L’art de la séduction selon Krisy

K : Damn ! On va reprendre ça pour un morceau. A : Dans la narration, sur Paradis d’amour tu as choisi de raconter toute une histoire sur plusieurs titres.

K : On m’en a parlé mais non. C’est juste l’imagination. Je suis allé sur Photoshop et j’ai commencé à assembler des images. Je suis tombé sur ce cœur, j’ai mis l’espace derrière pour représenter le paradis et j’ai ajouté le nuage pour adoucir un peu. C’est moi qui ai fait cette pochette parce que j’avais annoncé que je sortirai un nouveau projet le 14 février. Je n’avais que deux morceaux à ce moment-là mais j’aime bien me lancer des petits défis. Je vais sur Youtube, je regarde des tutos à fond…

A : Et sinon cette pochette avec un cœur, c’est pour Kanye et son album 808s and Heartbreak ?

K : Ça dépend des femmes. Il y a toutes sortes de femmes donc il y a toutes sortes de techniques. Mais sinon, je me rapproche plus de l’agent OSS 117. Un peu d’humour, un peu de danse…

K : Ouais, le jeune Julio. Ça c’est le papa. Julio Iglesias, c’est le daron. [Rires] « Julio et sa gogo danseuse » et « Jeune Julio », ce sont vraiment des morceaux à part. On le retrouve en bonus de Paradis d’amour mais j’aurais pu faire un E.P avec ces deux titres. J’y ai pensé, j’avais même une reprise de Julio Iglesias en tête que je voulais reprendre. Peut-être que je le ferai.

K : « Elle » c’est comme ma mère m’a toujours dit : « la femme du diable. » Elle me parle et sur le morceau suivant, tu te réveilles. L’amour c’est dangereux quand même. Il faut faire attention. Et puis sinon on va encore dire : « c’est le gars qui vient chanter l’amour, sans morale à la fin », alors qu’il y a une morale à l’amour je pense. Les derniers morceaux que j’ai sortis, c’était souvent à propos de la femme, ça tournait autour de l’amour. Du coup on m’appelle le « Trey Songz » ou un truc du style.

A : Donc tu invites les gens à l’amour avec ce titre « Vol vers » et puis tu les réveilles vers le septième titre « Elle, me parle » !

Krisy : Non du tout. J’ai juste eu un idée, sur le moment. J’ai ensuite fait ça en un mois et j’ai sorti l’EP.

Il lance la marche. Ses dreadlocks blondes ont du mal à rester disciplinées sous sa casquette bleue. On pense à toutes ces choses nées dans sa tête, on se rappelle que notre imagination est un paysage de sources et de branches. Surtout que, Krisy a de grands rêves. Il veut construire la Tour Eiffel du rap de son pays.

Paris, vendredi 7 avril. Krisy et son équipe débarquent de Bruxelles en voiture. Il sont cinq. Joequaker le manageur, Hervé-Clément Shema le photographe, Prinski le DJ, Nixon le soleil accroché aux Grillz et Krisy. Il a le sommeil encore lové sous le pli de ses paupières un peu clauses. Son bonjour est doux, lumineux. Sans grandes effusions.

« Il y a plume, le cœur et puis on se laisse aller, on se livre. »

A : Tu installes aussi une ambiance. Je pense notamment au morceau « Discussion nocturne. »



K : Sur « Discussion Nocturne » et « Érotiquement vôtre », j’ai essayé de retranscrire l’ambiance des vieux films érotiques, le téléphone rose des années septante. Vous dites septante ici ?



A : On dit soixante-dix. Mais c’est joli septante, ça sonne exotique.

K : Ouais voilà. [Rires]

A : « Discussion nocturne » m’a fait penser à un autre artiste de variété française, Didier Barbelivien…

K : [Il grimace] Ouch… Shout out à Didier mais ça, je ne connais pas du tout. Je suis vraiment entré dans le monde francophone en 2011 on va dire. Je parle néerlandais donc j’étais dans un univers néerlandophone et anglophone. Et puis vu que j’étais dans le skate, j’écoutais du rock H24. Limp Bizkit, Blink 182, Sum 41. Ensuite, je suis tombé sur les Method Man, Busta Rhymes, les trucs comme ça.

A : Mais où est passé le côté rock ?

K : Le lifestyle du rock, je n’étais pas prêt pour ça. C’est trop turn up. Et puis crier des trucs… Non. J’aime entendre une personne se défouler mais moi, je suis plus slow down. Mais pour en revenir à la musique francophone, j’ai découvert le rap grâce à la chaîne MCM. À l’époque il n’y avait pas Internet, on devait attendre les clips sur MCM. Doc Gynéco, IAM, Solaar, Disiz… C’était les quatre qui passaient en rotation.

A : Des artistes qui ont tous une belle plume…

K : C’est vraiment cette école-là qui m’a marqué. Et puis après, j’ai découvert les Sages Po’, etc.

A : Ce mot « plume » me rappelle à cette conversation qu’on avait eu avec Damso et toi pour un autre média. Damso parlait de la plume qui ne ment pas.

K : On ne se force jamais. Ce n’est ni la prod, ni nous-même. C’est la plume. La plume, le cœur et on se laisse aller. On se livre. Ça dépend du mood aussi. De l’humeur dans laquelle on est quand on écrit. On peut travailler sur certains morceaux pendant des mois. Et pour d’autres, en quatre heures c’est fini.



A : Un exemple ?

K : « Débrouillard », on l’a fait en une journée. Genre en six heures intenses et on n’est pas revenus dessus. Pour un morceau comme « Amnésie », ça a pris beaucoup plus de temps.



A : Et dans ton cas ?

K : Pour « Discussion nocturne », ça s’est fait en trois heures. Et pour le reste, ce n’est pas encore sorti. Il y a des sons que je travaille depuis trois ans, ça sortira en septembre. Ça sera sur mon album Euphoria.



A : Trois ans !

K : Ouais, Euphoria, je travaille dessus depuis trop longtemps. C’est un projet qui sortira avec une bande dessinée à la rentrée.

A : Comment fait-on pour rester accroché ?

K : La passion je pense. Et puis à chaque fois que je réécoute un morceau, je me rappelle des premières sensations. De cette euphorie et de cette joie surtout. Ce projet, c’est un projet rempli de joie.

A : C’est très lumineux ce que tu fais.

K : Oui, il faut. On se rapproche toujours de Dieu. Il faut rester à côté de lui. Là-bas, il fait beau. [Sourire]

A : Te souviens-tu de ta première rencontre avec Damso ?



K : La rencontre, c’était il y a presque dix ans. [Il réfléchit, s’enfonce un peu plus dans sa chaise] On avait un ami en commun, on chillait, buvait… C’est comme ça qu’on a créé des liens. Ensuite, t’entends qu’il rappe et voilà. Mais la rencontre exacte, impossible de te dire. Entre temps, il s’est passé trop de soirées.



A : Ensuite, on ne se rappelle que des soirées où l’on n’a pas bu…

K : Ouais. Aujourd’hui je ne me rappelle que des sessions parce que c’est complètement sobre là-bas. Quand on enregistre, c’est clean. Il vient pour travailler, on n’a pas trop le temps de s’amuser.

A : Et la toute première session ?

K : On a fait « Huit horizontal », qui n’est jamais sorti, et « Débrouillard. » Je me rappellerai de cette session à vie. C’est là qu’on a créé une sorte d’alchimie, qu’on a senti qu’on allait faire des gros morceaux, surtout après « Débrouillard. » Le morceau est sorti un ou deux ans plus tard. Ensuite il y a eu « Bruxelles vie » et la suite qu’on connaît.



A : Vous étiez donc en avance sur ce qui allait marcher…

k : C’est plus une question de travail. Le travail qui a été fait au niveau du mix, du posage de la voix. Pour moi ce titre fait partie des classiques de Damso. Ce morceau, il a une âme. Tu sens que Damso était dans la débrouille. Quand il est venu enregistrer, il a tout fait en une seule fois. Il est arrivé dans la cabine : couplet-refrain, couplet-refrain. Ça filait. Je l’ai laissé partir et puis à un moment, je l’ai quand même arrêté parce qu’il allait trop loin. [Rires]



A : Ça va, ce n’était pas trop dur de l’arrêter ?

K : Non. Et puis j’aimais bien voir ça. [Son visage s’illumine, NDLR] Il était vraiment motivé et je sentais qu’il irait loin.



A : Tu fais aussi partie de cette aventure.

K : Oui mais je ne le mets pas forcément en avant. Tout ce qui est célébrité, ça me dérange. Dernièrement avec mon pote Nixon, on a vu le film sur Claude François. Ce n’est pas une vie ! Je n’ai pas envie d’avoir trente personnes qui me demandent un selfie. C’est compliqué ça.