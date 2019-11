Radmo, le climax du French Montagnard

Personnage discret aperçu à plusieurs reprises aux côtés de Butter Bullets, Radmo n’est pas né de la dernière pluie. Il a même vu passer un paquet de saisons depuis ses débuts juvéniles dans le rap, puisque ceux-ci remontent aux années 1990. Mais son activité musicale, le French Montagnard l’a longtemps pratiquée en dilettante, au gré des occasions et des rencontres, sans jamais en faire une priorité de sa vie d’homme. Parmi lesdites rencontres, une est particulièrement déterminante et marque les débuts discographiques du rappeur : Dela. Brillant beatmaker, moitié de Butter Bullets, celui-ci donne à Radmo une motivation nouvelle à partir du moment où ils travaillent ensemble au début des années 2010. Au point que le rap de l’un est désormais indissociable des productions de l’autre. Et en cet automne 2019, Dela et Radmo livrent ensemble un deuxième album, Climax. Il porte bien son nom car il est effectivement à ce jour le point culminant de la carrière de Radmo, qui transforme les promesses de Doloris Victoria (leur précédent effort commun) en réussites. Disque dense et varié, direct mais digeste, Climax était l’occasion idéale pour revenir sur le parcours et le travail de Radmo. Discussion avec le French Montagnard.

Abcdr : Comment était-ce Besançon pour un adolescent amateur de hip hop dans les années 1990 ?

Radmo : C’était bien. J’étais dans le quartier de Planoise et il y avait ici Sterna, Smooth G, Desh, Ricky, c’était le groupe L’Artiste réaliste, les premiers à nous inspirer. Le mouvement hip hop existait, ça bougeait bien à Planoise, autant du côté des rappeurs que des breakeurs et des graffeurs. Nous, on faisait du rap à la Maison pour tous, la maison de quartier sur le Pont rouge, dont le directeur s’appelait Bernard. On allait là-bas, on se faisait enregistrer des fois, ou on faisait des petits concerts le mercredi après-midi. On y croisait un groupe de rock qui s’appelait Horace Pinker, il y avait des salles à disposition avec des créneaux pour tout le monde : eux, L’Artiste réaliste aussi qui allait répéter, et nous notre groupe de petits c’était Maîtres de Cérémonie. Dans ce groupe, il y avait Junky Feelasz qui fera partie de Bogootop et Paparazzy qui finira sur Première Classe vol.2. On a créé notre premier groupe ensemble, tous les trois, vers nos quinze ans.

A : Tu parles de Horace Pinker qui faisait du rock, pourquoi et comment vous autres vous orientez-vous vers le rap ?

R : Nous, étant petits on avait plein de références musicales. Par exemple j’aimais Michael Jackson, Madonna, Boy George, Sting, Nirvana, j’étais très ouvert, j’écoutais tout ce qui passait ! Le rap est venu avec le temps, je ne saurais pas dire quand précisément mais en grandissant les conversations commençaient à tourner autour de l’émission Yo! MTV Raps. On regardait ça, on observait les rappeurs et on kiffait de fou. Le mouvement break était déjà arrivé sur Planoise, j’en ai fait un peu d’ailleurs, après avoir graffé et avant de me mettre au rap.

A : Une fois que tu as découvert Yo! MTV Raps, quels ont été tes premiers chocs ?



R : Il y en a eu trop… J’aimais tout ! C’était tellement vaste. J’aimais bien ONYX, Das EFX, Lords of the Underground, tous ces groupes super underground qui évoquaient bien New York. Il y a aussi Bushwick Bill que j’ai trouvé incroyable la première fois que je l’ai vu sur Yo! MTV Raps. Tous ces mecs arrivaient, ils avaient tout ! Busta Rhymes jeune aussi, il y avait tellement de trucs, tellement de rappeurs, tout me rendait fou.

A : Il y avait de quoi acheter des disques de rap sur Besançon ?

R : Il y avait un disquaire, à côté du Quick. Le gars vendait toutes sortes de vinyles et dans un coin il y avait du rap et on y allait chercher des faces B. On trouvait Mobb Deep et les grands noms, on kickait là-dessus puis on allait faire des concerts le mercredi après-midi ou le vendredi. C’était cool !

A : Comment passez-vous le cap de « j’écoute du rap » à « je fais du rap » ?

R : On a pris le truc quasiment à la source, c’est-à-dire que quand on commençait à rapper, il y avait le Minister Ä.M.E.R, on était tout petits. Tu es là, autour d’un banc, tu balances tes premiers couplets devant tous tes potes, ils kiffent et tout le monde te demande sans cesse de faire un couplet. Alors tu te dis que c’est cool, tu essaies de monter un groupe, puis quand c’est fait tu vois qu’à la maison de quartier il y a moyen de rapper devant des micros. Ça donne ta première chanson, ton premier concert, et tu es content, tu rentres dans un truc.

A : C’était plutôt l’écriture ou l’aspect démonstratif et l’interprétation qui te stimulait ?



R : C’était le tout. L’écriture bien sûr mais aussi le flow, c’était important quand tu débutais. Je me souviens, je devais avoir quinze ou seize ans quand les rappeurs de L’Artiste réaliste sont venus me chercher chez ma daronne pour aller enregistrer à Dijon chez DJ Duke. Elle leur a dit de faire attention, alors que c’était juste à Dijon, mais j’étais tout petit, eux c’était des grands et ils m’emmenaient chez DJ Duke pour une mixtape ! Quand je suis entré dans le studio j’ai vu des grandes bobines, c’était impressionnant et j’ai dû kicker là au milieu de tous ces grands. Quand j’ai commencé à le faire je les voyais bouger ou dire que c’était lourd, et ça m’a poussé à continuer, parce que ça donne une énergie, une envie. Une fois aussi avec le groupe du quartier on avait gagné un concours qui nous a envoyés deux jours à Clermont Ferrand pour un festival hip hop où il y avait NTM et tout plein de groupes. On s’est retrouvés sur un truc avec La Brigade. Ce sont des souvenirs de malade !

A : Dijon, Clermont, n’as-tu pas aussi fait quelques déplacements dans le 93 ? Tu as collaboré avec plusieurs artistes du département.



R : Il y a eu une époque où je collaborais avec le groupe Frères d’armes, qui était du quartier de Montrapon à Besançon et qui enregistrait son album 357 Symphonie à Tremblay au studio de Larsen. Ils m’avaient invité pour deux titres de l’album et j’avais fait le déplacement avec eux histoire de donner de la force. J’étais au studio, les gars se demandaient qui j’étais dans la cabine, surtout que je suis entré sans avoir écrit et que je suis resté un bon quart d’heure dedans. Les mecs disaient « mais qu’est-ce qu’il fait ? » et l’ingé son laissait faire : « ne vous inquiétez pas! » À la fin il leur a fait écouter, c’était le refrain de « Pousse-toi de là » pour la compilation Photo 2 Famille. Ce sont là aussi des bons souvenirs, et du coup sur place les Frères d’Armes m’ont connecté avec Larsen, on a fait un son et j’ai aussi posé sur un freestyle avec Adox et Balastik Dogg.