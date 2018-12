Infinit va le faire

Il n’est plus un rookie, mais il est toujours l’espoir des siens. Quinze ans de rap dans les jambes, Infinit est plus déterminé que jamais à faire les choses en grand, à toutes les faire, à « tout le faire » dira-t-on pour le citer. Alors que son nouvel EP « Ma version des faits » est fraîchement sorti, interview du jeune bœuf.

Abcdrduson : Quel rapport entretenais-tu au rap dans ta première jeunesse ?

Infinit : J’avais une grande sœur qui écoutait beaucoup de rap et qui m’a permis d’écouter certains disques assez tôt. J’ai commencé à écouter du rap à l’âge de sept ou huit ans, quelque chose comme ça, et dès ce moment je n’ai écouté que ça, aucun autre style de musique à part Michael Jackson. Je n’écoutais que du rap français.

A : Venant des Alpes-Maritimes, un département qui est historiquement force de proposition en termes de rap, écoutais-tu essentiellement des rappeurs du cru, ou bien s’agissait-il d’artistes nationaux ?

I : Au départ j’écoutais des rappeurs extérieurs au 06. J’ai su plus tard qu’il y avait du rap ici et alors je me suis mis à écouter les rappeurs locaux : Mic Forcing, Gak, Chiens de Paille, et Coloquinte, principalement.

A : Ces artistes –Chiens de Paille étant peut-être un cas un peu différents- étaient-ils très écoutés autour de toi ?



I : Je crois qu’il y a toujours eu des gens qui aimaient bien le rap d’ici et le suivaient, mais dans mon entourage, on aimait bien la musique, sans plus.



A : Comment faisais-tu pour découvrir des artistes alors ? Surtout qu’Internet n’était pas aussi développé à l’époque dont on parle.

I : Quand j’ai commencé à écouter du rap il n’y avait pas Internet du tout. Skyrock passait du rap, je me rappelle qu’ils passaient IAM, FF, les trucs comme ça. On enregistrait ça sur des cassettes, jusqu’à l’arrivée des CD gravés.

A : Tu as cité Mic Forcing. Tu es proche de Veust depuis ton arrivé chez D’En Bas Fondation, mais était-ce quelqu’un que tu côtoyais avant cela ?

I : Non, c’est le rap qui nous a rapprochés. On a dix ans d’écart, c’était un grand, je connaissais un peu certaines personnes de son entourage mais c’est par le rap que nous nous sommes rapprochés. Il fait partie des tauliers du rap niçois.

A : À l’échelle du pays il a ce statut de rappeur unanimement reconnu par ses pairs mais peu exposé par ailleurs…



I : Ouais… Après il y a la vie qui veut ça. Il a fait des trucs quand même, il a été signé chez La Cosca… Mais c’est lui qui n’a pas sorti énormément de musique non plus.

A : La période à laquelle Masar et Veust sont chez La Cosca concorde avec celle où toi-même commences à écrire. Représentaient-ils une forme d’espoir, dans le sens où ils pouvaient peut-être donner envie de suivre leurs traces ?

I : En tous cas je me suis dit que c’était possible de venir d’ici et de pouvoir faire des trucs à grande échelle disons. Les tournées de La Cosca étaient de grosses tournées !

A : Autour de 2007, tu intègres D’en Bas Fondation, collectif dont Veust est cofondateur. Quelle signification cela a pour toi alors ?

I : C’était un truc de fou pour moi ! Il n’y avait pas de grand contrat, de gros sous, mais le seul fait d’intégrer cette équipe-là me rendait super fier. Ils étaient les plus forts de chez moi, c’était un genre de ligue infernale avec que des tueurs ! Les rejoindre me faisait un immense plaisir.



A : Et dans la pratique, qu’est-ce que cela a changé ?

I : Déjà ça m’a facilité l’accès à des studios parce qu’ils avaient leurs plans, et après, niveau artistique je me mettais plus de pression. Je savais que j’étais dans une équipe composée exclusivement de tueurs, je ne devais pas être le canard boiteux…



A : Vous travailliez beaucoup tous ensemble ?

I : Oui. J’ai connu deux grosses époques : la période où Veust avait un studio chez lui, on squattait beaucoup là-bas, on enregistrait plein de morceaux ensemble ; puis la période où on a connecté avec Cody McFly qui lui avait un studio à disposition dans lequel on a passé des jours et des nuits enfermés !

A : Entre le moment où tu intègres la formation DBF et celui où tu sors ton premier projet HDSvol.1, cinq ans s’écoulent. Dans quelle optique es-tu alors, en 2011 ?

I : Dans l’équipe on avait sorti Sud Est Sale, et les compiles Rien qu’on charbonne notamment… Gak avait plusieurs projets à son actif, Agaz et Veust aussi, et moi j’étais dans les derniers. Je me suis dit que le moment était venu de me lancer en solo, d’avoir enfin un projet à mon nom. HDS vol.1 est donc sorti en digital et je me souviens que les gens ont kiffé ! C’est même par rapport à cette tape que j’ai connecté avec Alpha Wann, qui avait entendu « Roue en lève » entre autres.



A : Ma vie est un film a tout de même eu un impact plus important, non ?

I : Disons qu’un cap a été franchi avec Ma vie est un film. Il y avait des noms un peu plus connus parmi les invités : Aketo, Alpha Wann… Ça a atteint davantage de monde.

A : As-tu alors été approché par des majors ?

I : Il y a eu des discussions… Elles n’ont jamais vraiment abouti.