Keita Juma, à la périphérie de Toronto

Keita Juma a connu très jeune les radios pirates de Bristol, ces stations qui diffusent sans licence reggae, grime et autre garage de l’autre côté de la Manche. Il s’est installé depuis à Mississauga, dans la banlieue de Toronto. Sauga City, pour les intimes, est une ville nouvelle traversée par des autoroutes sans fin qui longent des strip mall qui se ressemblent tous. Ce qui donne un peu l’impression d’une ville dont on ne peut pas sortir, comme Hobb’s End dans L’Antre de la folie. La musique de Keita Juma se nourrit de cet espace et y associe l’énergie de la musique qui l’a bercé, le rap plus classique nord-américain et la musique industrielle. Entretien.

Abcdrduson : Tu as quitté l’Angleterre plutôt jeune, pourtant ta musique est très influencée par les sons de là-bas, le grime, mais aussi la jungle, le garage… As-tu écouté ces sons tout jeune, ou c’est plus tard au Canada que tu es revenu à tes racines ?

Keith Juma : Les deux. Je me rappelle à huit/neuf ans aller à des block party, écouter de la drum’n’bass et de la jungle. Il y avait ce festival tous les ans, le St Paul festival. À partir de treize ans, j’ai commencé à revenir à Bristol tous les ans et c’est là que j’ai découvert le grime. À cette époque, c’était le So Solid Crew, Pay as you Go, Heartless Crew. Asher D était mon préféré. Je les ai vus jouer à Bristol. Mon frère était aussi dans un groupe de grime et avait une radio pirate. Il m’y emmenait, je voyais plein de MCs, le micro tournait. J’avais quatorze piges, j’allais dans les soirées de Tim Westwood et ce genre de trucs.

A : Tes deux derniers projets rappellent pas mal les productions de Boy in da Corner [Premier album de Dizzee Rascal], peut-être aussi car c’est une importante référence grime, mais également pour leur côté sombre et anxiogène. Est-ce que c’est un album important pour toi ?

KJ : J’adore cet album. J’écoutais les tapes de Dizzee Rascal avant Boy in da Corner avec mon cousin. Et quand Boy in da Corner est sorti, j’en ai parlé à tous mes potes. Ils n’ont pas vraiment capté sur le coup. C’était la suite logique de ses tapes. Il y avait la jungle, le grime que j’aime, mais il avait une voix différente. Beaucoup de MCs sonnaient d’une certaine façon, mais lui avait son propre truc, sa voix perçante, rebondissante qui allait dans tous les sens. J’aime beaucoup cet album.

A : Que penses-tu du fait que le grime est devenu mainstream depuis quelques années ? Grâce notamment au succès de Skepta, Stormzy, Drake qui a signé sur le label Boy Better Know… Est-ce que ça t’a ouvert des portes ?

KJ : Ça m’a ouvert des portes dans le sens où dans le sens où on a davantage parlé de moi. Ici, les gens ne comprenaient pas vraiment le genre de musique qui m’inspirait. Je suis arrivé ici à onze ans et je connaissais la jungle et la dance music. Puis j’ai découvert le rap canadien et j’ai mélangé tout ça.

A : Quels étaient les rappeurs canadiens que tu écoutais ?

KJ : Il y en a beaucoup… Mathematik, Infinite, l’époque de Kardinal avec Firestarter. Tu ne pouvais pas trouver leurs disques chez HMV, ou même sur Napster. Tu devais connaître quelqu’un dans leur quartier qui avait le CD. Je connaissais des gros artistes aux États-Unis, mais aussi des artistes de qualité en Grande-Bretagne et ici, au Canada, que la plupart des gens ne connaissaient pas. Ça m’a fait réaliser que tu peux rester inconnu du grand public même si tu es très bon dans ce que tu fais.

A : Même si ça s’entend moins dans ta musique, je sais également que la musique caribéenne te tient à cœur. Qu’as-tu pensé de toute cette vague de pop, EDM, RnB avec des sonorités caribéennes, Major Lazer, Bieber, Drake…?

KJ : Je dirais que la frontière peut être mince entre inspiration et appropriation. Maintenant, je crois que ces gens ont passé du temps en Jamaïque, au cœur de la culture. Ils bossent avec des gens qui font partie de la scène locale et leur donnent de la visibilité. Je ne sais pas trop si la limite a été dépassée. J’entends juste les sons les plus populaires. J’ai eu du mal avec « Lean on », mais Major Lazer a aussi fait des sons comme « Get Free », qui est un titre qui défonce et qui est un parfait exemple de ce que peut être une bonne chanson pop avec ces influences.

A : Ton premier album, The Headphone, est un album classique rap 90s. On peut y percevoir des influences telles qu’Outkast ou A Tribe Called Quest. Confirmes-tu ?

KJ : Pas vraiment Tribe en fait. Je sais que ça fait bizarre de dire ça parce que tout le monde aime Tribe. Et c’est marrant parce qu’Outkast a beaucoup été inspiré par Tribe. Je regarde ce show sur Youtube qui s’appelle Pensado’s Place, un truc d’ingénieur un peu, et ils expliquent qu’il faut écouter les influences de ses artistes préférés, donc il faudrait que j’écoute plus Tribe. J’adore vraiment tout ce que fait Outkast. J’ai écouté beaucoup de rap West Coast aussi, 2Pac, Tha Dogg Pound, The Pharcyde.

A : On entend moins cette influence dans ta musique.

KJ : Le son sur lequel ça s’entend le plus est « Gold mine » sur Chaos Theory. J’ai vraiment essayé de reproduire une ligne de bass G-funk.

A : Après cet album, ton son a évolué vers quelque chose de plus électronique, industriel et expérimental. Comment s’est passée cette évolution ?

KJ : Je crois que ça a commencé en écoutant The Headphone. J’avais genre dix-huit ans, et je me suis dit que j’aimais bien cet album, mais ça sonnait comme beaucoup d’autres albums. Ce son avec beaucoup de samples… Je me disais aussi que je prenais un risque avec les samples. Et j’ai entendu Tre Mission, cet artiste canadien qui rappait sur des beats grime. Je me suis dit : « ça tue ! » Je me suis rendu compte que je n’utilisais même pas les sons que j’avais écoutés en grandissant. J’avais fait un album qui sonnait comme du rap classique des années quatre-vingt-dix, mais avec aucun son de ce qui m’avait entouré plus jeune. Avec Water, j’avais envie d’affirmer mon propre truc, ma propre identité. Même si je n’étais pas connu, je voulais être reconnu par mon son distinct, différent de tous les autres et éviter les étiquettes. J’ai ensuite continué sur cette voie.

Discographie : The Headphones (2009)

Water (2012)

PeepHole/Beach EP (2014)

Night in Space, a Short Film (2015)

Chaos Theory (2015)

A : Comment expliques-tu que beaucoup d’artistes hip-hop, que ce soit des producteurs ou DJs, à un moment dans leur carrière, s’orientent vers des sons plus électroniques ?

KJ : D’un point de vue créatif, ce n’est pas très éloigné. Tu n’as pas besoin de beaucoup de choses : un synthé, une boite à rythme. Le rap au début c’était juste une MPC et des samples. Quand tu veux expérimenter, il suffit d’accélérer le BPM, ralentir le beat un peu plus, mettre des effets sur les voix. Donc tu peux faire la transition rapidement. Ça dépend aussi des goûts…

A : Durant la période Myspace, pas mal de groupes mélangeaient dance et rap. Il y a eu Spank Rock par exemple. Et ici à Toronto, il y avait Thunderheist. Est-ce un groupe que tu as écouté ?

KJ : Oui carrément. C’est marrant que tu parles de ça. Je suis en contact avec Nautiluss [Ancien beatmaker de Thunderheist, qui évoluait à l’époque sous le pseudo de Grahmzilla, NDLR]. On échange pas mal et on va essayer de faire de la musique ensemble.

A : Que t’es-tu dit quand Kanye a sorti Yeezus ? Il a fait des sons qui ont des similarités avec ce que tu fais, notamment parce qu’il a travaillé avec des gens comme Arca. Est-ce que tu t’es dit : « il a fait ce que je voulais faire » ?

KJ : C’est exactement ce que je me suis dit. Quand Yeezus est sorti je me suis dit « merde. » Cela faisait des mois que je bossais sur mon album et il est sorti une semaine après Yeezus. Tout le monde a cru que je voulais faire un truc à la Yeezus. J’ai également été très inspiré par des gens comme Saul Williams et Shabazz Palaces et il s’est avéré que Kanye aussi. Mais je pense que d’autres artistes qui expérimentent auraient pu arriver avec ce genre de sons.