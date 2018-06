La Hyène qui avançait sans meute

Abcdrduson : Cela fait maintenant une quinzaine d’années que tu es dans le rap, avec la sortie en 2004 d’Ennemi d’état. À ce moment, quelle était la scène rap à Champigny, ta ville ?

La Hyène : Avant Ennemi d’état j’avais sorti un premier maxi, en 2001, mais c’est effectivement en 2004 que je sors mon premier album officiel. À Champigny, en même temps que 400 Hyènes il y avait le collectif L’émeute, qui rassemblait plusieurs groupes, dont Le Clan Bla, qui est précurseur du mouvement. Moi à ce moment j’étais très jeune, je devais avoir dix-sept ans et le rap m’est tombé dessus comme ça. Je n’écoutais pas trop de rap français quand j’étais gamin. Je m’y suis mis quand est arrivée la vague Time Bomb. Ils ont ramené des nouveaux flows qui m’ont parlé et qui m’ont fait dire « pourquoi pas ? » Mes premiers freestyles je les enregistrais avec deux postes cassette en face l’un de l’autre. [Rires] Plus tard, j’ai eu un pote qui a investi dans un home studio et m’en a fait profiter pour Ennemi d’état. C’était au quartier.

A : Si tu n’étais pas très enthousiasmé par le rap français, peut-être écoutais-tu davantage de rap américain ? Qui citerais-tu ?

L : J’ai kiffé la grosse vague Wu-Tang dans un premier temps, puis après la vague Queensbridge. Mobb Deep c’était mon truc… Et d’ailleurs 400 Hyènes s’inscrit dans cet univers-là, assez sombre.



A : Tu t’es fait connaître avec 400 Hyènes, mais le groupe s’est pourtant formé après ta première sortie en solo. Comment cela se fait-il ?

L : K-Push a emménagé dans ma cité alors que je rappais déjà de mon côté. On s’est lié d’amitié donc il me voyait faire ma musique et c’est moi qui l’ai sollicité pour faire un groupe ensemble. C’est aussi simple que ça.

A : Il y a aussi un autre nom qui est très important dans ton parcours : Belli Blanco.

L : Oui, il est très important et Belli Blanco est encore là aujourd’hui, derrière tout ce que je fais même s’il n’exerce plus au micro. Il gravitait autour de nous à l’époque, tout comme un autre mec, Latino, et ce qui est fou c’est qu’en tant d’années, nous n’avons réussi à faire qu’un seul morceau tous les quatre, qui s’appelle « Inséparables 2 ». Même dans « Inséparables » première version, il manquait quelqu’un : moi.

A : Lorsque vous vous lancez dans le rap, avez-vous déjà un pied dans l’industrie musicale de par des fréquentations qui sont dans le milieu ?

L : On a tout fait seuls, disons au culot, en découvrant. Un jour on se met en tête de faire un clip, comment on fait ? On veut sortir un projet, il faut aller voir un distributeur. Pour fabriquer les disques, faut faire ci, pour éditer faut faire ça. On a tout fait tous seuls, avec nos budgets.

A : Cette autonomie a un air de leitmotiv quand on observe ta trajectoire, tu t’es assez peu mélangé.

L : Je ne force pas les rencontres, ni les fréquentations, et je suis toujours resté avec un petit groupe d’amis. On a fait l’aventure ensemble, sans se mélanger certes, mais ce n’est pas non plus spécialement voulu. Je veux dire, on a nos trains de vie, on reste souvent au quartier et voilà, c’est comme ça.

A : En 2006, vous êtes tout de même invités sur Talents Fâchés vol.3, comment s’est faite la connexion avec Ikbal ?

L : J’avais déjà fait un petit freestyle sur Talents Fâchés vol.2, et par la suite Ikbal m’a invité à chaque fois dans la mesure où c’est quelqu’un avec qui je m’entends bien. C’était toujours avec plaisir.

A : Toujours autour de 2006, il s’est passé quelque chose d’intéressant : vous avez été invités à débattre sur Générations avec François Hollande. Pourquoi ?

L : En fait, ça s’est fait à notre propre initiative, suite aux émeutes de 2005 alors que nous étions à l’aube de l’élection présidentielle. Un soir, je me suis mis en tête d’écrire une lettre à François Hollande [alors Premier secrétaire du Parti Socialiste, NDLR] en lui demandant d’expliquer ce qu’il proposait comme alternative à Sarkozy. Un de mes amis travaillait avec lui et lui a fait lire la lettre. Le PS nous a fait venir à Solferino directement, où on a parlé. Ils cherchaient à savoir ce que l’on voulait faire exactement, alors j’ai demandé un débat en radio, que Hollande a accepté. J’ai décidé que ça se ferait à Générations parce que les auditeurs de Générations étaient la cible du débat. On a organisé ça, et même si derrière ça a un peu été récupéré, c’était vraiment notre démarche.

A : Dans ta musique, tu ne caches pas tes convictions, politiques, sociales, voire géopolitiques. Penses-tu que tes positions ont pu te causer du tort en termes d’exposition médiatique ?

L : C’est évident, carrément. Quand j’ai fait le morceau « Palestine », on me l’a dit. Des directeurs de radios me l’ont dit : « on ne peut pas t’inviter parce que tu as des positions trop hardcore » et je pense que ça a joué. Après, je ne vais pas entrer dans une forme de paranoïa mais c’est sûr que ça n’aide pas, ça et mes positions sur la police, puis sur d’autres trucs encore. Mais je dis ce que j’ai envie de dire, et comme j’ai envie de le dire, je ne me cache pas derrière mon stylo…

A : Le conflit israélo-palestinien est d’ailleurs à nouveau abordé sur Thugz Mixtape, et le sera encore par la suite a priori…

L : J’aimerais ne plus avoir à l’aborder, ce serait synonyme de paix. Mais je suis l’actualité, et j’écris dans mon temps, or aujourd’hui le problème n’est pas réglé, et j’ai envie d’en parler. Mais je souhaite sincèrement que ça se règle.