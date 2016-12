LK de L’Hôtel Moscou, au théâtre des ombres chinoises

Autre fil conducteur qui s’étire à chacun de ses projets : la drogue. Il en parle sans tabou, entre un intérêt non masqué pour la Beat Generation et les aspects les plus sombres du Lean. Court vertige tant les sujets s’entrecroisent, à l’image du tracklist de ses disques qui oscillent entre lumière et « l’équivoque de l’abîme » pour citer son titre « Contradictoire. » « Quand j’écris et fais du son, ça se traduit dans les bons moments par des morceaux sur la famille, le foyer et sa chaleur. Quand ça va moins bien, c’est plutôt le fait de s’isoler, de rejeter tout ce qui ne rentre pas dans ma bulle » dit-il avant de synthétiser le tout en une phrase : « je ne vais pas m’en cacher, la drogue a été un refuge et le rap un exutoire. »

Alors avec une tranquillité désarmante, LK déroule son parcours, de son enfance à Thonon les Bains jusqu’à la naissance de son fils, en passant par la rupture définitive des relations avec son père et le décès de sa mère. Les thèmes s’entremêlent, entre autobiographie, recherche artistique et relation avec le monde qui l’entoure. Ses origines franco-asiatiques, le métissage, l’amour, la joie d’être père, tout y passe. Même « l’autre versant de la même pièce » n’est jamais occulté. Concrètement ? Un père souvent absent mais dont l’éducation stricte plane comme une ombre sur la vie de Laurent Kia. Le souvenir d’une mère schizophrène dont il était très proche et qui met fin à ses jours un matin de 2013. L’accoutumance aux drogues médicamenteuses dont il s’est un temps fait le prisonnier. Voilà pour l’énumération des spectres. Et entre deux questions, il reconnaît avoir besoin de prendre le temps de réfléchir à sa réponse. Autant qu’il a régulièrement besoin de se replier sur lui-même. C’est le reflet de l’alternance des morceaux tantôt lumineux, tantôt misanthropes qui peuplent ses albums.

À la table où se déroule l’interview, la voix de LK est posée, modeste. Le rappeur est presque désarçonné d’avoir affaire à un tel flot de questions. Tout un contraste avec le contenu de ses disques, teintés d’autobiographie et de trajectoires de vies livrées sans filet apparent. « Effectivement, dans ma musique, je me demande si parfois, je n’en dis pas trop. J’ai du mal à savoir à quel moment ça peut devenir de l’exhibitionnisme », confie-t-il de ce ton qui laisserait penser que l’entretien se déroulera tout en retenue. Deux heures durant, Laurent Kia dépeindra pourtant sa vie avec une sérénité étonnante. Dans un mélange de pudeur et de transparence, sa concision se marie avec un enthousiasme presque imperceptible dans sa voix calme. Sa musique a beau apparaître en filigrane du jeu des questions/réponses, on est loin des envolées de San Francisco, son premier album solo. Mais la franchise est la même. « Je n’ai pas de problèmes à partager plein de choses » répète-t-il à plusieurs reprises face à certaines questions, posées presque sur la pointe des pieds tant il y a l’impression de les mettre dans le plat.

Rapidement, il s’engouffre dans le filet de lumière que le rap lui propose. Il constitue ses premiers groupes, notamment avec son ami Snuffomov, qu’il connaît « depuis la maternelle » et avec lequel il forme toujours L’Hôtel Moscou. Au départ, ils se contentent d’un Myspace et de quelques apparitions sur la scène locale, à travers des émissions radios ou des concerts dans les salles du coin. Mais au bout d’un moment, ça ne suffit plus. « Je voulais vraiment devenir rappeur. » Alors, descendu vivre à Lyon, LK renoue contact avec un autre ami d’enfance : Bakry. Ce dernier forme Le Pacte avec Black M. « Bakry est un bon rappeur, mais c’est surtout quelqu’un de très doué pour créer des connexions. Un vrai manager en fait. Il allait dans les soirées, n’hésitait pas à aller vers les gens, à se déplacer devant les radios, ce genre de choses. Bref, tout ce que je ne sais pas faire. » Grâce à lui, il rencontre Ul’Team Atom, commence à placer ses premières productions. Ça dure jusqu’en 2008, notamment à travers quelques collaborations avec des gens comme Nasme ou Test a.k.a Tony Lunettes, mais surtout La Caution. « Ça ne s’est pas fait tout de suite » précise-t-il. « J’ai d’abord croisé Mouloud Achour dans le train, vers 2006. Je lui ai fait part de mon admiration pour La Caution et j’ai pu lui parler de ce que je faisais, notamment en lui faisant écouter des remixes screwed and chopped que j’avais pu faire dans mon coin. » Dans l’histoire de LK, le Sirup et la codéine ne sont jamais très loin. « J’ai toujours aimé DJ Screw et ça coïncide avec la période où je découvre la codéine, évidemment. Artistiquement et musicalement, je pense qu’après ma vie personnelle, la drogue est l’une de mes principales influences. » Quant à Mouloud, il accroche au point de mettre LK en relation avec Nikkfurie. Quelques années plus tard, il en ressortira un featuring entre les deux groupes et un album de remixes codéinés sortis par l’Hôtel Moscou avec la bénédiction des frères Mazouz. « Nos projets étaient encore plus confidentiels qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ce morceau a été une énorme source de motivation et a permis à beaucoup de gens nous découvrir. À notre échelle bien sûr. » Il en sourit.

Ce pas vers La Caution sera l’une des seules fois où dans sa vie, LK surmontera sa timidité que l’on qualifiera pour lui et avec affection, de presque maladive. Sur ce sujet, il préfère d’ailleurs laisser sa musique parler pour lui, avec des titres comme « Les hommes », « Jungle » ou l’excellent « Masques à gaz. » Tous sont peuplés de phrases lapidaires sur l’espèce humaine et les relations sociales, qu’il entremêle avec la drogue. « C’est un mélange de tout » explique-t-il. « Je me suis longtemps défoncé quotidiennement, avec des drogues médicamenteuses comme le Sirup, la codéine, le tramadol, bref tout ce qui est à base d’opiacés. » Il raconte les relations sociales qui ne tourne plus qu’autour de la défonce et révèle un naturel assez anxieux. « Quand je dis que j’ai besoin des drogues pour aimer les êtres humains, c’est figuratif. Il y a plein de raisons pour lesquelles j’ai consommé de la drogue. Mais clairement, je dois bien reconnaître que ça m’aide à avoir des relations sociales, même avec mes proches. » La sérénité qu’il a acquise aujourd’hui n’est à l’époque pas de mise. « J’étais monté à Paris, je voulais me connecter avec le milieu du rap, et à la place, tout stagnait. » La défonce prend le pas, son père veut qu’il suive un plan de carrière, et la musique qui était censée lui servir de réponse aux ambitions paternelles ne décolle pas. Le raz-le-bol est total. « Côté rap, j’étais bien obligé de constater que je n’arrivais pas à aller vers les gens. Et côté familial, j’ai eu ce besoin de m’éloigner de mon père coûte que coûte, au point de ne plus vouloir être dans le même pays que lui. » En résumé, LK se défonçait tous les jours, mais l’overdose qu’il fait est sociale et familiale. Il veut tout reprendre à zéro. Alors un jour de 2008, il décide de tout plaquer et part aux États-Unis.

Il atterrit à Boston. D’abord comme étudiant en MBA [Acronyme anglais pour le diplôme international de Master Business Administration, NDLR], diplôme qu’il obtient. « J’étais parti pour étudier et avoir un petit boulot. Mes parents avaient accepté de m’aider financièrement, mais un an sur place, ça ne suffisait pas. » Alors il reste à Boston, quitte le grenier qu’il loue dans une maison tranquille du district de Malden où il écrit et compose. Ses seuls contacts avec la France sont sa mère et Snuffomov et l’écriture est à nouveau décrite comme un exutoire, avec en ligne de mire, l’apaisement. Celui-ci deviendra plus concret lorsque LK rencontrera sa femme, celle dont il parle dans « Mode Avion » et « Tête en l’air ». Il s’installe chez sa belle-mère, dans le quartier d’Orient Eights où vivent les communautés afro-américaines et latines. Il décrit l’endroit comme le reflet de beaucoup de zones urbaines américaines. « C’est un endroit à la fois super et triste. Il y a une vraie chaleur humaine, une ambiance particulière, les échoppes, les restaurants. Mais tu as une vraie pauvreté, une exclusion, des choses qu’on connaît à travers le rap américain. » Il en profite pour revenir sur la place de ce dernier, notamment le grand écart qui existe entre Américains et Français dans la perception de cette musique. « Les Américains sont parfois très premier degré dans leur réception du rap. Prenons Rick Ross, par exemple. Quand les gens l’écoutent en France, ils écoutent le personnage, ils savent que c’est du cinéma. Aux USA, tout le monde ne se rend pas compte de ça. Des gens veulent vraiment vivre la vie qu’il dépeint dans ses textes, tout simplement parce que leur réalité est plus proche des textes de rap américain que la nôtre. » Réalité dont il s’approchera sporadiquement. « J’ai vécu de différentes choses à Boston, notamment d’un peu de trafic puisque je continuais à prendre des drogues médicamenteuses. Mais ça n’a pas duré longtemps car là-bas, quand ça dégénère, ça va beaucoup plus vite et loin que ce que l’on connaît en France. Des gens que j’ai parfois côtoyés sur place sont morts dans des conditions violentes. Alors je ne me suis pas éternisé dans ce milieu-là. J’ai peur de la violence, ce n’est pas quelque chose qui me fascine. »

Son exil aux USA transforme néanmoins son rap. « J’ai longtemps oscillé entre l’exutoire et l’imitation. Je m’inspirais beaucoup de ce qui se faisait dans le rap à telle ou telle période. » En termes de production, il reconnaît être passé par toutes les ères modernes, des beats à la Primo aux ambiances de Kanye West en passant par les Neptunes ou Timbaland. Était-ce un suiveur ? « Je ne sais pas. Je me suis construit marche par marche. Mais les États-Unis, c’est effectivement un moment où je me désinfluence. » Paradoxe, tant l’Amérique est convoitée par les rappeurs français. « Peut-être, mais je ne sentais pas qu’il y avait une place pour moi là-bas. » Alors, lors d’un retour de quelques jours en France, il enregistre sous forme de mixtape une partie de ce qu’il a écrit et composé outre-Atlantique. Il en ressort avec quelques certitudes. « Springbreak, c’est la première fois que je me fixe des objectifs en solo et que je les tiens. Mais c’est aussi le premier projet où je commence vraiment à apprécier ce que je fais en tant que rappeur » dit celui qui jusque-là n’était satisfait que par des bribes de son travail. La mixtape est à l’image de son exil aux USA : l’antichambre d’un nouveau départ, et doucement mais sûrement, l’apaisement, celui qui s’était fait rare en France, approche.