Guilty, chef d’orchestre du Katrina Squad

Abcdrduson : Te souviens-tu de la première fois que tu as joué de la musique ?

Guilty : La première fois que j’ai composé, ça remonte à dix ans. J’ai rencontré des gars qui faisaient ça, et je leur ai demandé de m’apprendre, tout simplement. Avant ça, j’avais des vinyles de collection, j’allais à Leitmotiv [premier disquaire spécialisé hip hop de Toulouse, ouvert de la fin des années 90 jusqu’en 2010, NDLR], je m’intéressais à la musique, mais disons que je n’avais pas le temps d’en faire. Donc après, quand j’ai eu l’occasion de tomber sur quelqu’un qui m’a fait écouter ce qu’il composait, je suis allé avec lui, et sur son ordinateur et son petit clavier MIDI on a composé un truc. J’avais vingt-quatre piges.

A : La première fois que tu places une production pour un rappeur, de qui s’agit-il ?

G : Demi Portion ! C’est lui qui est venu me chercher la prod, sur Myspace. On se parlait sur internet, il a trouvé la prod et m’a envoyé un message comme « je suis avec Sprinter, on a kiffé la prod, on aimerait bien que tu nous l’envoie. » C’était à peu près trois mois après ma première compo. J’avais déjà écouté Demi Portion, que Philippe de Leitmotiv m’avait fait découvrir, quand Les Grandes Gueules venaient de sortir leur premier son sur galette. Je m’en rappelle la galette était blanche avec le gros tampon vert des Grandes Gueules dessus. Philippe m’avait dit d’écouter, moi j’étais plus rap américain mais au final j’ai kiffé, et quand Demi Portion est venu vers moi ça m’a fait plaisir. Mais je n’étais pas encore dans ça, j’en avais un peu rien à foutre. Mais bref le premier rappeur avec qui j’ai été en relation c’est Rachid, et peu de temps après je suis allé les voir à Sète.



A : Et à partir de cette première expérience, tu te mets en tête de continuer la production, ou bien c’était juste un one-shot ?

G : Je faisais juste de la musique moi. J’étais chef d’entreprise, je m’en battais les couilles, je n’avais pas besoin de ça pour vivre. J’aimais la musique depuis jeune, ça me faisait plaisir de faire des compositions chez moi.

A : C’était finalement plus les rappeurs qui venaient vers toi que l’inverse ?

G : Totalement, je n’étais pas dans cette démarche, j’avais plus l’impression de ne pas avoir le niveau qu’autre chose, comme toute personne qui commence. On m’avait dit « ouvre un Myspace, tu parleras avec les Américains comme ça » et Myspace c’était vraiment pour ça. J’avais des gars qui me disaient « ouais j’ai parlé avec lui, j’ai parlé avec celui-là ! » ; c’était le début de Myspace est c’était un truc où les Américains te parlaient. J’avais fait partir une prod pour un groupe du Bronx, je ne me souviens plus le nom… Ils avaient posé mais ce n’était pas sorti.



A : Tu disais que tu étais plutôt dans le rap américain. Adolescent, quel rapport entretenais-tu à la musique ?

G : J’ai écouté beaucoup de rap français toute ma jeunesse. C’est le rap français qui m’a fait rentrer dans le rap, quelque part. C’est ça et Nas, disons. Nas, Biggie, Tupac, et beaucoup de rap français. C’est après qu’il y a eu une époque où ça m’a gonflé d’écouter le rap français. Je me disais que ça me faisait accumuler de la haine. J’étais un peu nerveux et c’est vrai qu’en écoutant du rap américain, tu es un peu moins sur les paroles vu que tu ne comprends pas tout, tu es plus sur le groove et ces choses-là. Automatiquement, je me suis limité à ça, puis je préférais quand même les sonorités américaines. Il y avait plus de travail, et je pense que pour tout le monde de toute façon, il y a toujours une part de toi qui préfère les sonorités américaines. Le truc qui m’a fait kiffer à mort le rap américain, je pense que c’est ce délire de DVDs qui arrivait à ce moment-là, où tu pouvais voir ce qui se passait un peu là-bas. Je m’intéressais beaucoup à tous ces trucs, du Up In Smoke Tour à des trucs beaucoup plus underground. Après tu as la période Dipset qui est forte, on s’est tués à Dipset, des mecs qui étaient dans leur temps, et c’est pour ça qu’ils ont tout baisé. À tous les niveaux, ils étaient là avec leur temps, que ce soit la sape, la sonorité, la communication, tout. Des mixtapes, ils en sortaient combien ? Je connaissais des renois qui partaient à New York et me ramenaient des mixtapes qu’ils achetaient dans la rue à deux, trois balles. Tu donnes quatre dollars aux portes de Harlem, ils te filent une mixtape des Diplomats. La folie. Après j’avais un très bon ami qui était installé à Manhattan à cette époque-là, j’étais pas mal connecté avec lui, il m’envoyait ce qu’il y avait là-bas. Et c’est en plaçant des prods que je suis revenu au rap français. C’est pour ça que j’étais bien avec des Demi Portion et des Furax au début, parce que je faisais juste ça pour faire du bien et je trouvais que c’étaient des très bons rappeurs.



A : Sur Instagram, tu avais posté la jaquette de Quelques gouttes suffisent, agrémentée d’une légende « mon classique ». C’est ton disque de chevet, si on parle rap français ?

G : C’est mon classique. Choquant. Regarde ce que j’ai aux pieds [Il nous montre sa paire de Reebok Classic]. Pour moi, Quelques gouttes suffisent c’est l’album qui arrive à tout rassembler. Il y a un côté rap accessible à tout le monde, sans que ce soit vraiment fait exprès, en conservant une éthique. C’est autant pour le grand public que pour le public underground, et celui qui me dit qu’il n’a pas écouté Quelques gouttes suffisent c’est qu’il n’entend rien au rap. C’est un mec de Lille qui me le fait découvrir, un gros lascar en train de fumer dans un parc en écoutant cet album, sorti depuis quelques jours. Je suis tombé sur lui, je lui demande ce qu’il écoute, il me répond que c’est Ärsenik. Je suis resté à côté de lui j’ai fait dix joints, j’étais choqué. Ce n’est pas compliqué, cet album-là m’a choqué à tous les niveaux. Rien que ce petit « Tch-tch », toutes ces choses… Marcher tout en Lacoste, avec des Reebok Classic… On était comme ça aussi, nous. Après quand je fais un morceau avec K.ommando Toxik, T-Killa vient ici et me dit « t’as que des Reebok toi ! » je lui dis « Ouais, parce que ton frère il m’a tué. » Je pense que Lino, à ce moment précis, sur cet album, il m’a choqué. Peut-être que mon grand souhait de compositeur, c’est que Lino pose sur une de mes prods. Mais je ne sais pas, après j’ai peur d’être déçu aussi.

A : Comment t’es-tu développé sur Toulouse, au niveau du réseau, des connexions ? Tu évoquais le magasin Leitmotiv en début d’entretien, peux-tu nous parler de ton ancrage local ?

G : Franchement, Leitmotiv n’a rien à voir avec tout le reste. C’est un monde à part du rap toulousain, et il fallait avoir envie d’y aller, ce qui n’était pas le cas de tout le monde. Ils étaient très à part. Moi, mon développement à Toulouse s’est fait sans que je le veuille, en passant par le groupe phare des quartiers toulousains à ce moment, qui était Sarrazin. Tu travailles avec eux sur Toulouse, automatiquement la quasi-totalité des artistes te voient. Ensuite tu enchaines avec JM Brolik qui est lui aussi une tête assez affichée sur Toulouse à ce moment-là, du coup d’autres viennent vers toi. Puis tu fais trois concerts, tu tombes sur des gens, tu fais une radio, tu tombes sur d’autres gens, tu fais des rencontres normalement. C’est le même phénomène que dans toutes les villes je pense.



A : Parmi tous les rappeurs toulousains, tu affectionnes particulièrement Furax semble-t-il.



G : C’est l’un des meilleurs rappeurs pour moi, on a beaucoup collaboré. C’est un ami, quelqu’un que j’aime beaucoup, et qui n’a jamais eu l’exposition qu’il aurait dû avoir. Je rencontre SCH, il est fan de Furax. Je rencontre YL, il est fan de Furax. C’est un mec qui a une telle écriture… Il faut s’intéresser à l’écriture pour comprendre, et qui mieux qu’un rappeur s’intéresse à l’écriture, à la base ? C’est pour ça que tu te retrouves à le regarder. J’ai remarqué que certaines personnes prenaient la formule de Furax et la façonnaient à deux, trois mots près. T’es obligé de regarder au moins un coup, c’est tellement une bête.

A : Pour rester sur les rappeurs toulousains, tu as aussi bossé avec Billy Bats qui lui est dans un autre registre, un peu américain.

G : Beaucoup, même ! Il fait partie de ces mecs que je qualifierais de petits prodiges, qui sont arrivés avec une couleur, pour qui ça passe ou ça casse. Un mec comme Joke c’est son enfant, et tout le monde le sait. On faisait les concerts de Billy, il venait en première partie, c’est plus tard qu’il a pété. Lui et son frère Dadoo, ce sont des gens qui connaissent extrêmement le rap. Une journée où tu te fais chier, tu appelles Billy, s’il se fait chier aussi, tu fais un morceau dans la demi-heure. En quinze jours on fait quinze titres, c’est quelqu’un qui n’écrit pas, donc à partir de là ça va vite. Ça fait dix ans qu’il n’a pas pris une feuille. Après il n’a jamais eu le succès qu’il « mérite », mais c’est pareil, avec des mots à l’américaine quand tu fais du rap français, que tu as des formules différentes de tout le monde, c’est compliqué. Mais c’est quelqu’un de très talentueux et de très affirmé, depuis bien longtemps. Des gens comme Don Choa ou Soprano ont fait des sons avec lui et l’ont montré, parce que quand tu es rappeur tu es forcé de constater, à une certaine époque, que Billy découpe.

A : Côté producteurs, tu ne caches pas ton respect pour DJ Djel. C’est quelqu’un d’important pour toi ?

G : DJ Djel c’est mon frangin, c’est quelqu’un que j’apprécie. Déjà il fait partie d’un groupe incontournable quand tu es sudiste. Je n’ai pas la chance de connaître tout le monde dans cette équipe, mais je connais quand-même plus de la moitié de la Fonky Family, et ce sont des gens que j’apprécie, humainement comme artistiquement. DJ Djel est une grande figure, que dire de plus ? Mais localement, s’il y a un beatmaker dont il faut citer le nom, c’est Toxine, à qui j’ai envie de donner encore une fois toute mon admiration et toute mon amitié. C’est le beatmaker de Furax, un grand monsieur et beaucoup de gens ont oublié de parler de cet homme, de sa façon de découper les samples, de sa façon d’avoir amené tout l’univers de Furax. Il a placé sur des disques d’or avec LIM sans que personne n’en parle. Un grand monsieur, ce n’est pas la moitié de Furax, c’est le X de Furax ! Il ne prend pas la moitié, mais il prend la grosse lettre du fond ! [Rires]