Mr Bil, une vague sur le Léman

Auditeur invétéré de rap, Mr Bil a commencé la musique aux côtés d’artistes qu’il admirait, via la collectif genevois Marekage Streetz. Alors qu’il met actuellement fin à son parcours musical, rencontre avec une légende anonyme, qui trinque à la sortie de Max B et évite soigneusement l’exposition.

Abcdrduson : Tu as toujours vécu à Genève, ta ville de naissance ?

Mr. Bil : Oui, j’y suis né en 1986, et j’y ai toujours vécu. J’ai plein d’origines différentes, ce qui correspond bien à la ville, dont soixante pourcents de la population est d’origine étrangère je crois, sans compter ceux qui n’ont pas les papiers. C’est vraiment une ville internationale, je me considère genevois et c’est une ville assez différente de la Suisse. Dans le pays il y a des villes où les gens sont tous suisses d’origine suisse, ici tu marches dans la ville, il y a très peu de Suisses. C’est cosmopolite. Mes parents sont séparés, ma mère habitait à Saint Jean, un quartier sur la rive droite et mon père vivait à Plainpalais – La Jonction. J’ai toujours été un peu entre les deux, puis vers quinze ans, seize ans, j’ai commencé à ne traîner qu’à Plainpalais – La Jonction.

A : Ton père écoutait beaucoup de rap, non ?

M : Oui, quand je passais du temps avec mon père, il n’y avait pas trop la télé et tout, c’était un peu à l’ancienne. Par contre il avait trop de disques. Il en avait énormément, on faisait tous les marchés, il en achetait tout le temps. Il écoutait du rap entre autres -il m’a eu très jeune-, donc il y avait Mc Solaar, Public Enemy, les premiers IAM, d’autres choses comme ça.

A : Quand tu as été en âge de forger tes goûts, tu es allé directement vers cette musique ?

M : Autour de mes dix ans j’ai commencé à écouter du rap, ma mère pétait un câble, je n’écoutais que ça, du rap français surtout. Je captais ce qu’ils disaient, je trouvais ça trop stylé, alors que je ne comprenais pas l’anglais. Le premier truc américain que j’ai kiffé, je crois que c’est Big L. J’ai un peu tout mangé en décalé, c’est-à-dire que n’ayant pas de grand frère j’écoutais un peu ce que tout le monde écoutait, puis plus tard en rencontrant des gens, ils me faisaient découvrir des trucs. Le rap cainri je l’ai mangé complétement dans l’autre sens. J’en écoute énormément maintenant, mais c’est venu après. Au départ, je n’écoutais que du rap français.

A : Aux USA, c’est le rap harlemite que tu as le plus écouté, comme le laisse penser ta musique ?

M : Oui, je ne comprenais pas l’anglais quand Diplomatic Immunity est sorti, mais il y avait les beats et les voix pitchées… Ça m’a procuré trop de sensations ! Ça m’a fait un truc, j’ai capté que ça c’était différent. J’avais trop kiffé, et je pense qu’aujourd’hui ce que j’aime autant chez Max B -même si j’ai découvert plus tard-, c’est c’est ce que j’aimais déjà dans Diplomats, avec ce côté un peu chantonné, tout ce truc. J’ai vu assez récemment que Max B avait écrit la moitié des trucs de Jim Jones, qu’il avait fait trop de choses pour eux dans l’ombre. Je crois que c’est déjà ce que j’avais kiffé. Puis aussi, quand A’s, moi-même et tout le quartier avons découvert French Montana et Harry Fraud, c’est ce que l’on a aimé : l’aspect chantonné, les voix samplées. C’est vraiment ce qui m’a marqué, et si j’avais pu rapper en américain (sic), j’aurais kiffé le faire comme ça.

A : Peut-être est-ce aussi ce qui explique ton attirance pour le rap de la Bay Area : The Jacka, Joe Blow, Mozzy…



M : C’est exactement ça ! Joe Blow, il a ce truc ! Pour moi, il pourrait rapper avec French Montana, ils ont quelque chose en commun. The Jacka aussi avait un peu ça, et je crois que Max B avait dit qu’il s’agissait d’un de ses artistes préférés. J’avais déjà entendu le nom mais quand j’ai entendu ça je me suis penché dessus et j’ai découvert cette scène. C’est vraiment super lourd.

A : On retrouve le dope boy blues dans la musique de Marekage Streetz d’ailleurs.

M : Oui, mais à des niveaux différents, par exemple, je n’ai jamais vendu de coke personnellement. Mais tu comprends ces choses en fait, s’il y a pas mal de trafic dans le quartier, si tu as des potes qui sont dedans… En plus moi j’ai beaucoup traîné, pas pour faire des trucs de gangster, mais j’ai énormément traîné dehors. J’habitais en face du parc où tout le monde traîne, j’ai toujours été là. Le dope boy blues, au premier niveau c’est un truc super hardcore. Quand tu comprends le terme et quand tu connais un peu les personnages, c’est chaud. Je ne me compare pas à ces gens dans ce sens-là. C’est la sensation, ce blues street qui ressort de leur musique, je le trouve vachement touchant et agréable à écouter.

A : Lorsque sort Comme un poizon dans le Rhône, premier album de Marekage Streetz, as-tu des antécédents musicaux ?

M : C’est le premier projet officiel auquel je participe, mais je rappais déjà. Comme disait A’s dans son interview, il existait le groupe Paintball et d’autres. Moi, je suis plus jeune que lui, maintenant ça ne change plus rien, mais à l’époque les quelques années d’écart faisaient la différence dans le quartier. Donc moi j’étais de ceux qui écoutaient A’s, Green, White et tous ces gars. Je n’aurais jamais pensé rapper avec eux, le rap de Genève était un petit monde, les mecs se connaissaient, et nous, on était plus jeunes, on ne savait même pas comment enregistrer, et on s’en foutait un peu. C’est A’s qui est venu me chercher, après avoir rencontré Dj Mesk, quand ils ont décidé de monter un truc dans le quartier, c’est là que je me suis retrouvé dans cette histoire. Avant ça, je rappais dans un groupe, 8.6 Kara, mais les autres gars avec qui j’étais ont arrêté de rapper.