Hooss, la fierté des siens

Après avoir sorti deux mixtapes et s’être ainsi fait un nom, Hooss dévoile ce 10 mars un premier album, Temps Plein. Il revient le temps d’une interview sur ce projet, et sur son état d’esprit maintenant que la musique est son activité principale.

Abcdrduson : Lors de notre interview pour la sortie de French Riviera vol.2, l’an dernier, tu disais que la différence entre tes mixtapes et ton premier album serait la présence d’un directeur artistique sur celui-ci. Qu’en est-il ?



Hooss : Je devais assurer la direction artistique avec Guilty, mais du coup, j’ai un peu moins bossé avec lui, il a moins de prods sur l’album, et moi entre temps je m’étais dit qu’il valait mieux continuer à taffer le projet seul, comme je le faisais. En plus, j’aimerais bien travailler à la réalisation d’albums pour d’autres artistes, plus tard. Donc j’ai fait moi-même la réalisation de l’album, seul comme un D.A. Par contre, Double X, Guilty, Jay Paris, Triple N et Kakou, les beatmakers, ont été présents à chaque fois que j’ai enregistré sur une de leurs prods. J’ai fait chaque titres avec les beatmakers.

A : En quoi ta façon de travailler pour l’album et ta façon de travailler pour les mixtapes auparavant sont-elles différentes ?

H : Temps plein, je l’ai plus fait dans un délire d’Américain, au feeling. En mode je me déplace sur Paris, j’appelle Double X qui bloque quatre jours de studio, et on travaille au feeling. Je ne me suis pas pris la tête cette fois-ci. C’est peut-être ce que j’avais fait avant, j’avais un sentiment d’habitude, et cette fois je l’ai fait comme un Américain, sans prise de tête.

A : Et à aucun moment tu ne t’es fixé une sorte de cahier des charges, du style « il me faut un titre radio, un titre club, un titre ceci, un titre cela » ?

H : Non, non ! Sinon j’aurais fait un titre pour ma mère, ça fait longtemps que je ne l’ai pas fait. J’ai plus travaillé selon mon humeur. Aujourd’hui j’arrive, j’ai plus envie d’un son sombre, négatif, Guilty va me le faire. Un jour j’ai plus envie d’un son enjaillant, j’appelle Double X. Je l’ai plus joué comme ça.

A : Tu t’es attelé à la conception de l’album dans la foulée de French Riviera 2 ?

H : Non, j’ai fait une longue pause, et je l’ai commencé fin novembre. J’ai fait l’album en deux mois, j’ai dû rendre le master le 31 janvier. J’ai fait une pause que je ne vais plus faire à mon avis, une pause que je n’aurais pas dû faire. Il y avait le délire que je m’installais dans ma vie, j’ai pris un appartement, j’ai ma gadji, il y a plein de trucs comme ça, puis les problèmes dans la vie, avec les gens. Ça m’a fait un peu reculer. Ce sont plein de petits trucs, mais pas au niveau de la musique ou de l’inspiration. Il y avait aussi l’été, et le ramadan, j’étais dans un mauvais timing. À un moment donné, je me suis motivé, j’ai fait une sorte de remise en question et je me suis dit « c’est le moment d’y aller, de se battre. » J’ai la chance d’être Hooss, il faut se battre.

A : Justement, tu as la chance d’avoir un nom, une certaine notoriété désormais, tu as bien tourné aussi ; quel serait le pallier à franchir pour toi avec ce disque ?

H : Sans mentir, comme d’habitude je n’ai pas d’attente, je suis en indé. Tant que c’est rentable, tant que je fais le tour de la France, que je fais les clubs, moi ça me va très bien. Maintenant si une étape devait être passée, ce serait de faire disque d’or, être plus gros, plus imposant. Là, j’ai encore un petit statut de jeune rappeur, même si je ne suis plus très jeune.

A : Des titres assez ouverts comme « Andiamo » ou « Elle le sait » ne peuvent-ils pas te faire passer ce cap ?

H : « Andiamo » je l’ai plus fait comme un son club, pour mes showcases. Franchement, quand je fais mes sons je ne me dis pas qu’il faut faire assez commercial ou quoi. « Andiamo » c’est vraiment club, comme « À la Gustavo ».