Jeune et joli Bobby

Abcdrduson : Tu dis être de la « Génération Marekage Streetz », peux-tu présenter ce collectif ? Quels liens as-tu avec ?

Bobby : Quand j’avais douze ans, j’ai fait la connaissance de Bil alors que Marekage Streetz était en train de se former. J’étais un petit et j’ai grandi en écoutant leurs morceaux, j’étais invité à des concerts, à des shows. Le premier disque sur lequel je suis apparu, c’est eux qui m’ont invité aussi. Puis avec le temps, j’ai intégré le collectif, notamment parce que j’ai appris l’ingénierie sonore. J’étais déjà dans le collectif de cœur, mais là j’ai réalisé le dernier projet de Marekage Streetz et la prochaine mixtape de Mr. Bil, puis j’ai un œil sur la direction artistique. C’est un collectif, mais j’irais plus loin : c’est un mode de vie, un état d’esprit. Assumer ce qu’on est. Quand Marekage Streetz s’est formé, à Genève les gens les traitaient d’alcooliques, ils disaient que ça fumait trop, il y avait plein de critiques comme ça. Ils les traitaient de gens normaux en fait ! [Rires] C’était juste le triste quotidien. Marekage Streetz c’est un collectif, un groupe, une nébuleuse, un quartier… A l’époque tous ceux qui à Genève venaient de La Jonction savaient les reconnaître. Dernières Air Max, jean, tee shirt un-deux-zéro-five, c’était tout un style, que tout le monde reprenait. Franchement c’était violent, et ça a eu un effet dans toute la Suisse romande. Tout le monde en parlait.



A : Quelle est votre place sur la scène suisse et à Genève ?

B : On est là depuis toujours… On connaît tout le monde. J’ai enregistré le premier morceau de Di-Meh, je l’ai fait monter sur ses premières scènes. Genève, c’est une petite ville, et dans le rap tout le monde se connaît. Je croise toujours des gens qui me disent que le style de Marekage Streetz de l’époque leur manque, donc il y a ce côté old-school, mais avec moi, avec la nouvelle vague, on est toujours là. Ce qu’il y a eu, c’est qu’à un moment, après les premiers projets de Marekage Streetz il y a eu un creux. C’est cool le rap mais il faut payer son loyer et rendre ses parents fiers, et ce n’est pas le rap qui va t’y amener. Donc chacun a fait sa route à un moment, certains n’ont plus jamais touché un micro et ne veulent plus en toucher, d’autres rappent encore. Il y en a qui sont dans le design, il y en a qui ont eu des problèmes de santé ou des problèmes judiciaires… Il y a de tout en fait. C’est la vie, c’est juste la vie. Du coup ce n’est pas facile de dire la place du collectif. Marekage Streetz a gagné un award [via le site reprezent, NDLR], moi j’en ai gagné deux. Mais c’est à titre purement honorifique, il n’y a pas vraiment d’industrie, c’était pour nous reconnaître entre nous, créer un jeu.



A : C’est avec ton groupe Coffee Shot que tu as gagné ces awards, quelle était cette formation ?

B : Je pense qu’artistiquement, je suis réellement né à partir de 2015. Ce que je faisais avant, c’était apprendre, découvrir. Coffee Shot, c’est un groupe que je formais avec un gars qui s’appelait Unconito et un graphiste, Arthur. C’était de l’expérimentation. Je suis quelqu’un qui n’a pas de préjugé, mon pote c’était un blanc bien cultivé, moi j’étais un reubeu caillera, et j’aimais bien ce genre de mélange. Maintenant Unconito a arrêté de rapper, il est entrepreneur, et Arthur est toujours dans le graphisme, mais je suis le seul encore dans la musique.

A : Cette année tu as sorti une mixtape avec encore un autre groupe : B&C. De quoi s’agit-il ?

B : En fait j’ai un pote qui n’arrêtait pas de me dire qu’il avait un collègue dans son entreprise qui rappait en anglais. Il est plus jeune que moi et n’avait jamais vraiment eu l’occasion d’expérimenter son truc. Il m’appelait tout le temps mais je ne le connaissais pas et quand je ne connais pas quelqu’un au début j’ai un peu de peine à m’ouvrir. Mais un soir il m’a fait un freestyle, j’ai tilté un truc et je lui ai proposé de faire une mixtape ensemble. On a fait ce groupe, et c’était l’occasion de donner un coup de pouce à un gars de ma ville un peu plus jeune que moi. En plus on ne rappe pas dans la même langue, je trouve ça tripant. On est dans une ville internationale, dans un pays où on parle trois langues, je ne peux pas me mettre de barrière à ce niveau. Moi je suis Italien et Tunisien, je parle couramment anglais et j’aime bien mélanger les langues. Après c’est un pari risqué parce que moi les morceaux où il y a un rappeur anglophone et un rappeur francophone, ce ne sont pas trop des trucs que j’écoute, donc c’était un défi. Tout n’est pas parfait mais j’estime que j’ai donné mon maximum pour mélanger ces deux langues, ce qui est dur.



A : Et Milfranc Suisse, c’est une structure que tu as créée, un label ?

B : C’est un truc que j’ai fait quand je me suis retrouvé un peu solo, mais j’ai un peu abandonné. Je m’enregistre tout seul, je pourrais tous les jours monter un label et lui donner un nouveau nom ! [Rires] Avant j’étais juste un rappeur comme les autres, quand j’ai créé ça, c’est-à-dire que je pensais qu’un jour peut-être j’allais vivre de mon rap, ou que faire de l’argent avec ma musique était une fin en soi… J’étais jeune, je grandissais, pour moi le capitalisme c’était de la balle. Mais après deux trois trucs dans ma vie, je me suis rendu compte que ce n’était pas une fin en soi, et qu’être heureux, ce n’était pas être riche ou pas. Il y a des périodes où j’ai eu pas mal de sous, d’autres où je n’avais rien, et aucune n’a fait que j’étais plus heureux. Aujourd’hui, Milfranc Suisse n’existe plus, mais j’ai monté un label, Nuage Violet, où en plus de moi, il ya trois autres Genevois : Ouss, Jeune RAS et Codi.



A : Quand est-ce que tu as commencé la musique ?

B : J’ai découvert le rap vers dix ans, et j’ai commencé à en faire à douze ou treize ans. Ma grande sœur avait un petit copain qui écoutait du rap : la FF et tout. J’ai complétement tripé sur ce truc et je pensais que j’étais le seul gars de la planète à écouter du rap, alors qu’il y avait déjà Double Pact, Sens Unik, et plein de trucs. Mais vu que j’étais un gamin, chez moi, je ne savais pas. A l’école à ce moment-là personne n’écoutait de rap à mon âge, du coup je pensais vraiment que j’avais découvert un truc, et ça ne m’a plus quitté. Avec le temps ça me fait un peu moins triper, des fois ça me rend un peu triste. Des fois, les gens font du rap sans qu’on sache vraiment pourquoi… C’est juste pour se montrer, ou pour faire des sous, et moi je fais du rap parce que c’est instinctif, c’est presque une maladie. Plein de fois, je me suis dit « j’arrête ! »

A : Tu rappes chaque jour ?

B : Tous les jours je crée quelque chose dans ma tête, ou j’enregistre quelqu’un, ou je mixe, ou je rappe… Je suis dans la musique, et j’écris tous les jours. J’improvise aussi, que ce soit au travail, sous la douche, en marchant, je réfléchis constamment. Je crois que j’ai un petit problème d’hyperactivité.