LuXe : contemplation, initiation, action

Rappeur, b-boy, chorégraphe et bien d’autres choses encore, LuXe est un touche-à-tout animé par une soif intarissable de découvertes. Il a des histoires à raconter, et surtout à partager, ce qu’il fait ici.

Enfant, Yass regardait des graffs à travers les vitres d’un train avant de recouvrir des murs de son nom. Puis il observa des breakeurs et, adolescent, s’initia à la discipline pour en devenir un nom important : Nasty Yass. Plus tard, Nasty Yass contempla quelques jeunes brûler des micros, et finit par se joindre à eux. Alors il devint LuXe, et il étudia la façon dont bossaient ses beatmakers. Finalement, il fit lui-même le travail. Le cycle est toujours le même : spectateur avant d’être apprenti, apprenti avant d’être acteur. Et pour alimenter ce mouvement, il est une force qui jamais ne semble avoir quitté le cœur de LuXe, c’est l’envie d’en savoir toujours plus. Une énergie qui l’a mené à rejoindre divers crews de break à travers le monde, à chorégraphier une tournée de Nekfeu, à sortir une mixtape et un street CD, à lancer sa ligne de vêtement. Né de réfugiés politiques iraniens cet enfant de la banlieue parisienne n’a pas tenu longtemps en France, et l’Amérique fut sa terre promise. Mais New York ne représente pas un exil dans son parcours, simplement une énergie supplémentaire, pour un rebond de plus. Un parmi tant d’autres dans une histoire dont la logique n’est guidée ni par la temporalité, ni par la localité. La démarche globale de LuXe s’inscrit dans une recherche d’universalité.

Abcdrduson : Tu es membre actif du crew Zulu Kingz. Que signifie être un Zulu en 2019 ?

LuXe : Être un Zulu est une chose différente d’être un Zulu Kingz. Notre groupe des Zulu Kingz n’est pas officiellement affilié à la Zulu Nation, il est né avant. À notre échelle ça ne veut plus rien dire mais à l’époque c’est une affaire de six mois, un an. Nous, nous sommes un groupe, une entité bien distincte tandis que la Zulu Nation est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Tout un chacun peut y adhérer. Pour moi, être un Zulu Kingz c’est tout simplement être un membre du groupe, comme Sat est un membre de la Fonky Family par exemple. Bien sûr, il y a les valeurs de la Zulu Nation : peace, love, unity and havin’ fun, le knowledge represent… Être un hustler, représenter les différents éléments, ce sont des choses que tu retrouves chez moi parce que je break, je graff et je rappe, mais on n’est pas tous dans ce cas-là chez les Zulu Kingz. Quelqu’un qui lit cette interview peut, s’il le veut, entrer dans la Zulu Nation. Mais il n’aurait pas d’affiliation avec les Zulu Kingz.

A : Tu es devenu un Zulu Kingz au terme d’un processus, d’une initiation ?



L : Oui, il y a un rite d’initiation, un processus qui a duré environ sept ans pour moi. J’ai rencontré notre président actuel, Alien Ness, en 2004 dans un battle à Rotterdam en Hollande. On est devenus amis, il m’a pris sous son aile. C’est un des meilleurs de tous les temps, c’est lui qui a pris en mains ce rite d’initiation qui s’est déroulé sur des années.

A : Avant de commencer la danse, quand tu étais enfant, avais-tu une connaissance de cette culture : Zulu Nation et hip hop au sens large ?

L : Oui, j’ai commencé par le graff, dans le 93. Je suis né à Villepinte, j’ai vécu à Vaujours, et je traînais beaucoup à Bagnolet où j’avais des cousins, c’est une terre de graffeurs. Il y avait beaucoup de jams, j’étais beaucoup en bas avec mes cousins et à huit, neuf ans je voyais les trucs se passer. Il y avait notamment un jam qui m’a marqué : Kosmopolite. C’est là que j’ai pu voir des rappeurs en live pour la première fois par exemple.



A : Tu avais des grands frères pour t’éduquer au graff, au rap, etc. ?

L : Non, c’est quelque chose que j’ai appris en dehors de ma famille, je n’ai pas de grand frère. J’ai deux grandes sœurs qui écoutaient un peu de tout, et mes darons écoutaient plutôt de la soul, James Brown… Le hip hop c’est quelque chose que je suis allé chercher et qui a rempli des trous qu’il y avait dans mon éducation. Je ne dis pas ça de façon péjorative, mes parents étaient géniaux mais ils étaient axés sur des choses dans la vie : même s’ils faisaient leur maximum mon éducation en prenait un coup. C’est-à-dire qu’ils étaient résistants face au régime en Iran et qu’ils menaient un combat très compliqué. Je suis arrivé au milieu de tout ça et ils ont tout fait pour moi, mais j’avais besoin d’une référence pour des questionnements que j’avais, et ça a été le hip hop.



A : Tu es né réfugié politique ?

L : Je suis né quelques mois après que mes parents sont arrivés en France, dans le 93, et comme ils étaient réfugiés politiques ils ont fait de moi un réfugié politique aussi, administrativement. En gros nous avions un passeport qui permettait d’aller partout sauf en Iran. C’était mieux pour mes parents, c’était mieux pour moi.



A : Si tu dois te remémorer tes premiers souvenirs de hip hop, ils prennent donc place à Bagnolet ?

L : Oui, à Bagnolet et sur le chemin pour y aller depuis le 95. Sur la ligne H et le RER C je bouffais le trajet visuellement… Le plus gros souvenir que j’ai de mon enfance, c’est de m’imprimer tous les blases de l’époque et les voir évoluer. Mes premières sorties, c’est pendant les pauses à l’école avec une bombe pour aller repasser quelques mecs, puis me faire repasser. J’étais gamin, ce sont des trucs qui te marquent vraiment, notamment les odeurs. Ce sont ceux-là, mes premiers souvenirs hip hop, le break est venu après.

A : Tu avais une soif de documentation à propos de tout ça ?

L : À fond, j’ai toujours été un grand consommateur de culture, ça correspond à ma façon d’être dans la vie, et encore une fois je crois que ça vient un peu de mon histoire familiale. Mes parents ne parlaient pas très bien français, et mes premiers souvenirs avec la langue française, c’est que j’en avais les bases mais que j’étais en retard par rapport aux autres. Quand je parlais avec d’autres gamins ils connaissaient des mots que je ne connaissais pas, et ça me donnait la sensation d’être en retard, alors que dans les faits, non. J’étais très doué à l’école, mais je me sentais en retard dans ma manière de communiquer, et c’est ce qui m’a toujours donné cette soif de connaissances. J’en ai fait une habitude, pour compenser des lacunes que je pensais avoir.



A : Comment, quelques années après le graff, en viens-tu au break ?

L : Je me suis rendu compte d’une constante dans ma vie : avant de commencer un truc, j’ai toujours une période de contemplation. J’observe, je me dis que ça doit être bien, que je kifferais savoir faire ce truc. Cette période de contemplation du break, je l’ai eue quand j’étais dans le graff… J’entendais parler de break par des cousins, des potes ; il m’est arrivé sur des jams de voir des mecs en faire, si bien que j’ai fini par demander à un poto de me montrer comment on faisait. J’ai trouvé ça incroyable ! Puis quand j’étais en seconde il y avait un mec dans ma classe, Ozgür, qui arrivait tout juste dans la ville et qui avait un style de fou. Il faisait du break et je lui ai dit de m’apprendre, ce qu’il a fait. Il ne prenait pas ça au sérieux donc j’ai fini par aller voir les mecs les plus forts du 95, qui m’ont pris sous leur aile et sont devenus mes grands frères.

A : Ces mecs, ce sont les membres du 95 Zoo, c’est ça ?

L : Non, même pas, le 95 Zoo est un crew que j’ai cofondé et qui compte beaucoup de ces mecs. Mais le premier crew que j’ai intégré dans le 95 s’appelait TKO, puis Smirnoff. Il y avait des mecs comme Peckos, grosse tête du break français.

A : Sur ton morceau « Fascinant » tu évoques Bouba Colorz. Quel rôle joue-t-il dans ton parcours ?

L : Bouba Colorz est une des personnes avec lesquelles j’ai eu les relations les plus approfondies sur cette terre. Il a tout fait pour que je devienne la personne que j’étais censée devenir. J’étais petit, j’avais du potentiel mais pas forcément de talent, et lui a vu en moins ce que je ne voyais pas. Quand les gens lui demandaient « pourquoi tu le prends sous ton aile ? Il n’est pas fort ! » lui leur disait « dans dix, quinze ans vous serez à des années lumières derrière lui ! » Moi-même je ne comprenais pas pourquoi il disait ça… Il m’a appris que l’important n’était pas de briller mais de durer, c’est quelque chose qu’il m’a fait comprendre à seize ans. Il m’a fait voyager, m’a acheté des sapes quand je n’avais pas de thunes, m’a représenté dans plein de battles et m’a aussi sorti de plein d’embrouilles. Bouba Colorz, c’est beaucoup plus qu’un grand frère ou qu’un tonton ! Il n’y a pas de limite dans les zones de ma vie où il peut donner son avis… Et puis sinon c’est une légende dans la flyness à Paname, un des mecs les plus stylés qui soient dans le game de la sneaker, de la sape, du break, dans le partage de la culture. C’est lui qui ramenait les cassettes de break à Paname, il faisait les bootlegs, tout le break parisien lui doit énormément ! Plein de petits ont commencé à breaker grâce aux vidéos que ce mec a rapportées.



A : Quand est-ce que tu t’es dit « je suis un b-boy, c’est la définition que je me fais de moi » ?

L : C’est arrivé très vite, dès que j’ai compris la dimension sociale du break. Quand je suis entré dans le monde où la plupart des gens se considéraient en tant que b-boy ou b-girl, c’est devenu normal pour moi de le faire. Parmi toutes les personnes de ce monde-là, certains sont forts, d’autres le sont moins, il y en a qui sont super connus et d’autres pas du tout, il y en a avec qui on a breaké trois semaines et que l’on n’a jamais revus. Ce sont tous ces gens-là qui m’ont fait réaliser que j’étais un b-boy. Je devais avoir quinze ans environ.

A : Qu’est ce qui te motivait profondément ?

L : C’est la confrontation entre ce que tu recherches en toi et la réalité extérieure, c’est un moment où tu peux confronter ce qui est en toi avec le monde. La frontière devient alors très fine entre ta vision du monde et ce qu’il est réellement, et c’est un moment pendant lequel tu en apprends beaucoup, ça te fait grandir. En tous cas, c’est comme ça que je le vois. Physiquement, c’est une piqûre quand tu arrives dans le battle, tu ressens que c’est le moment ! Est-ce que tu bluffes, ou est-ce que tu es vraiment chaud ? Tu as compris la musique ou ce n’est qu’en surface ? Tu as vraiment du style, ou tu fais comme si tu en avais ? Il y a les mêmes enjeux dans le rap.



A : Vu de l’extérieur, un battle apparaît à la fois comme une épreuve très individuelle et comme une expérience collective intense…

L : C’est la dimension tribale du battle ! Tu peux trouver sur le net de très vieilles vidéos de danse qui ressemblent vraiment à des cyphers bien avant le break, en Afrique. D’après ce que l’on voit ils ont des accoutrements plus ou moins codifiés et font des mouvements qui sont complexes même pour nous. Ou du moins même si le mouvement en soi n’est pas complexe, la façon dont ils l’exécutent est complexe, et on sait très bien que ce sont des choses qui pour nous ne sont pas innées, se travaillent. Eux, ils l’ont ! Donc il y a une dimension ésotérique, un truc que l’on ne sait pas.