Muun : atmosphère, atmosphère

Muun sortait il y a quelques semaines en toute confidentialité son EP Dopamuun, un projet aux teints multiples et à l’ambiance vaporeuse. L’occasion idéale pour faire connaissance avec ce jeune Montreuillois, qui est une preuve de plus de la bonne santé musicale de sa ville. B2 , hier Photo à la une : Arnaud Deroudilhe Dessins : Sabine Roux Partager Facebook Google+



Abcdrduson : Tu viens de sortir l’EP Dopamuun, qui semble être ton premier projet. Est-ce bien le cas ? N’y a-t-il pas eu d’antécédents ? Muun : C’est bien mon premier projet, ma carte de visite. Mais effectivement j’en avais déjà enregistré un à une autre époque, j’ai fait des sons, sous un autre nom. Ce n’était pas aussi professionnel que maintenant, mais j’ai fait d’autres choses. Cela fait maintenant douze ou treize ans que je rappe. A : Tu étais déjà à Montreuil à ce moment ? M : Je suis de Montreuil, j’ai commencé le rap au Café La Pêche avec l’atelier d’écriture et tout ça. On y rencontrait plein de rappeurs, de Montreuil et d’ailleurs. Il en venait de partout. Par rapport à cette époque, j’avais un groupe quand j’ai commencé, en cinquième. A : Quand tu débutes dans le rap, tu es déjà auditeur de cette musique ? Quels sont les artistes qui te motivent à franchir le pas ?



M : J’écoutais beaucoup, beaucoup de rap. Je n’écoutais pas que ça pour autant, j’ai eu la chance d’avoir des grands frères, et ils m’ont fait écouter toutes sortes de musiques. Doc Gynéco, Passi, Tupac, Wu-Tang… Les musiques reubeues aussi, de par mes parents. Tous les ans j’allais au bled pendant minimum un mois, que ce soit Maroc ou Algérie, sur le trajet et là-bas on écoutait des musiques maghrébines. Mon père écoute aussi de la variété française, Sardou, Renaud, Cabrel… J’ai grandi dans un mélange de musiques. Après selon les époques je n’ai pas toujours kiffé ce que j’entendais, j’en ai apprécié certaines en grandissant. A : Dans l’image qui est renvoyée par les articles et documentaires sur la musique montreuilloise depuis quelques temps, la ville semble être très cosmopolite, et sa musique imprégnée de ce mélange dans lequel toi-même dis avoir baigné.



M : Du moment où tu vis à Montreuil, ta musique est imprégnée de la culture de cette ville. Ici, on est hyper ouverts d’esprit, parce que c’est un grand mélange de bobos et de cailleras. Il y a une mixité qui existe depuis longtemps, et qui donne notre mentalité musicale très ouverte. Je pense que sur le plan musical, c’est là que se situe notre particularité, on n’est pas bloqués, on n’attend pas les modes. Selon moi, c’est aussi pour ça que la plupart des artistes de Montreuil n’ont pas pété. Ils sont parfois un peu trop originaux, un peu trop spés. C’est vrai que les cinq doigts de ma main suffisent à compter les artistes d’ici qui ont pété. A : Pour ce qui est du rap, que l’on prenne Soklak, Swift Guad, Triplego, ou Ichon par exemple, ce sont aussi des gens qui sont arrivés avec une identité très prononcée à un moment, non ? M : Oui, ils apportent quelque chose. Puisque l’on évoque Triplego, ils sont très présents sur Dopamuun, parce que ce sont des potos, plus que ça, ce sont des frères. Sanguee et moi nous connaissons depuis l’école primaire, Momo Spazz je le connais depuis le collège. A : Momo Spazz produit la quasi intégralité du projet. Le traitement de ta voix est assez semblable à celui de la voix de Sanguee sur les projets du groupe. Te sens-tu affilié au son que Triplego a justement apporté ? M : Nous avons commencé à faire du son ensemble, et nous avons à peu près les mêmes références. Si on a traîné ensemble c’est aussi parce que l’on a kiffé les mêmes musiques, Kanye West, Kid Cudi, Lil Wayne… J’étais imprégné de sons en permanence à l’époque où on a commencé, et eux aussi. On a les mêmes influences, je pense que ça explique les ressemblances que l’on peut trouver entre nos façons de poser etc., mais je pense que nous sommes plus complémentaires que similaires.



A : Triplego, c’est un groupe que tu as beaucoup accompagné récemment non, notamment en concerts ? M : Récemment oui, je les ai accompagnés ces dernières années sur des concerts, j’ai parfois fais les backs de Sanguee. Mais bien avant aussi. On a commencé à faire des concerts il y a longtemps, on devait avoir treize ou quatorze ans. Nos premiers enregistrements remontent à la même époque, et étant jeunes on a fait pas mal de scènes, on est allés jusqu’à Marseille. C’est la scène qui m’a forgé niveau rap, le live c’est ce que j’aime le plus. À mon avis, ça m’a permis d’avoir de bonnes bases, aujourd’hui peu d’artistes commencent par le live, alors que ça t’oblige à performer.

A : Le son que tu délivres aujourd’hui, ultra synthétique surtout pour ce qui est de la voix, n’est-il pas compliqué pour performer sur scène justement ?



M : Un son vocodé, je ne vais pas le poser de la même manière sur scène, c’est sûr. Mais je trouve que c’est l’intérêt du live, le morceau que tu fais dois être unique, il ne doit exister qu’à ce moment précis. Sinon, autant rester chez soi et écouter le disque. La scène, il faut que ce soit un moment unique, et le fait de ne pas utiliser le vocoder, ou alors de l’utiliser d’une autre manière -avec un son plus imposant ou plus grave par exemple, fait la différence. A : C’est avec Juxe que tu as travaillé sur le mix de Dopamuun, pourquoi lui, et comment se déroule votre collaboration ? M : Juxe a l’habitude de bosser sur les mixes de Triplego donc il connaît un peu mon délire, puisque comme nous disions, eux et moi avons des influences communes. Juxe, je lui fais confiance. Il m’arrive de lui donner des instructions pour certains sons, c’est au cas par cas. Parfois, lui va commencer à mixer et c’est moi qui vais lui réclamer un peu plus de reverb sur ma voix, un peu plus d’aigus ici ou de graves là… Tout dépend des titres, sur certains je ne vais pas l’orienter, il va faire son truc et le résultat me satisfaira. Ce ne sont pas des calculs, ce sont des vibes.



A : Les productions que t’a proposées Momo Spazz étaient-elles conçues pour toi ou les as-tu choisies parmi ce qu’il avait ? M : Vu qu’il connaît mon délire, il m’envoie souvent des prods qu’il sait que je kifferais. Mais il arrive qu’il me fasse écouter plusieurs prods et que je sélectionne parmi ce qu’il a à proposer. Là encore, c’est au cas par cas, selon l’inspiration. A : Pour ta part, tu ne composes pas du tout ? M : Si, justement, là je commence à travailler sur un prochain « projet » et je compose des prods. Cela fait longtemps que je compose, mais tant que ce n’était pas au niveau que j’attends, je gardais ça pour moi. Je préfère travailler en amont, entrer dans la salle du temps et revenir avec quelque chose de lourd. Les prods sur lesquelles j’ai posé, je les trouve hyper lourdes, donc je me dois de faire des bonnes prods. Je m’impose une certaine rigueur.



A : Tu pars sur du sampling a priori ? M : Un peu, pas seulement. Compo, samples, une fois de plus ce n’est qu’une histoire de feeling. L’important, c’est que ça tape.