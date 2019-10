Leila Sy, polyvalence artistique

Photographe, clippeuse, directrice artistique, en 2019, Leila Sy a ajouté une nouvelle corde à son arc en coréalisant le film Banlieusards . Ouafa , aujourd'hui Photographie : Brice Bossavie Partager Facebook Google+



Cela fait plusieurs années que l’on connaît le visage de la femme qui façonne l’identité visuelle de Kery James, notamment à travers ses clips. Longtemps dans l’ombre comme de nombreux architectes, Leila Sy accompagne le rappeur dans la définition de son esthétique. Même si elle n’est pas exclusive, leur collaboration est le fil rouge de la carrière de la directrice artistique, représentative de ses choix, ses engagements et ses ambitions. Tombée dans le hip-hop toute petite, la jeune Leila commence par danser à 11 ans en même temps que se développe son amour pour la musique. Le mouvement et le son : une convergence absolue de ses passions. Diplômée de l’école d’arts graphiques Penninghen, elle qui aurait pu travailler n’importe où choisit de mettre ses compétences au service du hip-hop. On pourrait même croire que c’est plutôt le hip-hop qui l’a choisie, tant sa vocation est inaltérable depuis des décennies. Textile, photo, clip, scénographie et aujourd’hui cinéma, Leila Sy est de ceux qui ne veulent pas choisir leur support d’expression. Celle qui ne se considère pas comme une artiste déploie sa vision à travers l’art en général, sans limites, pour mettre en images les messages des autres, mais toujours en concordance avec les siens. Ses moteurs ? Un besoin d’expression, une soif de connaissance et une volonté à toute épreuve. Si Leila aime quelque chose ? Elle se lève, apprend et applique. Si Leila rencontre un obstacle ? Elle se relève, apprend et recommence. Si Leila accomplit des prouesses ? Elle avance, apprend et va encore plus loin. 2019 est une belle année pour Leila. Les projets se multiplient et sont mis en lumière à leur juste valeur. La sortie du film Banlieusards qu’elle coréalise avec Kery James est l’occasion pour nous de revenir sur le riche parcours de cette travailleuse forcenée. TRACK LIST ET THE SOURCE Photographe et directrice artistique Je débute par l’image fixe. Je suis photographe pour Track List, magazine qu’on lance avec David Dancre, Noé2, OBSEN… tous des amis. C’est vraiment un petit magazine sur lequel on se prend bien la tête. On fait tout, on est de tous les concerts. Ensuite, les équipes du magazine américain The Source se tournent vers la France pour leur version européenne et font appel à nous. Ils auraient très bien pu aller voir d’autres équipes, comme RER et d’autres assez gros – ce qui d’ailleurs a un peu déplu à certains, ce que je peux comprendre puisqu’ils étaient beaucoup plus installés que nous. David est journaliste, il est le rédacteur en chef. Il commence à s’entourer de gens : Chino Brown, Hugo Van Hoffel, qui a lancé l’émission L’Effet papillon sur Canal+, Mouloud fait ses armes avec nous aussi. Il s’avère logique dans notre équipe que ce soit moi qui prenne la direction artistique du magazine. On a la possibilité de prendre le contenu américain qu’on veut pour le traduire, en images et en textes. Mais il faut qu’on produise ce qui concerne la France. C’est un challenge assez important, il faut qu’on arrive à garder une certaine qualité, en tout cas visuelle. Les Américains envoient du lourd avec les photos shoots et on n’a pas du tout leurs moyens. Je commence à faire certaines images et petit à petit je monte une équipe de photographes, je m’empare vraiment de ma position de directrice artistique. Je ne fais presque plus de photos, je suis plus là pour faire le lien entre l’artiste et le photographe. J’accompagne les photographes pour essayer de trouver le bon plan, le bon décor, ce qui ferait la différence avec les autres médias avec lesquels l’artiste a enchaîné des interviews toute la journée dans le même hôtel. C’est une époque hyper foisonnante : on vole à Zurich pour un concert privé de Busta Rhymes, le lendemain on est avec un KRS One, puis on se retrouve à Boulogne avec Booba ou dans un parking avec LIM à fumer des bédos. [rires] On est partout, c’est juste dingue. Tout ça est accompagné de nuits blanches à la skunk, on ne dort pas pendant trois jours, on doit boucler 156 pages par mois. Quand l’artiste américain est assez connu en France, on lui consacre la couverture, mais quand on doit faire les couvertures françaises, il y a les huit ou neuf doubles pages à illustrer avec. C’est quand même une grosse usine à gaz, mais ça coule tout seul parce qu’on est vraiment des passionnés. On shoote encore à l’argentique et avant de prendre la photo de l’artiste, on fait un Polaroïd de contrôle. J’ai donc une collection de Polaroïds d’énormément d’artistes de la scène française que j’ai commencé à faire signer. De cette époque, j’en garde le souvenir d’une belle liberté, je n’ai pas encore d’enfants, je suis tout le temps dehors. Et surtout, j’ai noué des amitiés qui sont encore très fortes aujourd’hui. LEILA ET KERY Le début d’une longue collaboration Je rencontre Kery durant l’époque The Source, au bureau. Il a une discussion avec je ne sais plus qui, ça ne va pas, les gens ne comprennent pas ce qu’il veut. Je crois qu’à un moment – je ne sais même pas s’il s’en souvient – il dit en parlant de moi : « Je veux bien parler avec elle ». On se pose tout au fond de cette espèce d’appartement tout tortueux, dans notre salle de repos, et je me retrouve à faire un peu la médiatrice. Je ne me souviens plus exactement quel était le sujet mais ça m’a amusée qu’il se dise que je pouvais le comprendre. Comme quoi, c’est un peu les prémices de ce qui s’est construit professionnellement parlant entre nous par la suite. J’ai déjà un grand respect pour l’artiste, pour ce qu’il est et pour ce qu’il représente dans notre société. Des artistes qui prennent position de manière aussi ferme sans trop tergiverser par rapport aux sujets qu’ils défendent, il n’y en a pas tant que ça. Beaucoup d’artistes sont transformés par le business, mais ça n’est pas le cas de Kery. Et même s’il s’est déjà essayé à des trucs un peu fun parce que ça reste un rappeur, il a quand même cette espèce de mission qui le dépasse. C’est ce qui m’a toujours plu dans ma culture. J’adore m’encanailler sur des gros sons, pourquoi pas salaces, quand je suis au top en train de m’amuser sur un dancefloor, mais c’est le côté plus revendicatif, plus social, plus engagé qui m’attire. Disons qu’en tant que métisse, avec toutes les problématiques que j’ai pu vivre, ça m’a vachement aidée à me construire.

DAVID DANCRE : « LEILA A UNE RÉELLE CAPACITÉ À VOYAGER DANS DIFFÉRENTS UNIVERS. » « La première fois que je rencontre Leila, c’est très bref. C’était au studio d’Assassin aux Lilas, à la fin des années 1990. Elle proposait un visuel pour l’album Touche d’espoir. Mais c’est lors de la tournée à laquelle je participais avec La Caution que nous nous sommes vraiment connus. Elle vivait avec un artiste de la tournée et ils habitaient à 200 m de chez moi, donc je passais régulièrement chez eux pendant cette période. Elle venait d’obtenir son diplôme de Penninghen, l’école d’où sort Tom Kan aka Deekay qui a fait beaucoup de visuels pour Assassin. [NDLR : Écrire contre l’oubli, le maxi avec Supernatural et l’album Touche d’espoir] C’est avec elle et Charles Eloidin (Obsen) que nous avons créé le noyau dur de l’équipe de rédaction de Track List que j’ai édité à partir de juillet 2001. Quand on nous a proposé de réaliser The Source France, Leila en est devenue la directrice artistique. C’est elle qui était en charge de la qualité graphique et visuelle du magazine et le challenge n’était pas des moindres puisque The Source restait la référence internationale. Nous produisions donc nos séances photos mais lorsque les couvertures américaines ne nous plaisaient pas trop, elle les retouchait. Ce fut le cas pour celle de Nas, Fabolous, ODB et Terror Squad, parfois juste quelques couleurs. Mais sur celle de Fabolous, elle avait remplacé le fond original de la photo, un préfabriqué pourri, par une vue de New York au lever du jour. Quand je suis arrivé à New York dans les bureaux de The Source, j’ai donné ces couvertures à Kim Osorio, la rédactrice en chef de The Source US, qui est sortie du bureau les magazines en main afin de les montrer aux graphistes originaux et leur faire part de la pertinence de ce qui se passait de l’autre coté de l’Atlantique. Leila a une réelle capacité à voyager dans différents univers, associer l’âme de la rue avec une créativité et une qualité graphique bien à elle. Son imagination est accompagnée par des connaissances de techniques graphiques et visuelles. Son talent fait qu’elle n’est pas seulement graphiste, photographe, réalisatrice ou peintre, elle est le résultat de tout cela et c’est ce qui fait d’elle une particularité. Elle avait également la capacité de s’immerger dans l’univers d’un artiste, d’un concept, d’une éthique et à mettre en image ce que les mots peinent parfois à faire ressentir. La couverture du Track List avec la Mafia K’1 Fry reflète assez bien la relation que Leila installe avec les artistes. C’était le premier projet de la Mafia K’1 Fry avec tout le monde, mais pour la promo, il n’y a que nous qui avions eu tout le monde, tout simplement car ils voulaient tous être pris en photo par Leila. »

DEVOIR DE MÉMOIRE Apprendre pour agir L’association « Devoir de mémoire » naît en 2004 en réponse aux questionnements suivants : « Pourquoi on ne se sent pas français ? pourquoi on n’est pas chez nous ? pourquoi c’est si compliqué pour nous de nous ancrer ? ». Pour que quelque chose se construise et pousse il faut qu’on ait un endroit dans lequel planter nos racines et réussir à s’épanouir pour vivre. C’est d’abord une réflexion entre potes, très égoïste, personnelle. Puis on a envie de rencontrer des historiens, d’être un peu moins cons. Avant ça, j’avais été sollicitée pour parler de sujets sur lesquels j’étais trop légère, comme le colonialisme, les rapports historiques. Ce n’est pas du jour au lendemain que tu peux prendre la parole sur ces sujets-là, il faut travailler. On commence à organiser des conférences, on rencontre par exemple Benjamin Stora [NDLR : historien français spécialiste de la guerre d’Algérie], on a parlé avec lui des massacres de Sétif et Guelma en mai 1945. Petit à petit, on ouvre le spectre aux amis des amis et il commence à y avoir du monde qui veut apprendre, comme nous. On peut construire ici, aimer notre pays, on peut être dans autre chose que dans la contradiction. Moi je me suis construite dans la contradiction, je n’étais pas française, j’étais galsen, et quand je suis arrivée au Sénégal, j’étais une toubab. C’est où chez moi alors ? Et puis on est rattrapés par l’actualité, malheureusement pas la mort de Zyed et Bouna le 27 octobre 2005. De « Devoir de mémoire », on passe à « Devoir de réagir ». On organise des réunions hebdomadaires pour discuter de tout, avec des témoignages, et un jour on a voulu agir : « Vous avez vu comment l’info est traité aux infos ? Ils sont en train de dire qu’ils brûlent leurs bibliothèques, ils sont en train de nous détruire en fait. Comment on peut leur faire pareil ? Avec le vote, mais qui a sa carte ? ». Personne n’avait sa carte d’électeur. Comment dire aux gens d’aller voter quand on n’a pas notre carte ? On s’empare alors de toutes les possibilités, des personnalités autour de la table qui rameutent du monde. C’est finalement le début du buzz avant qu’il existe. On fait ce gros buzz d’aller s’inscrire sur les listes électorales mais devant les caméras, à Clichy-sous-Bois, avec plein de jeunes qui s’inscrivent aussi. Et là on commence à faire peur. Mais c’est aussi là que les choses dégénèrent un peu. Les élections présidentielles approchent, on tente de nous récupérer, on n’est pas assez solides. Les gens qui sont vraiment sur le terrain, les vrais activistes, disent : « Mais c’est quoi ces people qui viennent de se faire du buzz ! », alors qu’à la base, franchement, on aurait pu faire autre chose. Ça nous coûte à tous, ça me coûte beaucoup dans ma vie personnelle car c’est associé à mon couple. [NDLR : avec JoeyStarr, cofondateur de l’association] On est entre deux feux, entre les politiques qui essaient de nous nous manipuler et les vrais activistes de terrain pour qui on n’est pas légitimes. Je me retrouve sur le plateau de « Ripostes » sur France 5 face à Marine Le Pen. OK je suis briefée mais franchement je ne suis pas bien, ce n’est pas un truc pour moi. C’est un exercice désagréable mais Joey n’aurait pas pu y aller, Besancenot non plus… L’équilibre ne marche plus, on n’est pas préparés. J’aurais aimé qu’on le soit car avec le recul il y avait un truc à faire. Mais à l’époque on l’a fait avec énormément d’amour et de naïveté, on s’est engagés pour de vrai, on n’a pas fait semblant.

DE L’IMAGE AU CLIP Une suite logique Quand j’ai mon premier fils, je réfléchis à ce que je vais bien pouvoir faire car je suis incapable de rester sans activité. Je pose simplement les choses les unes à côté des autres et je me dis : hip-hop, musique, danse, image… ce n’est pas compliqué. C’est comme une équation et j’en arrive très rapidement à l’envie de me tourner vers le vidéo-clip. C’était logique ! Je fais signe à Chris Macari que j’avais fait bosser à l’époque dans The Source, puisqu’il a fait la même école que moi. À la fin de chaque numéro de The Source, il y avait toujours une illustration qu’on appelait « Le mot de la fin » et c’était Chris qui la dessinait. Il a un tournage en préparation et je lui fais part de mon envie de faire du clip. Il m’emmène alors avec lui au Sénégal, bosser sur le clip de Mokobé et Viviane Ndour « Safari », en 2007. Il me prend en première assistante, le pauvre. Si on avait demandé à Chris à l’époque si j’étais une bonne première assistante, il aurait dit oui par gentillesse. [rires] Je ne connais pas ce métier, j’essaie d’aider comme je peux. Avec un peu de recul, je me rends compte à quel point le premier assistant est vital, c’est lui qui borde le réal’. Sans un premier assistant, je ne suis que peu de choses, parce que faire des plans de travail, des feuilles de service, ça pète la tête. Moi je suis là en mode : « c’est génial, on va faire ça et ça », mais après tu as tout le côté organisationnel. Et je comprends d’ailleurs pourquoi certains cheminements sont nécessaires pour arriver à ce métier. « LE COMBAT CONTINUE PART 3 » Première expérience C’est lorsque je suis à Dakar que Kery m’écrit pour me demander de lui faire un clip. Chris me dit : « Mais vas-y je t’aide » et c’est comme ça que « Le Combat continue part 3 » est né. On avait déjà travaillé ensemble avec Kery mais sur des t-shirts. Je travaille ce clip en dessinant, je dessine énormément, je croque, je fais des plans, donc je commence par ça. Je me dis que ça sera une déambulation, Kery marchera d’un point A à un point B, avec la boxe notamment. La maison de disques nous donne une référence très claire, « The Game » de Common. Ce clip est vraiment un point de départ très fort, au point qu’on a souvent été critiqués pour l’exploitation de cette référence. On sait que notre clip sera en noir et blanc, qu’il y aura une scène de concert. On pousse le curseur par la suite, que ce soit pour les yeux blancs ou pour le reflet. Le clip fonctionne grâce à l’énergie particulière de Kery, au savoir de Chris qui le coréalise avec moi et puis peut-être à ma chance de débutante. À l’époque il n’y a pas Daymolition, l’énergie est encore street et un peu inédite. C’est un souvenir très fort. « BANLIEUSARDS » La pièce maîtresse On enchaîne directement sur le clip de « Banlieusards » pour lequel Kery me laisse complètement libre. Les tableaux et les cadres, c’est vraiment mon concept. Je travaille avec Hélène Sy [NDLR : présidente de l’association CéKeDuBonheur, compagne d’Omar Sy, sans lien de famille avec Leila] au casting – il y a près de 80 figurants – et Fulldawa à la production. Je commence à être entourée de manière beaucoup plus solide, à voir dans quelle mesure je vais pouvoir mettre en forme mes idées. Je ne me vois pas comme une artiste, je mets mon savoir-faire au service de l’artiste. Je mets en image ses idées, parfois je me permets d’insuffler des choses et de me les approprier aussi. C’est obligatoire, je ne peux pas complètement m’effacer. « Banlieusards » est vraiment le clip qui a posé les bases de plein de trucs que j’ai développés par la suite en studio, car le studio reste mon lieu de prédilection pour travailler. J’adore ça, c’est un espace clos, tu peux donc tout contrôler. Justement pour ce clip, on délimité tout. On crée des espaces pour que les gens puissent être un peu guidés, tout était dessiné et cadré. SALIM SAAB : « LEILA N’A JAMAIS RIEN LÂCHÉ » « J’ai rencontré Leila à l’époque où j’écrivais pour Track List et The Source. Elle s’occupait de la photo et de la direction artistique. C’est quelqu’un de très professionnel, passionné et qui aime son métier. Il faut savoir que c’était aussi une artiste, elle est dans le hip-hop depuis toujours donc elle connaît les codes et l’imagerie de cette culture. Elle avait une approche très « street », léchée et « cainri » dans son travail. Elle connaît bien New York et elle me disait que là-bas, chaque coin de rue pouvait servir de spot pour une séance photo. Plus tard, quand j’ai découvert cette ville, je me suis dit qu’elle avait totalement raison. Elle avait fait du super bon boulot pour The Source. Je me souviens du numéro 7 avec Rim’k en couverture. Il était habillé en touareg du désert, ça tuait. Il faut savoir qu’à l’époque, dans la presse hip-hop, les concepts de ce genre ne se faisaient pas beaucoup. Quand The Source et Track List se sont arrêtés, la plupart des rédacteurs et des graphistes ont lâché l’affaire avec le hip-hop, voire même avec les médias. Elle, non. Elle a continué, et n’a jamais rien lâché, en réalisant des clips et désormais des films. Big up à elle ! » CLIPPER Une profession de foi Après avoir eu la chance de faire les études que j’ai faites, d’avoir accès à une certaine science, je considère que notre mouvement mérite d’avoir la même qualité visuelle que la pop. Un de mes camarades de promo que j’adore est devenu directeur artistique de Vogue par exemple. Moi j’étais dans mon coin à faire des clips de rap en n’étant pas vraiment sûre qu’un jour je transformerais l’essai. Je mets au défi des réalisateurs, des metteurs en scène de fiction, de venir s’atteler à l’exercice des clips vidéo, chez nous en tout cas, parce que ce n’est vraiment pas facile. Que ce soit dans les délais où tout doit aller toujours très vite, les mecs te contactent, c’est toujours pour hier, tu dois tout pondre très rapidement. Tu n’as pas le temps de prendre un peu de recul, il faut que ça débite. C’est une contrainte mais maintenant que je suis complètement immergée dans cet univers, je peux dire que sur le long-métrage, j’ai pris cher. C’est comme si le clip était un sprint et le long-métrage une course de fond. Je mets quatre jours à me remettre d’un clip, j’ai l’impression qu’un camion m’a roulé dessus. Je n’ai plus de voix, j’ai des courbatures, j’ai plein d’images dans la tête parce que c’est extrêmement intense. Plus d’une fois je me suis dit que ça n’avait aucun sens. Je passe ma vie à travailler et finalement la reconnaissance est certes au rendez-vous pour les aficionados, mais quand tu ouvres le spectre : rien ! On m’a déjà dit : « Écoute, tu peux faire de la pub mais il va falloir que tu nous fasses une démo », ce qui est une façon de me faire comprendre qu’il y a beaucoup de Noirs et d’Arabes dans mes images et qu’il faut montrer autre chose. La France est forte de toute sa diversité et il y a un vrai problème là-dessus. On est chez nous, on est beaux et brillants aussi, on a plein de choses à dire et à défendre, et pour ce faire il faut qu’on s’empare pleinement de tous les médias, de tous les modes et canaux d’expression. Il n’y a pas de métier plus fantastique que la réalisation, j’ai vraiment beaucoup de chance de faire ce métier. Je me suis battue aussi pour trouver un métier dans lequel je n’ai pas l’impression de bosser. Je ne pars pas au bagne, même si je suis crevée, même si je bosse le dimanche, que WhatsApp bippe encore à 2 heures du matin… J’ai tellement appris et grandi grâce à la réalisation ! J’ai désormais une soixantaine de clips à mon actif, disons que j’ai une aisance, une facilité à mettre en forme les idées qui sont dans ma tête et ensuite à les travailler avec les gens. J’ai toujours cette émotion incroyable d’être sur un plateau de tournage, c’est un moment où je me détache complètement de moi, du regard de l’autre, je suis complètement habitée par ce que je suis en train de mettre en place. Et je crois que c’est l’endroit où je suis la plus heureuse au monde. Je m’affranchis complètement de toutes mes angoisses, de tous mes doutes. Je suis convaincue, parce que je sais que ma position nécessite que je le sois et que je partage cette énergie à tous pour qu’on avance et qu’on aille dans la même direction. Aujourd’hui, je récolte un peu les fruits de cet engagement parce que faire un film, finalement je suis la seule de ma promo à l’avoir fait, à avoir réussi à travailler en mon nom simplement. Au début c’était juste un blaze et puis petit à petit je laisse des petits grains de sable un peu à droite à gauche. J’espère un jour pouvoir être un exemple pour les jeunes filles. Je veux leur dire que même si ce n’est pas facile, c’est possible de s’approcher de ses rêves, de faire un métier qui nous plaît.

INSPIRATIONS Un renouvellement permanent Il y a des morceaux que j’écoute énormément avant de les mettre en image. Il y en a d’autres pour lesquels j’ai peut-être moins d’affinité artistique, ça peut arriver, donc je travaille à partir des paroles, je demande toujours le texte. Parfois l’idée peut émerger d’un mot, d’une tournure de phrase, et parfois c’est la feuille blanche, je ne suis pas inspirée. J’essaie de ne plus trop faire d’appels d’offres, ça me coûte énormément de pondre des idées, de réfléchir, ça va chercher en moi beaucoup de matière et ce n’est pas une source intarissable. Pour se renouveler, il faut à chaque fois réachalander sa bibliothèque de formes et d’idées, mais quand tu as une vie un peu remplie, tu n’as plus le temps de lire ni d’aller voir des expos, alors que ça fonctionne comme ça. Il faut se nourrir pour aller chercher de l’inspiration, être dans une espèce de transe créatrice pour proposer quelque chose qui n’a pas déjà été effleurée d’une manière ou d’une autre. Comme disait Lavoisier, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». S’appuyer sur des choses qui ne sont pas dans le même milieu, ça peut te permettre d’explorer d’autres trucs. C’est ce que je préconise quand on me demande mon avis, surtout les jeunes. Je leur dis de ne pas avoir peur d’écrire, de formuler et de laisser une trace de ce qui est dans ta tête. À l’image, on joue très souvent avec l’inconscient collectif, les gens ne vont peut-être pas savoir sur quoi tu t’appuies mais ils vont saisir le sens. Dès que j’écris un concept, j’ai des références picturales, cinématographiques, j’essaie d’éviter l’autoréférencement mais c’est très difficile d’avoir du recul là-dessus. Pour Kery, j’ai un peu tout construit depuis des années. Quand on est dans un morceau qui est dans la lignée de ses grands sujets, même s’il essaie de le faire différemment, la ligne de conduite reste la même malgré tout. D’ailleurs j’entends beaucoup dire que Kery fait toujours la même chose, mais il faut bien que quelqu’un le fasse. Quand les gens disent qu’ils se lassent un peu, c’est peut-être parce que justement moi aussi je dis un peu toujours la même chose à travers l’image. Par exemple, le côté Black Panther est toujours là. Même si on est moins portés dessus à un moment, il y aura toujours une référence, une image où il aura un cuir ou un sweat à capuche. Je l’inscris dans une imagerie. Quand je mets du cuir et un béret, on sait très bien à quoi ça fait référence, les icônes, les grandes photographies, Huey P. Newton. Désormais, il y a le côté plus habillé pour Kery, mais aussi des réminiscences un peu plus assumées de ses origines. En ce moment je suis très tournée vers l’Afrique, j’essaie d’apporter de la couleur, ça c’est depuis « Douleur ébène ». MODES ET TECHNIQUES Suivre son époque CHILLA : « LEILA M’A PERMIS D’AVOIR DE L’ATTITUDE » « Ma production Suther Kane a l’habitude de travailler avec Leila et c’est vrai que j’avais déjà eu un coup de cœur humain avec la personne, on s’est super bien entendues. Elle a coproduit avec Daymolition les clips « Sale Chienne » et « Mélodrame ». C’était au tout début de ma carrière, quand je commençais à être exposée. J’avais forcément besoin de gens avec qui je me sentais à l’aise humainement pour être à l’aise à l’image. Leila m’a vraiment permis d’avoir de l’attitude, de montrer un certain caractère à travers l’image, à un moment où j’avais peu confiance en moi et beaucoup de complexes. Ça a vraiment été hyper enrichissant de bosser avec Leila, elle m’a aidée à passer des caps dans le fait d’être à l’aise devant l’objectif. » À l’époque où je fais le « VLB » de Lino en 2014, il n’y a pas encore Daymolition et tous ces clips faits en cité qui se sont vachement démocratisés depuis. C’est une écriture qui permet de produire à moindre coût et de répondre à un certain type de rap, de très belles choses sont faites d’ailleurs. En plus des tendances, il y a aussi des moyens techniques qui ont changé la donne comme l’apparition du 5D ou du Ronin. [NDLR : stabilisateur pour caméra qui facilite et multiplie les prises de vue] Il y a plus de choses qui sont produites par ceux que j’aime bien appeler les « réalisateurs orchestres », parce qu’ils sont capables de pratiquement tout faire : cadrer, gérer les lumières, mettre en scène… ce dont je serais incapable. Ce n’est pas une fin en soi, la réalisation c’est aussi réussir à s’affranchir de certains codes et à proposer d’autres choses quitte à se mettre en danger. Mais c’est plus difficile, il y a plus de gens sont sur le marché aujourd’hui. La qualité technique n’est peut-être pas toujours au rendez-vous mais tu sens quand il y a une idée, un désir d’être force de proposition. J’essaie de garder un regard bienveillant sur tout ce qui se fait, en espérant que les autres en fassent de même en ce qui me concerne. Je regarde sur Instagram les nouveautés mais heureusement que mes fils de 12 et 14 ans, complètement accrochés à leur temps, sont là pour me guider. Sans eux, je serais passée à côté de Koba LaD par exemple, ils adorent Zola aussi. Là j’ai vu un petit gars sur Instagram que j’ai surkiffé, sur 1minute2rap, il s’appelle Joy.s.a.d, c’est un tueur à gages. Justement, grâce aux réseaux sociaux, il y a aussi cette démocratisation qui n’est pas que visuelle. Tu as des rappeurs qui ne sont peut-être pas au bon endroit au bon moment mais qui arrivent à envoyer du texte. Je trouve qu’il y a un retour à des choses plus textuelles et ça me fait kiffer. CHOIX Fidèle à elle-même Quand on me parle de mon travail de clip, on me parle très souvent de Kery et c’est normal. Que ce soit avec Lino ou encore plus avec les L.E.J, bosser avec eux me permet de changer d’univers et de m’atteler à d’autres problématiques. Je suis capable de tout faire à partir du moment où le courant passe et où je comprends bien ce que veulent les artistes. Potentiellement, je pourrais demain faire un clip pour Florent Pagny même si ça ne viendrait pas à l’idée des gens qui voient ma démo. Je suis hyper sectorisée mais c’était aussi un choix à mes débuts, j’essayais vraiment d’avoir une direction artistique qui est hyper dure. Et puis un jour je me suis rendu compte que je n’étais pas obligée de tout signer et qu’il ne fallait pas que je m’empêche de continuer à apprendre et à faire ce que j’aime. Si demain je fais un clip où ça rappe n’importe quoi, pourquoi pas, mais ce sera une fois, pas quinze. Parce que même si je me suis encanaillée sur des trucs un peu bounce, ce n’est pas ce qui me fait vibrer profondément. Je n’ai plus 20 ans, il faut aussi que je sois en accord avec ce que je suis et ce que je tente d’apprendre à mes fils. C’est pour ça que le cinéma, la fiction, c’est une suite logique. Ça me permet de continuer à faire ce que j’aime tout en étant fidèle à ce que je suis en tant que femme.

