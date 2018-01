KillASon, affaire de famille

Il arrive parfois que l’on puisse être surpris de la tournure que peut prendre une interview. On pensait s’installer pour discuter quinze minutes tout au plus. Sauf qu’en arrivant sur place, on découvre une histoire qui nous fascine. Une clique qui nous captive.

Juin 2017, sur le Sakifo Musik Festival à La Réunion, Marcus AKA KillASon est sur sa centième date de concerts. À ses côtés, il y a sa mangeuse Julie et son ingénieur du son Yvan. Jusqu’ici, rien de très original. Mais dans le cas de KillA, artiste rodé à la scène depuis qu’il est né, cette aventure se vit en famille. Il est avec sa mère, chorégraphe et interprète de renom dans la danse contemporaine et son beau-père, musicien et percussionniste émérite avec qui le petit Marcus a sillonné l’Afrique. On les regarde balancer dans un mouvement fusionnel et joyeux. On se dit que cette histoire doit être racontée. Synchronisation des agendas sur l’un des passages éclairs de Julie et Yvan, basés à Poitiers. Rendez-vous pris le 4 novembre, le jour du concert de Run The Jewels au Pitchfork Music Festival. Un groupe que la famille Supanova se doit absolument d’aller voir jouer.

A : KillASon, quand on s’est rencontrés à La Réunion, j’ai découvert que vous étiez un trio…

Yvan : On est quatre même. Il y a Charlotte Corre qui bosse avec nous sur notre label Supanova.

Julie : Marcus a eu la chance de baigner dans le mouvement, la danse et la musique depuis sa naissance. Mais on lui a laissé une certaine liberté. On ne lui a pas dit « tu seras danseur, musicien ou chanteur.» C’est lui qui a pris ses décisions. Après la sortie de son premier EP The Rize en 2016, il est venu me voir : « Écoute maman, j’ai travaillé pour la musique avec Yvan et j’aimerais beaucoup que tu deviennes ma manageuse.» Sur le coup, je n’étais pas certaine de pouvoir le faire parce que ce n’était pas mon métier. Mais l’idée de coacher un artiste me plaisait bien.

Y : Julie fait ça depuis toujours en même temps. Elle est chorégraphe et se retrouve avec au moins une dizaine de personnes à driver sur chaque création. Elle est chef d’entreprise et c’est elle qui fait vivre la famille. Même si j’ai ma carrière aussi. Devenir manageuse c’était juste changer de nom.

KillASon : On me demande souvent : « Comment est-ce que tu fais ? Ce n’est pas trop compliqué de travailler avec tes parents ? » Non, on travaille pour notre intérêt commun, notre famille. Là, ça fait vraiment deux ans que je suis dans la musique, on est encore à la genèse de mon projet. Il y a aussi les projets électro d’Yvan. On va voir comment on se développe.

A : Tu dis que tu fais de « l’energy music » KillASon. Pourquoi ?

KillASon : Parce que je veux mettre des sourires sur le visages de gens. C’est important et je m’en aperçois un peu plus chaque jour. Au début, je me cherchais : « Est-ce qu’il faut aller vers quelque chose de plus sombre ? Plus sérieux ? » Non, j’aime les punchlines qui font marrer, la danse et la joie.

A : KillASon, c’est d’ailleurs une référence à la danse et à ton groupe le Wanted Posse.

K : Oui. Dans ce groupe, on porte tous le suffixe « Son ». C’est un moyen de ralliement au collectif. Le « KillA » c’est un hommage à mon mentor, Deadson Killa. Quand j’ai été sacré Wanted, ça me paraissait logique de choisir ce nom. J’ai rencontré les Wanted à l’âge de 8 ans et j’ai rejoint le crew à 17 ans. Je ne suis pas prêt d’en sortir. Je suis « Wanted for Life ! »

A : En parlant de danse, peux-tu me raconter ton parcours Julie ?

J : J’ai fait des études d’éducation physique et sportive option danse contemporaine à Paris. Après ma licence, j’ai passé des auditions avec Decouflé et Jean-François Duroure, un ancien danseur de Pina Bausch. J’ai été prise aux deux. Ensuite, il y a eu beaucoup de rencontres. J’ai fait la promo du Voguing. À l’époque Madonna n’était pas encore arrivée avec son titre « Vogue ». C’était Malcolm Mc Laren qui en faisait la promotion. J’ai travaillé avec des chanteurs : Yannick Noah, Lara Fabian, Angélique Kidjo…fait plein de télés. J’ai beaucoup tourné et côtoyé énormément de chorégraphes contemporains en France et en Afrique. J’aurais pu faire carrière en étant danseuse et interprète. Mais j’ai fait le choix de devenir chorégraphe parce que j’avais vraiment des choses à dire. J’ai toujours eu envie de parler de la femme. Ça peut sembler commun mais on a tellement de choses à donner. On crée la vie et ce n’est pas rien. C’est difficile d’être une femme, artiste, noire.

A : KillASon a d’ailleurs ce titre « Illumina » qui parle de toi Julie.

J : C’est vraiment un bel hommage à mon combat. Le fait d’être une rebelle, une amazone qui ne lâche rien. À 18 ans, j’ai quitté la Bretagne pour Paris. Ça n’a pas été facile mais j’ai monté mes pièces et ma compagnie. Entre temps, j’ai rencontré Yvan sur un stage de danse à Bordeaux qui est devenu le compositeur fidèle de ma compagnie. Il jouait d’un instrument que je n’avais jamais entendu, le bolon. « Mais qui est ce petit bonhomme ? » Ça m’a tout de suite pris parce que je suis une artiste qui aime la basse. En plus il me plaisait bien !

Y : Parenthèse de musicien, le bolon c’est l’ancêtre de la kora. Pour la faire simple, c’est une contrebasse à trois cordes en peau de chèvre. C’est un instrument daté dans les cultures orales vers la fin du 12e siècle. Il accompagnait les guerriers mandingues en première ligne. Ils jouaient des rythmes lents quand ils approchaient du combat. Avec la musique qui accélérait, on savait que le bataille allait commencer.

Si Julie aime les basses et le bolon, c’est parce qu’elle vient du Bénin. Dans la zone sub-saharienne : du Sénégal, Mali, Burkina…ce sont les sons aigus qui drivent la musique. Traditionnellement dans son pays, les basses sont les solistes. Julie est née en France mais on ne quitte pas une culture en passant une frontière. KillA a donc eu la chance d’être satellisé sur tous ces plans là. Surtout que dans la famille de Julie, il y a cette notion d’héritage musical que je n’ai pas connu. Ça a toujours été très présent dans leur quotidien. La grand-mère de KillA chante sur STW1. Si je mets de la house à son grand-père de 85 ans, il se lève pour danser. Chez nous, il n’y avait pas de musique. Si j’entendais des chants grégoriens le dimanche c’est que mon père faisait les comptes. Il fallait absolument sortir de la maison parce que ça allait chauffer. On n’avait jamais de thune même si on n’était pas malheureux.

A : Yvan, comment est né ton intérêt pour l’histoire de la musique africaine ?

Y: La musique est apparue dans ma vie grâce au voyage et à l’histoire de France. Je suis un irlando-breton, j’ai grandi en banlieue de Paris et ça a plutôt été une aubaine contrairement à cette image que l’on peut donner. Si je suis allé en Afrique, ce n’est pas un hasard. À l’école il y avait toutes les nationalités. Je suis hyper militant là-dessus. Aujourd’hui pour me définir, je dirais qu’il y a la danse, l’Afrique, la musique électronique et les percussions. Même s’il n’y a pas de tambours ou de musiques ethniques sur mon nouvel EP Caryotype [NDLR : sortie en prévue en mars 2018 sous le nom « D »]. En 2008, j’ai fait un album qui s’appelle No Black, No White, Just Voodoo. Cette musique n’était pas tendance mais j’ai tourné huit ans grâce à mon réseau des scènes nationales et mon statut de compositeur pour la danse. En ce moment, il y a beaucoup de productions de DJs avec des chants africains. Avec ce projet, j’avais la prétention d’aller un peu plus loin que de poser un beat électro sur des cantatrices maliennes. Les rythmes en Afrique et les gammes utilisées sont tellement profonds.