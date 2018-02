Iraka, loin du clan

Au début des années 2000, portée par les imports et les flux Internet de labels américains tels Anticon ou Definitive Jux, l’étiquette de rap alternatif commence à naître en France. Quinze ans plus tard, dans son inusable réécriture, l’Histoire n’a principalement associé que quelques groupes parisiens à ce terme, dont l’idée d’une contre-culture rap continue à mettre mal à l’aise certains de ses acteurs.

À la même époque pourtant, dans une ville peu réputée pour sa culture hip-hop, un bouillonnement se faisait sentir. Il s’agit de Bordeaux. L’oriflamme de la ville est d’abord tenu principalement par Kroniker, groupe qui a un petit écho national, notamment en se rapprochant d’abord de Triptik. Puis, plusieurs collectifs et individualités émergent, aidées par Internet ou les mixtapes, qu’elles soient de leur propre production ou réalisées par Bursty à travers la série Maximum Boycott. Au point qu’un axe Paris – Atlantique naît et unit des MCs bordelais à quelques rappeurs parisiens comme Sept, Le Jouage ou Grems, à cette époque installé entre les deux villes. Leur rap est technique, à la fois sombre et énergique, souvent audacieux, parfois classique. La compilation Kuality Records, mais surtout le collectif Olympe Mountain, scelleront définitivement l’identité de cet agrégat de rappeurs alors inattendus.

Parmi eux, il y en avait un doté d’un étrange suffixe : Iraka 20001. Contrairement à certains de ses confrères d’Olympe Mountain, il disparaît de la scène rap dans la foulée de ces sorties et de celle de son album démo intitulé Deux années d’merde. Jusqu’à renaître en 2010, de façon un peu illisible pour ses anciens confrères. Iraka était un rappeur habitué à noyer l’auditeur de mots, à faire déferler des images et des scènes de vie comme autant de polaroïds. Il livre finalement un album aéré, proche du spoken-word, à la réalisation tellement lo-fi qu’il en devient insaisissable, presque évanescent.

Peu importe, Iraka se sert de ce disque pour resculpter son art, cinq ans durant, sous le climat méditerranéen. Il ressort de vieux textes et maquettes de l’époque bordelaise, en écrit aussi de nouveaux. Il rencontre des musiciens, ne cherche pas à coller à des codes, tire tout ce qu’il peut tirer de son vécu de slameur, découvre la scène et ne s’effraie pas d’être baladé d’une catégorie à une autre au gré de ses morceaux. Dans les concerts qu’il effectue désormais principalement dans les Bouches-du-Rhône, il est tantôt vu comme un chansonnier, tantôt vu comme un slameur, tantôt vu comme un MC. D’une certaine manière, même s’il s’est envolé subitement de Bordeaux depuis plus de dix ans, Iraka est en train d’établir son plan de vol, celui qui lui permettra de casser chaque case dans laquelle il pourrait se faire enfermer.

Alors en 2018, Livingston sera son credo. C’est ainsi qu’il titrera son album, prévu pour cet été et introduit par un EP de trois titres publiés à la fin de l’année dernière. Une référence à l’histoire de ce goéland, prénommé Jonathan, qui s’affranchit de tout pour le simple plaisir de voler, au-delà des codes que veulent imposer les clans, quelles que soient leurs étiquettes. Un entretien à lire comme un nouvel envol, loin de battre de l’aile.

Bordeaux Passion rap

Je commence le rap à Bordeaux où mon père a été muté. J’arrive là-bas un peu avant dix ans, à l’origine je viens d’Antibes. Je découvre le rap d’abord via un gars de ma classe, en cinquième, qui écoute le Wu-Tang Clan, qui rencontre IAM, qui est branché en fait. C’est lui qui nous envoie le rap. Quasiment la classe entière tombe dedans. À partir du Wu-Tang, je découvre toute la galaxie qu’ils forment, leurs albums solos, ensuite Sunz of man, le lien avec IAM joue aussi, évidemment. J’écoute aussi beaucoup Fabe, un peu Time Bomb, Diable Rouge, les X Men, encore une fois des groupes qui à ce moment ont des connexions avec IAM. Il y avait aussi Cypress Hill que j’écoutais beaucoup et rapidement, je deviens un de ces jeunes adolescents qui taguent, puis qui se mettent à rapper un peu, dans leur chambre, comme des ados. Vers mes seize ans, je me retrouve avec un petit groupe de gens de Mérignac, en banlieue de Bordeaux. Parmi eux, il y a un mec qui s’appelle Matthew, alias Jey Sky. [Membre fondateur du groupe OSC, NDLR] Il est Anglais d’origine et il s’intéresse à la production, à la technique. Comme il a un peu de matériel, il commence à bricoler des instrus et on est un petit groupe qui commence à produire de la musique comme ça.

Quelle que soit l’image de ville rap que Bordeaux puisse avoir, il y a une scène et une émulation à ce moment-là. Kroniker était là, et ils étaient déjà proches de Grems. Il y avait aussi une émission radio, sur la station locale La Clé des Ondes, il y avait des gens comme Shocker ou Xeno qui diffusaient la culture hip-hop sur la région. Quelque part, Matthew est l’un d’eux. Avec son matériel, sa curiosité et son savoir-faire, il nous amène la notion de producer. En fait, on réalise tous qu’on peut produire de la musique nous-mêmes, qu’il n’y a pas besoin de rencontrer un ingénieur du son ou d’avoir un plan studio. Alors au fur et à mesure, il y a un effet boule de neige. On s’est rapidement mis à diffuser localement les sons que l’on produisait autour de Matthew et la scène bordelaise qui existe à ce moment-là est un peu surprise de nous voir arriver, mais elle est réceptive. Je pense que pour l’époque, ce qu’on faisait était assez frais. C’est une époque où il y a pas mal d’effets boule de neige sur Bordeaux, de mon point de vue symbolisés principalement par Matthew d’un côté et Kroniker de l’autre. Tout le monde s’aperçoit qu’il n’est pas tout seul. Via D’Oz de Kroniker qui fait des aller-retours à Paris et qui se rapproche notamment de Triptik, il commence aussi à y avoir les premières connexions avec d’autres villes, dont Paris. La street-tape Virus que fera Kroniker en 2001 sera importante pour beaucoup d’entre nous d’ailleurs. Il y a aussi eu Lyrikal Teknik avec Arm de Psykick Lyrikah et Grems, évidemment, qui à l’époque est encore basé sur Paris.

En 2002, après avoir passé deux ans à Marseille pour mes études, je reviens à Bordeaux et me retrouve en collocation avec Rodd [MC Bordelais assez impliqué dans la scène locale et notamment membre d’Olympe Mountain, NDLR]. Notre appartement devient un peu une base. Avec Rodd, on produit des instrumentaux. Grems habitait près de chez nous, Sept venait souvent nous voir, il fera d’ailleurs son premier album chez Jey à Bordeaux. D’autres MCs ou beatmakers, qu’ils soient du coin ou pas, comme Star Propaganda, viennent parfois passer du temps chez nous. L’appartement était devenu le lieu où l’on créeait et il y avait beaucoup d’émulation. On était en plein dans le mode de vie propice à cet âge de la vingtaine : la fête, la musique, les petits boulots, et le fait d’avoir toujours des MCs à la maison faisait qu’on rappait vraiment tout le temps. Le rap, c’était le fil conducteur de nos vies.

Iraka 20001 - « Une vie »

Star Propaganda, origine Bordeaux Star Propaganda : « Sur le volume 1 des CD Maximum Boycott, il y a « Bleu terne » qui est le premier son que je place sur un disque. C’est Iraka qui rappe dessus, avec Rodd. J’avais rencontré Iraka à Bordeaux en faisant du graffiti. J’étais avec le crew HEV, je traînais un peu avec D’Oz de Kroniker, il y avait pas mal de connexions qui se faisaient, notamment à Mérignac. Je me suis mis à faire du son un peu tout seul, dans mon coin. Au départ, la production était quelque chose d’un peu inconnu pour moi. Notre point de repère en la matière, c’était Jey qui faisait du son jour et nuit. Il y avait aussi Dr. Fudge de Kroniker, qui avait un Atari et un S950. Avec le temps, je suis devenu un peu comme Jey, mais plutôt en restant dans mon coin. Je suis finalement parti à Bruxelles avant même que « Bleu terne » sorte, mais je repassais à Bordeaux, notamment dans la collocation d’Iraka et Rodd où j’ai un moment squatté plusieurs semaines. C’était à l’époque Olympe Mountain, qui est un projet qui est resté dans la mémoire de plein de gens comme le projet abstract de Bordeaux. Mais en réalité on s’amusait. Les enregistrements sont un peu crades, les plafonds étaient haut, ça résonnait pas mal. On était catégorisés en hip-hop spé’ mais je crois que tout simplement, on ne réfléchissait pas à ça, on n’avait juste pas les mêmes influences que les autres, hormis quelques uns à Paris. On écoutait Anticon, Def jux, des trucs un peu abstracts, et finalement, tout ça a tout de même eu un petit écho. »

À la même époque, Bursty est à fond sur son label, De Brazza Records et continue à développer ce qu’il avait commencé avec ses cassettes Maximum Boycott. En plus de faire des mixtapes, il commence aussi à sortir des compilations en CD et c’est vrai que les rappeurs basés en région avaient une visibilité sur ses disques. Il s’est notamment beaucoup intéressé à nous les Bordelais, de façon sincère, je pense qu’il aimait ce qu’on faisait. Le véritable projet de Bursty était de faire vivre la musique. Lui essaie de le faire avec son label, De Brazza Records. Des gens qui avaient la démarche de Bursty, c’était rare à l’époque. Quant au message Maximum Boycott, il me parlait à l’époque et je pense qu’il parlait à pas mal d’entre nous. Cette idée de dire : « si on est pas de Paris ou Marseille, personne ne nous calcule, mais on existe, on fait du rap et on le fait comme on veut, on vous emmerde », ça collait bien à Bordeaux, dont les rappeurs, hormis avec la mixtape Virus sortie par Kroniker, n’était jamais trop calculés par le rap français. Il faut remettre ça dans le contexte de l’époque : on est des jeunes adultes, on est chauds et on propose un rap assez frais à notre sens mais qui n’a aucune visibilité médiatique. Et puis, il y avait aussi des Parisiens sur les Maximum Boycott, mais des Parisiens qui avaient également quelque chose de différent, je pense à Sheryo par exemple qui avait rappé sur un instrumental de Gang Starr. Avec le temps, Bursty a rapidement voulu ne plus se limiter qu’à des mixtapes et des compilations mais aussi produire nos projets solos. C’est lui qui a fait le premier album de Sept [Amnésie, 2003, NDLR], celui de Grems aussi [Algèbre, 2004, NDLR], parfois avec quelques ratés ce qui a donné lieu à des rancœurs, mais il a eu le mérite de le faire et de s’intéresser à nous.

Olympe Mountain Mythologie alternative

À l’appartement, avec l’émulation, on enregistre pas mal de morceaux dont ceux qui finiront par former le projet Olympe Mountain. C’est un noyau composé des MCs qui sont le plus souvent chez nous et qui sont le plus à fond. Avec Sept, Grems, Rodd, les années de travail nous ont emmenés à un certain niveau. Tous les trois sont des MCs super techniques et de manière générale à Bordeaux, le niveau était assez élevé. Alors quand tu te mets au micro pour poser un couplet à la suite de ces trois rappeurs, tu dois te mettre au niveau. En plus, aucun ne ressemblait à l’autre, on ne s’est jamais copiés les uns les autres. En fait, on avait déjà assez copié les MCs qu’on écoutait gamins en commençant à rapper. [Rires] Qui j’ai copié moi ? Fabe. Brassens aussi un peu. [Rires] Mais adolescent, Fabe est vraiment quelqu’un qui m’a marqué, même si je le regarde différemment aujourd’hui. Je pense que c’est le rappeur que j’ai le plus copié avec Akhenaton. AKH, c’était quelque chose, au point que j’avais fait un album de reprises de ses textes sur des bouts de ses instrus que je rebouclais moi-même. J’avais repris certains de ses couplets avec IAM, d’autres de Métèque et Mat et des Faces B comme « J’ai rien à perdre ». Je n’ai jamais donné ça à personne mais je l’ai fait. [Sourire] J’ai aussi eu une époque où je reprenais des textes de rap américain et où je réécrivais des phases en français avec les mêmes schémas de rimes. Je crois que c’est comme ça que j’ai le plus appris d’ailleurs. Il n’y a rien de plus formateur que reproduire les schémas de rimes des américains !

Comme on se connaît tous bien, on devient vraiment super efficaces. Chacun adhère à ce que fait les autres et Sept théorise toute l’identité du projet Olympe Mountain. C’est lui qui trouve le concept, qui nous pousse à choisir des personnages de la mythologie grecque à incarner. Moi je choisis d’incarner Séléné. Je voulais amener une femme dans le groupe [il en sourit] et incarner la Lune collait bien aux ambiances que je développais. Sept a vraiment travaillé pour pousser à fond cette idée de Parthénon et de jeux olympiques du rap, cet univers mythologique. C’était cohérent, organisé, avec une véritable identité. Les morceaux se créent dans l’appartement où l’on vit avec Rodd. Le Jouage rejoint l’équipe avec James Delleck qui mixe le projet. On le sort sur internet, gratuitement, en 2005. L’air de rien, on fait partie de cette première vague de rappeurs qui utilisent internet pour diffuser des projets complets. Celui-ci était un projet collectif et conceptuel, de gens qui n’étaient connus soit que localement, soit via des mixtapes qui tournaient un peu hors du réseau parisien, soit par des gens qui avaient internet et fréquentaient des sites comme le vôtre ou celui de 90bpm.com. Tout le monde n’avait pas internet comme aujourd’hui, et ne pas le sortir en physique à une époque où cela comptait encore beaucoup a peut-être empêché le projet d’aller plus loin. Peut-être aussi que c’était trop particulier et conceptuel au regard des standards de l’époque. Mais je pense que notre proposition musicale était assez pointue.