Hyacinthe : un cœur, des pleurs et des fleurs

Qu’il l’ait choisi ou non, Hyacinthe s’est trouvé réduit au statut de rappeur trash et vulgaire pendant des années. Avec son album Sarah, les lignes bougent et les émotions, la beauté, la profondeur ne sont plus parasitées : tout est plus précis, Hyacinthe ne s’éparpille pas.

Abcdrduson : Deux années se sont écoulées depuis la sortie de ton précédent projet, Sur la route de l’Ammour 2, ce qui est relativement long dans le rap actuel. Comment cela s’explique-t-il ?

Hyacinthe : J’ai mis un an à faire le projet, je l’ai commencé au moment de Sur la route de l’Ammour 2 et l’ai terminé fin 2016 voire tout début 2017. Déjà, je pense que c’est plus long que ce que mettent la plupart des gens pour faire un album… J’avais besoin de renouveau et d’être plus précis dans ce que je voulais faire, et pour trouver quelque chose qui me corresponde, il y a eu toute une période où j’avais besoin de chercher. J’ai fait pas mal de morceaux, j’ai cherché une direction, et à un moment donné je l’ai trouvée. À partir de ce moment ça a été assez rapide et j’ai terminé le projet. C’est un genre de petit luxe que je me suis accordé, de prendre un peu mon temps. C’était pour le bien du projet, je voulais revenir avec un truc vraiment solide et passer un cap artistique, et s’il fallait prendre six mois de plus pour faire l’album, je les ai pris. J’étais à un moment où je pouvais le faire, et par exemple je pense que je ne pourrais pas le refaire, là.



A : En commençant à construire le disque tu avançais donc à tâtons, sans trop savoir où tu allais, et c’est au fur et à mesure qu’il s’est dessiné dans ton esprit ?

H : J’avais des envies, il y avait des choses que je n’avais jamais faites avant, et les premiers morceaux que j’ai faits ressemblaient à ce que je faisais déjà, mais on y ajoutait des trucs de chant. Après, il y a eu le moment où on a fait « Sarah » avec Nodey, et c’est là que j’ai trouvé la direction. J’ai dit « ok, c’est ça que je veux faire ! » Ça a ouvert un champ de choses que je pouvais faire. De « Sarah » sont nés « La nuit les étoiles », « Arrête d’être triste »… J’ai trouvé quelque chose en termes d’interprétation vers quoi je n’étais jamais allé, dans la façon d’utiliser ma voix. Ça m’a fait beaucoup de bien et ça m’a donné une direction dans laquelle je me suis un peu plus enfoncé par la suite.



A : À propos de ta voix, l’utilisation des outils informatiques sur son traitement est très précise, maîtrisée sur cet album. Ils t’ont ouvert des champs nouveaux aussi ?

H : Oui. Evidemment, il y a de l’autotune dans l’album, mais il n’y a pas que ça. On a utilisé des harmonizers, du vocoder, et parfois on a superposé les trois. Je trouve que ça donne une nouvelle texture à ma voix et que ça apporte de nouvelles couleurs, de nouvelles émotions. J’aime bien l’idée d’émotions robotiques. 808’s and Heartbreak de Kanye West est un de mes albums préférés, voire mon préféré, et j’adore cette idée de véhiculer des émotions électroniques.

A : La machine n’est pas là pour t’assister mais pour réellement t’accompagner…

H : Il y a ça… Puis, si on pousse un peu plus loin ça me semble évident que la race humaine va être un jour remplacée par des machines. Autant prendre le pas là-dessus et faire de l’art avec les machines avant qu’elles nous détruisent.



A : Auparavant, tu ne canalisais pas ton énergie comme c’est le cas aujourd’hui, tu maîtrisais peut-être moins ta voix, et surtout ton élocution n’était pas aussi claire que maintenant. Tu es désormais très compréhensible. Est-ce un point que tu as particulièrement travaillé ?

H : Complètement. Et au-delà de l’élocution, mon travail sur cet album a été de rendre ce que je fais, ma démarche globale, plus compréhensible. Sur les projets d’avant, j’avais vraiment eu le sentiment que des gens avaient compris, et que d’autres étaient dans l’incompréhension face à ce que je faisais –et ce n’est pas du tout une façon de dire « vous n’étiez pas prêts » ou autre. Du coup, sur l’album j’ai fait attention à garder la même démarche mais à la rendre un peu plus lisible. Ce n’est pas complètement limpide, j’aime bien perdre un peu les gens parfois, mais j’ai essayé de dessiner un peu la route, donner une direction aux gens sans les prendre par la main non plus. Ça passe par l’élocution, par des textes plus compréhensibles…

A : Tu es à un âge où on a tendance à s’ouvrir à de nouvelles choses, à découvrir des œuvres. Est-ce que durant les dernières années tu as rencontré, écouté, apprécié des nouveautés, qui t’auraient éventuellement influencé dans la création de Sarah ?

H : Complètement, et en vrai c’est principalement de la chanson française. C’est un truc que je n’avais jamais vraiment écouté avant, voire que je méprisais un peu. Je voyais ça comme un truc pour mes darons. Et en fait j’ai écouté Gérard Manset, Bashung, Biolay, ou même quelqu’un comme Christophe. Cela m’a vraiment ouvert tout un champ nouveau d’interprétations. J’avais déjà chantonné avant mais là, ça a élargi ma palette dans le sens où sur un même morceau je peux rapper, chantonner puis crier… Il y a de nouvelles possibilités. J’ai l’impression qu’on le ressent dans « Avec nous », le morceau avec les Pirouettes, sur lequel je rappe dur avant de me mettre à chanter avec une voix un peu langoureuse, pour finir avec une espèce de solo de chant de baleine. C’est ma voix, et ce sont des trucs que je ne pouvais pas imaginer tenter avant, et je pense qu’avoir écouté pas mal de chanson m’a ouvert à ça. Je suis plus libre dans mon interprétation.