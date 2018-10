Numéro 10, morceaux d’anonymat

Où est-il, le rappeur d’une jeunesse parisienne « nrv » qui ne se reconnaît plus dans les tracts du PCF et de moins en moins dans le classicisme nerveux du TSR Crew ? Celle précisément qui a élu SCH et non Kery James pour orner la banderole la plus célèbre du mouvement de 2016 : « Se lever pour 1200 c’est insultant ». Peut-être nulle part, mais à force de chercher, certains noms donnent espoir. Si ces rappeurs ont le défaut de leur génération de rap, trop dispersée, caméléonne au point d’être transparente, ils en ont aussi la justesse, la vérité englobant jusqu’à sa propre médiocrité. Entre Hugo TSR pour l’errance, et 404Billy pour l’obscurité du cri (avec de troublantes reprises de certaines de leurs phases emblématiques, le rêve que « les poulets rôtissent » et autres vannes jouissives sur la police, ou la peine chantée sur « clavier AZERTY »), Numéro 10 vient peut-être le mieux incarner le rap de cette jeunesse sous tension. Tout en le refusant, comme il refuse toute étiquette, toute incarnation, jusqu’au numéro de sécu ; préférant aux autocollants antifascistes de ses proches la beauté des sièges brûlés d’un stade désert. Pourtant, il leur parle plus que n’importe qui. Sa voix n’est ni rage positive (à la Keny Arkana) ni désespoir complet, elle est rêche, dure, et semble hurler pour lui-même plus que pour les autres le droit d’exister. Crier dans un micro sans s’arrêter pour « apprendre à être large dans des rues étroites » (Ill), tout en interrogeant l’anonymat des vies actuelles – dissimulées sous des chiffres, objectivées par des chiffres, brisées par des chiffres. Voilà le message de Numéro 10, symbole parmi d’autres de la « dé-discursivisation » plus générale d’un rap français contemporain. Rencontre accompagnée de son beatmaker Max, pour la sortie de son premier EP Titulaire le mois dernier.

Abcdr du son : Dans le clip d’un de tes morceaux, « Avis de passage », on voit des graffs avec ton blaze. Comme d’autres rappeurs franciliens, le graff a été ton premier contact avec, disons, la culture hip-hop ?

Numéro 10 : Quand j’étais plus jeune oui, on faisait ça, puis j’ai eu des soucis. Avec la justice. Donc j’ai arrêté. Je ne sais pas si c’était un contact avec la culture hip-hop, c’était plutôt un truc de groupe. J’ai fait ça avec des potos parce qu’ils en faisaient. La musique par contre, c’est toujours venu de moi. Mon tout premier morceau enregistré je devais avoir dix-sept ans ; puis j’ai toujours continué, mais plutôt de manière discontinue. Des moments où j’arrêtais pendant six mois, où j’avais d’autres choses à faire ; et là depuis deux ans, un rythme plus intensif.



A: Qu’est-ce qui t’a poussé à renforcer le rythme ?

N10 : C’est mes potes là aussi, ils me donnaient de la force. Ils m’ont poussé à sortir mes sons. Je les faisais dans mon coin, vraiment pour moi ou mes proches, et eux ont kiffé, et voulaient tout simplement que plus de gens kiffent.



A: À un moment tu dis : « J’écoute que Booba et Bob Marley » (rires). Tu peux parler de tes influences musicales ?

N10 : J’écoute tout le rap français, autant Booba que JuL, là récemment « Otto » de SCH. Tout ce qui sort sur internet. Je dis aussi « J’écoute Papaouté comme le chant des cigales », c’était une manière aussi de dire que j’écoutais tout ce qui passe, Stromae etc.



A: J’ai l’impression que tu as quand même une certaine sensibilité pour un type de rap plutôt qu’un autre, un rap plus sombre, par exemple tu dis « j’écoute Lunatic pas Wiz Khalifa » c’est sûr que c’est pas la même musique…

N10 : Booba m’a bercé, mais comme tout le monde ! Tous les gens qui ont écouté du rap français. D’ailleurs je pense que quand j’écris c’est le seul rappeur que tu peux retrouver cité, j’avoue. Après Wiz j’aimais bien au début, puis il a pris le virage Snoop, a commencé à faire son film chelou là… C’est pas ma vision de la musique – je ne suis pas là pour lui porter l’œil, tant mieux s’il y a des gens qui kiffent. Et les autres styles musicaux, c’est quand je suis avec d’autres gens. Mais le rap, juste, j’ai accroché, et puis quand j’ai vu que c’était pas si dur que ça… enfin pour que moi j’aime ce que je fais. Il y a eu tout un moment où je n’avais que quatre ou cinq sons qui ne tournaient qu’entre nous. Jusqu’au jour où on a décidé de faire un clip. Mais avant, c’était pour moi.

A: C’est vrai que ta musique donne cette impression, que tu te parles à toi-même.

N10 : Oui, c’est aussi que j’écris quand je m’ennuie, quand j’ai du temps libre donc que je ne taffe pas, je ne pense à rien d’autre. Je n’écris jamais la journée, je ne peux pas. Je fais mes sous, c’est tout. Je n’écris qu’après minuit.

A: Le premier clip que j’ai vu de toi, c’est une reprise de XXXtentacion « Look at me ! ». Pourquoi ce rappeur ?

N10 : Oui c’est le premier clip, ça doit dater d’un an et demi. Mais le morceau, Léo [son clippeur, également réalisateur du clip de « M.F.C » pour DJ Pone, NDLR], mes potes, le connaissaient depuis bien plus longtemps. Il y a un décalage entre le moment où je l’ai écrit et le moment où le clip est sorti. Ce n’est pas pour le rappeur, mais vraiment pour cette prod. À l’époque il n’y avait pas encore toute la hype autour du gars, c’est juste que c’était la première fois qu’un morceau explosait sur ce type de prod hyper saturée, hyper choquante. Mais il n’y avait pas encore tout l’imaginaire, l’univers autour du personnage, a fortiori depuis sa mort. S’il y avait eu Wiz Khalifa dessus je l’aurais quand même fait. [Rires]

A: Même musicalement, il y a dans ce son le flow de XXXtentacion qui pourrait te parler, dur, qui flirte avec le cri…

N10 : Oui, mais c’est la prod qui me donne ce type de flow. Si je l’avais fait sur un type-beat JuL ça aurait donné quelque chose de complètement différent. [Montrant Max, son beatmaker] : Je le rends ouf avec ça en ce moment, je veux poser sur du JuL, parce que sinon je choisis toujours le même type de prods chez lui alors qu’il fait plein d’autres choses, et ça me fait rapper toujours un peu de la même façon.

Max : Son truc c’est les instrus sombres, tout ce qui est arpèges, trap énervée avec des tempos pas très rapides, à la Metro Boomin, à 140bpm il a un peu plus de mal. Si on est à 113/130 il va se sentir plus à l’aise. Après au niveau des mélodies, c’est toujours assez agressif, il y a une sorte d’énergie, un peu brute, spontanée, qui va ressortir de lui sur ces prods, là où ça n’arrivait pas sur du boom-bap.

N10 : La musique de maintenant correspond mieux à ce que je suis. Ce n’est pas forcément ce qu’on appelle « la trap », c’est juste qu’aujourd’hui le rap c’est beaucoup plus libre, ça peut être tout et n’importe quoi.