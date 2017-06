L’énergie solaire de Keny Arkana

Abcdrduson : Malgré le fait que tu travailles depuis longtemps avec une structure, tu restes une artiste systématiquement associée à l’idée d’indépendance. Qu’est ce qui caractérise l’indépendance artistique selon toi, et comment cela se traduit dans ton travail ?

Keny Arkana : Effectivement je suis signée depuis fin 2005 chez Because. C’est un label qui venait juste de se créer et qui m’a acceptée avec toutes mes exigences. Parmi elles, il y avait la liberté artistique totale et la liberté de promotion totale, c’est-à-dire que si je ne veux pas en faire du tout, je n’en fais pas du tout. Au même titre, si j’ai envie de me barrer et de ne revenir que dans dix ans, je ne suis pas liée à un timing, je n’ai pas un album à sortir tous les je ne sais combien de temps, comme l’exigent plein de contrats. C’est un truc qui a été vachement important pour moi. À la base, quand j’ai signé chez Because, ce n’était pas vraiment un choix. En fait, j’avais fait L’Esquisse vol.1 avant, en indé sur un petit label que j’avais monté avec mon manager de l’époque. Lui a préféré arrêter, et je me suis retrouvé avec un album sur le dos, je ne connaissais rien au business, je n’étais pas capable de monter quelque chose toute seule. Because était intéressé, on s’était déjà vus, et je suis partie avec eux parce qu’ils étaient les plus fous et les plus couillus. Ils avaient vraiment compris ma sensibilité artistique et ma démarche. Jusque-là, il n’y a jamais eu de souci à ce niveau, ils m’ont respectée comme je suis, je les ai respectés comme ils sont, et je n’ai pas fait de concession. Je ne suis pas quelqu’un qui se vend, donc je ne suis pas allée en radio, ni en télé. C’est vrai qu’à une époque j’ai été invitée par énormément de télés, c’est vrai que l’on devait aussi faire Planète Rap, c’était un peu les trucs normaux, et j’ai foutu un coup de pied à tout ça en disant que je n’en avais rien à foutre. C’est peut-être pour ça que dix ans après j’ai encore cette image un peu underground, parce que tu ne trouveras pas une interview vidéo de moi sur un site de rap, parce que je ne communique pas, parce que je ne me mets pas en avant, et que j’ai « éduqué » mon public comme ça. Au lieu de le matraquer et d’aller toujours lui mettre un truc dans la bouche, j’ai laissé mon public aller chercher l’information sur ma musique. C’est important dans la vie en général d’aller chercher l’info, sans prendre ce que l’on te met dans la bouche.



A : Cela laisse penser que les périodes de promotion comme celle dans laquelle nous sommes là te demandent un effort particulier. Prends-tu sur toi pour accepter de donner des interviews par exemple ?

K : Non. Ce serait un truc de fou si j’allais au-delà de mes principes : mettre ma personne en avant, me montrer devant toutes les caméras… En l’occurrence j’ai toujours fait un peu de presse. Des petits médias peuvent venir me voir après un concert, je refuse rarement, et si je le fais c’est qu’il y a une raison extérieure. Finalement qu’est-ce qu’une interview ? Ce sont des questions, et parfois dans la rue des gens m’arrêtent et me posent deux, trois questions. Ça ne me dérange pas de pouvoir leur répondre, et je sais que les gens ont plein de questions. J’ai fait beaucoup de choix, qu’ils ont compris ou pas, mais que je n’ai jamais expliqués, puisque je ne suis pas quelqu’un qui se justifie. Si on raconte des conneries, je laisse couler, seuls les menteurs se justifient, dans ma vision des choses. Mais répondre à quelques questions, ça ne me coûte pas plus que ça. Ce serait le cas si je devais aller en plateau télé, et renoncer à ce que je m’étais dit.

A : Il est de notoriété publique que tu voyages beaucoup, comment procèdes-tu à la création musicale et à la construction d’un projet dans ce contexte ? N’as-tu pas besoin de t’immobiliser quelques temps en un endroit pour cela ?

K : J’ai besoin de rentrer à Marseille et de me poser pour vraiment me mettre dans la musique. Quand je suis en voyage, en vadrouille, je ne m’identifie pas à Keny Arkana, à l’artiste. Je suis une personne, en l’occurrence je fais de la musique, mais je fais aussi plein d’autres trucs, et quand je m’en vais avec mon sac à dos, je suis vraiment ouverte à la vie, aux gens que je rencontre, aux populations, aux cultures, aux luttes. Dans ces moments je ne suis pas du tout en train de me dire « tiens, c’est vrai que je suis une artiste, je pourrais… » Non ! Je m’oublie complétement, et je vis, au même titre que je ne suis pas quelqu’un qui prend beaucoup de photos. J’ai du mal à être spectatrice. C’est normal d’être acteur de sa vie, et de ne pas se cacher derrière un écran.

A : Lorsque tu as sorti État d’urgence l’an dernier, tu avais déjà commencé à travailler sur ce nouveau projet, L’Esquisse vol.3, n’est-ce pas ?

K : En tout cas j’étais rentrée en France et je m’étais dit « maintenant il faut que je me mette à L’Esquisse vol.3 ». Je commençais à peine à recevoir des prods, j’activais un peu la machine, et j’avais peut-être un ou deux morceaux, que je n’ai pas gardés. Mais je me remettais dedans, oui, je n’étais pas là-bas au Mexique, ou je ne sais où.

A : Il était donc peut-être prévu de sortir cette mixtape plus tôt, et l’actualité t’a poussée à sortir l’EP État d’Urgence, que tu as d’ailleurs mis à en vente à libre-prix. Que retiens-tu de l’expérience ?

K : Déjà, je tiens à remercier les gens, ils ont été incroyablement généreux, surtout que le projet était disponible gratuitement et que personne n’était obligé de mettre un euro, ou dix centimes. Je voulais tester le concept du prix libre parce que pour les artistes de ma génération, c’est un truc possible de ne se développer qu’avec son public. Puis dans les milieux où j’ai évolué, c’est quelque chose de connu et de bien. En France, la gratuité est vachement prise de haut… Un truc gratuit n’a pas de valeur aux yeux des gens, alors le mettre en prix libre permet de les y intéresser un peu plus. C’est con, parce que tu peux faire un truc super et l’offrir, mais en France -et c’est très français- la gratuité n’a pas de valeur.

A : Pour L’Esquisse vol.3, t’es-tu entourée de nouveaux collaborateurs, et de musiciens ? Sur « Lejos » par exemple, les guitares ont l’air jouées.

K : Pas forcément ! « Lejos » ce sont des producteurs hollandais qui s’appellent Killing Skills qui l’ont produit. Alors effectivement peut-être qu’ils ont travaillé avec un guitariste, je ne sais pas, mais moi ils m’ont envoyé l’instru, qui a été arrangée par Pavle. Il forme Les Man avec Flo, et ce sont eux qui ont réalisé tout le disque, Pavle a fait la réa artistique, Flo le mixe. Après, j’ai travaillé avec des musiciens sur « La route sera longue », puis il y a Tressym une beatboxeuse de Marseille avec laquelle j’ai fait un petit freestyle, et aussi tous les mecs de mon quartier sur « De l’Opéra à la Plaine 3 ». Enfin tous les gars qui sont là le jour de l’enregistrement, parce qu’il y a toujours des absents, mais ça c’est la vie. Et après il y a ce featuring avec Médine et Lino, que je n’avais pas envie d’annoncer, parce que je voulais vraiment que les auditeurs le découvrent.

A : Que représente Lino pour toi ?

K : Lino c’est le lyriciste français, la plume numéro un de France, le fond et la forme. Plein de gens sont très forts dans la forme, plein d’autres sont très forts dans le fond, lui allie les deux. Nas avait dit dans une interview que le hip hop c’était large, et que ça devenait puissant quand chaque rappeur restait fidèle au jus de sa génération. J’aime bien cette idée, et Lino il peut rapper sur des trucs actuels, il est moderne, et il garde le jus de sa génération. Je trouve que c’est important, et ce n’est pas le cas de tous les anciens en France. Je te dis ça et en même temps si tu regardes les quatre, cinq de ma génération -une génération un peu entre deux-, on a une veine commune dans notre manière de concevoir le rap. Je pense à Médine, à Youssoupha, à Sefyu, même à Despo à l’époque. Même si on a des raps qui n’ont rien à voir et que chacun a vraiment son identité, tu trouves quand même un truc commun, tu sens qu’on a une perception similaire et qu’on a été touchés par le même rap et qu’on s’y est mis un peu pour les mêmes raisons. J’ai l’impression que chaque génération est arrivée avec une identité, une manière de concevoir le rap, et au lieu de toujours dénigrer les anciens ou les jeunes, au lieu de dénigrer les générations ou les styles, on devrait voir la richesse de ce truc. Et donc Lino représente aussi l’intégrité. J’écoutais Ärsenik quand j’étais petite, et mon numéro un c’est Le Rat Luciano, mais Lino il n’est pas loin ! [Rires]

A : La génération à laquelle tu disais appartenir pourrait être nommée « génération Hostile 2006 ». Le leitmotiv de cette compilation était « changer la donne pour les dix ans à venir », ils sont désormais passés, quel regard portes-tu sur vos parcours et penses-tu que vous avez effectivement changé la donne ?

K : En tous cas on a ramené une couleur ! On n’était pas nombreux, mais je trouve qu’on a tous une identité, et un talent, vraiment. Même si aujourd’hui on entend moins Despo ou Sefyu, je trouve que chacun est arrivé avec un truc, et qu’il y avait du fond, au service duquel la forme était mise. Ça, c’était quand même un dénominateur commun entre nous tous, peu importe le style que l’on a choisi. Après, est-ce qu’on a changé la donne ? Je ne sais pas… C’est quoi la donne ? Puis c’est la compile qui disait ça, pas nous. Nous on n’était pas là pour changer quoi que ce soit. Mais en tous cas on est encore là, même si on n’était peut-être pas beaucoup, dix ans après on est encore là.