère largement aller au Marché Saint Pierre et prendre des tissus pour ne pas avoir les mêmes chemises que tout le monde. Bon par contre en studio je suis tout le temps en jogging, j’aime être en détente. Après, j’ai compris que si l’habit ne fait pas le moine, on reconnaît le moine à l’habit et je n’ai pas prévu de rester un jeune de quartier toute ma vie. Les vêtements, ça sert, et c’est pour ça que je dis être dans une mode d’homme. J’aime les montres, les lunettes, les chaussures et les ceintures. Je suis très chemise, chino et mocassins. Elégant.

A : C’est une vision du style qui reflète un thème devenu important dans ton rap : l’ascension sociale. Tu portes un intérêt particulier à entrer dans de nouveaux cercles, dirait-on.

S : Bien sûr, c’est important. Quand tu vas à l’école, c’est pour devenir avocat ou chirurgien. Quand tu deviens avocat ou chirurgien, c’est pour côtoyer d’autres cercles de richesses, d’autres cercles d’influences. C’est intéressant de comprendre un peu le monde de l’autre côté du périph’. Ce n’est pas quelque chose que j’ai réellement cherché à avoir, tout part d’une opportunité, un film avec Gérard Depardieu [Tour de France, NDLR]. J’y ai le premier rôle et ce film m’emmène faire le tour du monde, en Grèce, en Bosnie, au Brésil… J’y suis toujours reçu par des ambassadeurs, des maires, et dans des cadres exceptionnels. Je ne me vois pas arriver là-bas en jogging. Ce qui compte après, c’est que le quartier ne sorte pas de mon esprit, de ma mentalité. J’en garde ce qui est bien, le fait d’avoir des principes, d’avoir une parole, de garder ses valeurs familiales. Ces valeurs-là du quartier, en vrai, tu les retrouves à chaque étape des cercles sociaux que tu franchis. Mais sur Vulgaire, violent et ravi d’être là, il n’y a pas que l’ascension sociale, il y a aussi une petite ascension spirituelle : pourquoi est-ce qu’on est là ? Je crois en trois choses qui sont le travail, la persévérance et le karma. Je n’ai jamais niqué quelqu’un de ma vie et je ne peux pas le faire.