La ride mélancolique de Lomepal

De toute la nouvelle génération du rap français, Lomepal a toujours été le plus imprévisible. Une réputation qu’il confirme définitivement avec Flip, disque hors-cadre où se mêlent productions électroniques et angoisses juvéniles. Tentatives d’explications en compagnie d’un garçon ailleurs.

Abcdr du Son : Tu as disparu des radars pendant un petit moment. Comment as-tu pensé ce premier album ?

Lomepal : En fait j’ai commencé à bosser dessus en revenant d’Australie il y a deux ans. Après l’enregistrement de Majesté, j’avais besoin besoin d’une pause et je suis parti trois mois et demi vivre là-bas avec ma copine. En revenant, j’ai commencé à me remettre en question : je n’étais pas content de tous les morceaux de mon dernier EP, j’avais l’impression de ne pas aller vraiment là où je le voulais avec Majesté et Seigneur…

A : Du coup qu’est-ce qui t’a lancé ?

L : J’ai tâtonné en bossant sur des productions d’un musicien qui s’appelle Mohave [NDLR : membre du duo electro Else] pendant quelque temps. Ça m’a permis d’essayer d’autres choses, notamment de plus chanter, et j’ai énormément progressé sur tous les plans. C’est à ce moment que je me suis senti prêt et que je me suis lancé dans la composition et l’enregistrement de Flip.

A : Ce qui frappe directement en écoutant ce disque, c’est que l’on découvre que tu fais du skate. Pourquoi avoir mis ça en avant seulement maintenant ?

L : J’ai toujours fait bien plus de skate que de musique, en tout cas depuis plus longtemps, et je ne voulais pas le faire n’importe comment. J’ai toujours dis à mes potes que j’attendrais l’album pour le faire : je voulais que ça soit incroyable, pas gentil, il fallait que ça soit du vrai skate. On est dans une période où tout le monde veut faire du skate, c’est cool et branché, alors que moi à mon époque dans les années 2000 ce n’était pas du tout le cas. C’était plus quelque chose où tu te faisais mal, tu étais détesté de tout le monde, tu te bagarrais… C’était vraiment quelque chose de brutal et j’avais envie de transmettre cette émotion-là.

A : On a vérifié sur Genius, tu n’as jamais utilisé le mot “skate” dans un seul de tes morceaux auparavant



L : Je ne voulais pas le faire n’importe comment. Je savais que le jour où je le faisais, je devrais lâcher toute l’artillerie. [Sourire] C’est pour ça que j’ai fait exprès de garder ça secret jusqu’à l’album.

A : En quoi le skate a eu une influence sur ta jeunesse ?



L : Socialement ça m’a appris des choses. C’est le premier truc qui m’a fait voyager, rencontrer des gens, me battre pour exister, pour être fort… Ce sont beaucoup de valeurs que j’ai apprises avec ça.

A : D’ailleurs pourquoi avoir mis en avant la vidéo Baker 3 sur « Bryan Herman »?



L : Parce que c’est un grand classique. Pour moi c’est sûrement la plus importante de cette époque. Je la regardais tout le temps avant d’aller skater avec mes potes, notamment la partie de Bryan Herman que j’ai dû voir une centaine de fois. Et puis tout le monde m’appelait “Piss Drunk” quand j’étais petit, c’était mon surnom.

Baker 3, avènement d’un skate culte et débile Pour ceux qui ont l’oreille, on peut entendre au milieu de “Bryan Herman” de Lomepal une voix vociférer deux mots : Baker 3. Réalisée par la marque de skateboard du même nom, cette vidéo promotionnelle d’une heure permet de garder aujourd’hui trace d’un mouvement dont Lomepal et de nombreux autre jeunes auront été des admirateurs durant les années 2000 : les Piss Drunk. Composée de plusieurs skateurs professionnels comme Dustin Dollin, Bryan Herman, Kevin Spanky Long ou Terry Kennedy, la bande de Baker ravivait en 2005 l’esprit bordélique des années 70 dans les rues de Los Angeles, slim ultra-serrés multicolores aux jambes et tee shirts psychédéliques hippies sur le dos. La bande de Baker offrira au monde plusieurs compilations vidéos dont la plus connue restera la numéro 3 : une heure de figures, de soirées, d’abus et de drogues qui rentreront dans la légende tant pour ses prouesses réalisées sur une planche que pour ses idioties filmées en dehors. Une période que résumera très bien Dustin Dollin dans le magazine Purple Diary en 2014 : “Baker aura connu un succès foudroyant, dont la consommation de drogues, d’alcool, et de de fun jamais vue auparavant dans le milieu l’aura rendue tout simplement culte.”

A : Et pour la musique ? Souvent quand tu fais du skate, tu écoutes plein de choses.



L : Ah oui bien sur. Par exemple dans les vidéos de skate, il y a tout le temps des musiques différentes pour chaque mec : toutes les musiques que j’ai écoutées pendant dix ans, c’était des musiques de vidéos de skate. Je découvrais un groupe via une vidéo, et ensuite j’en découvrais d’autres rattachés à ce même groupe… Si j’aimais bien le skateur, quoi qu’il arrive, j’allais aimer la musique de sa vidéo.

A : Tu regardes des vidéos de skate, tu découvres plein de musique, mais qu’est ce qui fait que tu es plus attiré par le rap qu’autre chose?



L : C’est parce que le rap c’est le rock d’aujourd’hui je pense. Tout le monde fait du rap : tu peux en faire avec trois fois rien, c’est une manière assez facile de s’exprimer… J’avais un pote qui en faisait et je me suis dis : “pourquoi pas moi ?” Au début j’étais nul, nul, nul… et puis, petit à petit, j’ai commencé à davantage maîtriser.

A : Tu as sorti une pochette qui sort du lot, elle est très forte visuellement. Tu n’avais pas peur de détourner l’attention de la musique avec cette image ?



L : Justement, ça justifie encore plus cet album. J’avais envie de dire : bye bye le rap français, je n’en ai plus rien à faire de vos conneries de street credibility, d’être le plus fort, de se comparer, je vous souhaite bonne chance, moi je vais faire mon truc tout seul. Et puis je la trouve belle, même habillé en femme on peut faire une belle pochette : il y a aussi une image de rap décomplexé, l’envie de faire quelque chose de différent.