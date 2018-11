Kofs, identités remarquables

KOFS a récupéré du personnage de Réda – le « méchant » de Chouf – le charisme sombre, de la variet – qu’il écoute selon ses dires encore plus que le rap français – la « voix à Garou » et de son clippeur Comm, fatigué des « clips de cité », la veste en cuir et l’univers gothico-complotiste. Quelques accusations de satanisme plus tard, le rappeur sort un album étonnamment diversifié, mais sans le moindre travestissement. La musique et la religion, les femmes et les armes, la violence et les valeurs : KOFS affronte les contradictions aussi brutalement que les prods. « Mon plus grand péché cette année c’est mon album », l’intro annonce, frontale, la couleur. Et l’homme est le même dans la vie comme sur disque, nulle esquive, ni condescendance ni mépris envers la personne qu’il a en face de lui. Au fur et à mesure de la rencontre avec Foued Nabba se dégage un mélange de gamberge et de spontanéité. Et surtout, une profonde humanité, qui donnerait presque tort à tout le propos pessimiste de son album.

Images

Abcdr du son: Je voulais commencer par le moment Chouf dans ta carrière. Au début tu ne devais faire que la BO du film, puis tu as obtenu le rôle de Réda, l’un des rôles principaux, douze jours avant le tournage paraît-il…

KOFS : Karim Dridi m’appelle effectivement pour la BO et le jour où on enregistre au studio, il me dit : « pourquoi tu ne participes pas au casting ? » Je ne suis pas bête, j’y vais. J’avais faim, je voulais absolument jouer. Karim a kiffé direct ma manière de faire, il me faisait passer des castings avec des mecs, je ne vais pas donner de noms, mais c’était des stars pour moi. Et un jour, il avait sélectionné huit personnes, il fait une réunion dans un théâtre et annonce que personne n’est sûr de rester dans le film. Je suis le seul qui suis resté.

A: Il dit en effet dans une interview que l’acteur qui devait jouer Réda, Ali Bougheraba [comédien et metteur en scène marseillais, NDLR] te demandait même des conseils.

K: Alors, il ne faut pas que ce soit mal interprété : c’est vrai, mais moi aussi je lui demandais des conseils. J’étais super content quand je suis arrivé et qu’il jouait ce personnage, je devais alors jouer son bras droit, et j’étais dans l’état d’esprit : chacun son rôle. Mais quand je jouais ce rôle de bras droit, Rachid, c’est comme si… j’avais enfilé un costume trop serré. Je n’arrivais pas à jouer comme je voulais. Je n’arrivais pas à être « sous » lui. Dès qu’ils m’ont fait passer de Rachid [joué finalement par Oussagaza, un autre rappeur d’Air Bel, NDLR] à Réda, je me sentais beaucoup mieux. Mais il faut savoir que j’ai beaucoup appris de lui, j’aimais beaucoup le regarder jouer Réda pour ensuite le réinterpréter à ma façon. Sauf qu’aux yeux de Karim, j’amenais quelque chose de plus crédible.

A: Tu as pensé quoi du film en définitive ?

K: Mais il est extraordinaire. Je ne m’y attendais pas. La première fois que je l’ai vu, c’était au festival de Cannes et j’ai réalisé à quel point le travail avait payé, et ce grâce à Karim. On m’avait déjà dit : « Karim ce n’est pas le plus gentil, mais dans le travail, c’est le plus fort. » J’ai compris de quoi il parlait par la suite. À un moment donné, il a son caractère, mais on ne peut rien lui reprocher en termes de taf. Ses acteurs, il les aime pendant le tournage. C’est plus qu’un réalisateur, il va te manager, rentrer dans ton cerveau… Si on a tous bien joué dans Chouf, crois-moi, c’est grâce à lui. Il a un truc dans le cinéma que j’aime beaucoup, parce que j’ai la même chose dans la musique, qui est qu’il ne baisse jamais son froc. Je l’ai déjà vu dans un festival refuser de passer son film parce que l’équipe ne voulait pas qu’il monte le son à un moment du film, l’intro avec la chanson de Casey. C’était tellement un ouf qu’il le montait lui-même dans la salle, pendant la projection. Après c’est peut-être ça qui le plombe dans le cinéma, le fait qu’il s’en batte les couilles.

A: C’est le prix de l’intégrité ! Dans quelle mesure cette expérience au cinéma a joué sur ton rap ensuite ?

K: Ça m’a permis de plus m’assumer, cinématographiquement parlant. Dans la musique, que tu le veuilles ou non, il y a de plus en plus de cinéma, avec les clips. Ça m’a fait me dire : ça reste des images, du cinéma justement, donc si j’ai envie de clipper dans un cimetière, dans une église, je le fais. Parce que quand on vient de quartier, on a des limites dans nos têtes : il ne faudrait pas rentrer ou clipper dans ces endroits. Le fait d’être passé par le cinéma m’a fait aller au-delà de ces limites.

A: C’est vrai qu’il y a ces dernières années dans tes clips cet imaginaire visuel des films d’horreurs, dans « Paradis » par exemple, ça vient de Comm ou de toi ?

K: Je sortais du cinéma, j’ai essayé de faire des clips plus classiques et ça ne collait pas. On m’a alors présenté Comm, qui est aujourd’hui mon clippeur. On partageait la même vision des choses : je voulais poursuivre ma lancée « cinéma », et Comm en avait marre des clips « cité. » C’est trop facile pour moi aujourd’hui de rapper avec trente personnes derrière. Il m’a carrément donné une liste de films et de livres à lire : je devais regarder Constantine et lire Le Prince de Machiavel.

Comm : L’idée avec Le Prince c’était de le placer dans un état d’esprit où il s’assume. Qu’il se conditionne en mode tueur. Même s’il vient du cinéma, dans le rap tu ne peux pas inventer complètement un personnage, tu ne peux que grossir des traits. Je lui ai fait lire Machiavel pour qu’il prenne entièrement parti dans ce qu’il fait. Le problème dans le rap aujourd’hui c’est que les artistes deviennent souvent des parodies d’eux-mêmes. KOFS m’a dit : je vis dans le quartier, je ne vais pas répéter dans mes clips ce que je dis déjà dans ma musique. C’est cette répétition qui est parodique. Il fallait donc trouver un imaginaire qui permette de mieux comprendre sa musique tout en étant un peu en décalage.



A: Il y a eu le virage Sofiane avec la série #JeSuisPasséChezSo, où il a redonné une visibilité, au niveau « national », à ce type de clips dont vous vouliez vous éloigner.

K: Mais lui, il l’a ramené à l’extrême, et il l’a bien fait ! Elle est importante cette idée d’extrême. Sofiane a été une des causes : il le fait très bien, pourquoi le faire aussi ? Et il est humainement comme ça, il est dans le partage. Moi je ne suis pas dans le mélange. Sofiane est très sociable : quand il arrive avec douze milles personnes autour de lui, ce n’est pas hypocrite. D’ailleurs si ça a marché pour lui, c’est parce qu’il est comme ça. Si tu t’inventes, ça ne marche pas. Pour moi, c’était pareil, on a essayé d’apporter un nouvel extrême. Un mois après, on clippe « Paradis » dans des endroits que je trouve cinématographiquement trop beaux – les églises obscures, les tombes sous le soleil. Le soir-même de sa sortie, Comm me dit : « j’ai déjà la vision pour le deuxième. Au troisième, on se fait contacter par des maisons de disque. » C’est ce qu’il s’est passé par A+B.

A: Le deuxième c’est « Maître Cohen », et on voit Marteau [personnage de Chouf joué par Zine Darar, NDLR] et Oussagaza, un autre rappeur-acteur d’Air Bel puisque vous étiez ensemble dans le groupe 11.43.

K: C’est vrai, après tu sais comment c’est dans la musique, aucun groupe ne tient. J’avais une vision des choses différente des leurs, j’ai décidé de faire ma musique seul. Ils n’auraient peut-être pas assumé mon bad buzz. Parce que quand j’ai lancé mon premier clip, tout le monde a dit « c’est un bad buzz », avec accusations de satanisme etc. Donc nous sommes toujours en bons termes, mais rapper en groupe, je le faisais depuis mes quatorze ans, j’avais besoin d’autre chose.

Air Bel

A: Aujourd’hui vous avez pris des virages musicaux très différents pour ceux qu’on connaît [Naps, Sidouh, Sahim, Oussagaza, YL etc., NDLR] alors que vous venez tous du même endroit. Air Bel ferait presque penser à des quartiers comme le Pont de Sèvres à une époque, avec une concentration dense de rappeurs au mètre carré. Comment tu expliques ça ?

K: En fait, le rap à Marseille a été divisé en trois périodes et trois secteurs. Le centre ville pour IAM, la FF ; puis les quartiers nord avec Black Marché, Kalif etc., mais ça ne prenait pas tant que ça. Puis il y a eu la clé JuL. Quand il arrive, il prend la relève des quartiers nord, et dirige le regard vers le sud. On ne fait pas du tout la même musique, mais je n’oublie pas que la caméra tournée vers nous, les quartiers sud, c’est lui qui l’a ramenée en premier. Pour en revenir à Air Bel, on est un quartier où il y a beaucoup de talents tout simplement parce qu’on a travaillé pendant longtemps. Comme des chiens. Naps et moi, on a négligé nos vies pour ça.



A: Vous disiez même 11.43, « onze crois-en toi. »



K: Oui, c’était le message. Et regarde aujourd’hui ça a fini onze « croix-retournée-sataniste » dans mes clips. [Rires] Il n’y a pas que le rap d’ailleurs, il y avait le foot aussi, avec Yannick Sagbo [attaquant international ivoirien, formé au Sporting Club d’Air Bel, NDLR], son grand-frère, Guy Demel… Et Patrick Fiori au début. [Qui a fait un featuring avec Soprano « Chez nous (Plan d’Aou, Air Bel) » NDLR] À Air Bel, on était un concentré d’artistes, mais jamais dans la lumière. Le déclic c’est JuL, le premier à péter dans les quartiers sud.

A: Ça fait plaisir de l’entendre. Mais dans la période quartiers nord, tu as zappé mais c’était Psy4 surtout !

K: Je l’ai pas zappé, c’est qu’eux c’était encore plus chaud parce qu’ils ont existé en même temps que la FF. Je croyais même que c’était des mecs du centre ville quand j’étais jeune. Et tu ne peux pas les situer, parce que Soprano, Alonzo ils existent toujours. Vincenzo aussi, dans un autre domaine et qu’on ne cite pas assez. Vincenzo je le kiffe, mais le monde de la musique est dur. Si tu ne te mets pas dans certains codes, les gens ne le suivent pas. Il a voulu rester lui-même et ils n’ont pas suivi. Il a été un peu méprisé.

A: Un peu comme Menzo de la FF, dans un autre style.

K: [Brusquement] Menzo ? Tu veux que je te dise un truc ? Menzo c’est le meilleur. Quand j’étais jeune et jusqu’à maintenant quand j’écoute les projets de la FF, si je te dis que pour moi c’est le plus fort ?



A: … Tu es le premier que j’entends dire ça.

K: Je sais. Désolé. Mais Menzo, il rappait ma vie. Trop bien. Menzo à Marseille c’était… une dinguerie. Encore aujourd’hui, je l’ai croisé sur un chantier récemment, et je n’ai pas eu la gamberge de lui dire. J’aurais dû. En vrai, tu vas me dire Luciano, je l’ai dit quand j’étais plus jeune, mais c’était parce que je voulais faire comme tout le monde. On va pas se mentir. [Il sourit à Lars-N] Mon ingé son a envie de me cracher dessus là. [Rires] Sat et Don Cho, je les kiffe tous, mais le fait que tout le monde disait que Menzo était le plus nul, ça m’a encore plus donné envie de dire que c’était mon préféré.

A: Pour revenir à Psy4, je pensais à un son comme « Secrétaire » où tu as la même énergie qu’un Alonzo qui rappe, l’humour aussi, tu ouvres le morceau avec « Je suis devenu obèse avec des miettes », je me demandais si c’était une influence pour ta musique.

K: Pour les miettes, c’est parce qu’elles sont trop souvent méprisées. C’est une réponse à ces gens, leur dire : « nous on a construit des repas avec des miettes, des festins même. » Avec presque rien. Et pour Alonzo : ce n’est pas pour la musique, c’est pour la vie. Depuis que je suis dans le rap on va dire… « Confirmé dans la street » c’est lui qui m’a présenté avec le son « Trakeur » sur Capo dei Capi. Même mon manager m’a découvert avec ça. C’est beau ! On reste souvent tous les deux, on va en studio ensemble, donc il est possible que musicalement parlant, ça se ressemble. Si je ressemble à mon frère, tant mieux. C’est pas comme si tu m’avais dit que je ressemblais au facteur. C’est logique, c’est touchant.

Violence, vécu, voix

A: Pour parler de ton album, mais toujours de cinéma, tu l’appelles V, tu connais V pour Vendetta, notamment la tirade où il se présente avec une allitération en v ?

K: Je vais te dire un vrai truc. J’annonce la sortie de mon album, avec la pochette. Et là Zaka [Zaka 2054, producteur marseillais, chef de projet d’Alonzo, NDLR] nous envoie la tirade, en disant « oh, bien joué ! » Je la montre à Comm puisqu’on a trouvé le titre ensemble : on a halluciné, parce qu’on n’avait jamais vu ce film. Il a vieilli un peu, mais avec le temps, j’ai kiffé cette tirade. C’est le même concept ici. Pour la pochette de Fifou, on a pris deux personnes qu’on a immolées pour avoir cet effet de feu et former un V avec leurs bras. Ce n’est pas moi, je n’ai pas voulu prendre le risque. [Rires] On voulait un titre global, et, surtout, se différencier. Je crois que ce qu’on déteste le plus avec Comm, c’est de faire comme les autres. Quand il m’a proposé « V », je me suis dit : je n’ai jamais vu un titre d’album avec une lettre, donc j’ai accepté.

Comm : On ne voulait pas un mot qui ferme l’album dans une seule direction – du genre « Violence » qui est un des morceaux, il y a trop d’émotions différentes sur l’album, il fallait un titre plus ouvert. La violence, la vengeance, la rancœur, les valeurs : quand tu vois la cover, tu peux t’attendre à ce que tout soit traité, et tu ne sais pas exactement comment.

A: Le refrain de « Violence », le premier titre dévoilé de l’album, joue complètement avec les représentations qu’on a des rappeurs comme gens violents justement.

K: Quand nous, on porte une kalash dans un clip, c’est vu comme de la violence, quand c’est Tony Montana qui s’en met plein le nez dans un film, c’est de l’art. Mais nous, on se revendique vrais. Donc à un moment donné, il ne faut pas te plaindre. À longueur de journée tu dis « oui on vend la pure, oui on les fume », pourquoi tu veux que ce soit pris comme un film ? C’est un film dans ce cas-là. Je vais te donner mon avis personnel : si je sors la kalash plus souvent, c’est que j’ai eu une vie qui m’a fait le faire. Je rappe mon vécu c’est tout. Tu vas parler à n’importe quel rappeur il te dira pareil : dans ce cas-là, pourquoi tu viens te plaindre, si c’est ton vécu ? Tu dis que c’est ta vie et tu veux qu’on le prenne pour un film. Moi je ne me plains pas. On me dit que je suis violent, je dis : oui je suis violent. On me dit que je suis un vendeur de drogue, je dis : oui je suis un vendeur de drogue. Je le dis dans ma musique !