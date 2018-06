Rapsody, sagesse populaire

Lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards, qui s’est tenue le 28 janvier 2018 au Madison Square Garden de New York, la catégorie rap a opposé des albums remarquables sortis en 2017. Face à 4:44 de Jay-Z, Damn. de Kendrick Lamar, CULTURE de Migos, et Flower Boy de Tyler, the creator, Rapsody défendait son deuxième album studio, Laila’s Wisdom. Au milieu de ce panel, Marlanna Evans, trente-cinq ans, est une sorte d’anomalie rassurante. Pratiquante depuis une dizaine d’année un rap tirant plus vers les modèles East Coast d’il y a vingt ans, façon Rawkus, la rappeuse évolue pourtant sous le haut patronage de Jay-Z, qui l’a signée sur son label Roc Nation. Rapsody a donc côtoyé le temps d’un soir le gratin de la pop mondiale grâce à un album loin des canons musicaux actuels. Laila’s Wisdom est un disque qui fourmille de leçons de vie, sur le rôle de l’environnement social et culturel d’une jeune femme afro-américaine, des tensions raciales aux pressions familiales. Porté par le Soul Council, collectif regroupant des pros de la MPC (Khrysis, AMP, Nottz, Hi-Tek ou encore le mentor de Rapsody, 9th Wonder), l’album offre un boom bap coloré et chatoyant, piochant dans des boucles issues des standards de la soul à du r’n’b contemporain plus confidentiel.

Pile un mois après cette cérémonie des Grammy de laquelle elle est repartie bredouille, Rapsody était de passage à Paris pour un concert à guichet fermé à La Bellevilloise. Accompagnée par 9th Wonder et son collègue de label GQ (auteur du très bon album E14th l’an dernier), Rapsody, tout sourire, a retourné la salle du XXe arrondissement par son énergie communicative. Quelques minutes avant de grimper sur scène, on a rencontré une personne au naturel jovial, jamais blasée de sa modeste réussite, partie d’un open mic en 2004 entre les murs de sa fac où elle rencontra 9th Wonder, qui la prit sous son aile. Depuis, elle a sorti deux albums et trois EP, en constante maîtrise, gagnant la reconnaissance de ses pairs, de Kendrick Lamar à Anderson .Paak, en passant même par Cardi B.

Lire l’interview en version originale.

Abcdr du Son : Même si Laila’s Wisdom n’est pas ton premier album, on a l’impression qu’il t’a permis de te présenter à pas mal de nouvelles personnes. L’as-tu conçu de cette façon ou est-ce simplement accidentel ?

Rapsody : Honnêtement, c’est arrivé comme ça. Je me suis dit de ne pas trop y réfléchir, ou de créer des attentes trop grandes, du genre atteindre un million de personnes grâce à un hit. 9th Wonder m’a dit : « Raconte ton histoire, ta vérité, parce que certaines personnes vont s’y reconnaître ». Il m’a également dit de ne pas chercher à être dans la tendance, ni de tenter de parler aux mêmes trois millions de personnes que les autres, quand il y en a déjà deux mille qui m’aiment : « Tu n’as pas besoin de les partager ou te battre pour elles ». L’idée était juste de faire de la bonne musique. Plus jeune, les artistes que je n’ai jamais oubliés sont ceux qui étaient fidèles à eux-mêmes, dans lesquels je pouvais me reconnaître et auxquels je peux rattacher un souvenir à leur musique. Voilà ce dont j’avais envie : faire de la bonne musique et voir ce qui se passerait.

A : Ça me fait penser à une phase que tu sors dans « You Should Know » : « Young Gu’ yellin’ I should rippity rap more ».

R : [rires] Bah ouais ! J’ai enregistré un truc comme quatre-vingt chansons pour cet album. Je suis passée par une phase où, pendant une semaine, j’écrivais beaucoup de chansons d’amour. Et Young Guru [NDLR : ingénieur du son qui a notamment beaucoup travaillé pour Roc-A-Fella] m’a dit : « Elles sont bien, mais on a besoin de t’entendre rapper davantage. Il faut que tu rappes plus ! ». 9th a approuvé. Je me suis dit : ok, on retourne aux fondamentaux [rires].

A : Comment travaillez-vous sur la conception d’une chanson avec 9th, Guru et les autres producteurs de Jamla Records ?

R : Ça dépend des jours. Parfois, on est en studio, et à partir d’une conversation, 9th me dit que c’est un concept de chanson. Parfois je lui donne des nouvelles, lui raconte un truc qui m’est arrivé, et il me dit « ça ferait une bonne chanson ». Parfois j’enregistre un freestyle sur mon téléphone, puis je l’envoie à 9th, qui me dit de garder certains passages, de les parfaire. Il y a des jours où j’ai le syndrome de la feuille blanche. J’ai beau écouter tous les instrus mortels que m’envoie 9th, je n’arrive pas à trouver la bonne émotion. Du coup je vais sur Internet et j’écoute d’autres beats, pour capter la bonne sensation et commencer à écrire. 9th intervient après, en plaçant son propre instru à partir de mon texte. On a plusieurs méthodes en fait [sourire].

A : Cela suggère que tu n’es pas qu’une artiste solo mais la somme d’un rappeur et d’un producteur.

R : Je pense que c’est ça, en effet. 9th Wonder et le Soul Council forment le son de Jamla, sa fondation. Peut-on travailler avec d’autres personnes ? Bien sûr. Mais ils seront toujours au cœur de ce que l’on fait. Quand tu écoutes Drake, tu veux l’entendre avec 40. Quand tu écoutes Kendrick Lamar, tu veux l’entendre avec Sounwave. C’est pareil avec moi et 9th. Une fois que tu es dans une zone de confort avec certaines personnes, vous créez cette alchimie où vous vous comprenez sans avoir à vous parler. Je crois que c’est ce qui permet de faire la meilleure musique.