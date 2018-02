Green Money pour les rois et les princes

Abcdrduson : Revenons à la fin des années 1990. Tu commences à rapper sous le nom de Marciano, au sein de La Légion. Quels sont tes souvenirs de l’époque ?

Green Money : Je me souviens très bien qu’à cette époque le rap était quelque chose de très strict, en comparaison à aujourd’hui où le rap est plus « cool ». C’était plus dur, et c’était une culture dans laquelle par le style, par le flow, il fallait ramener quelque chose d’exceptionnel pour sortir du lot. Il y avait dans la génération d’alors des artistes très compétents. Pour ma part, c’était mes débuts, je n’avais aucune expérience, j’étais très jeune et j’ai eu envie de rapper par amour de cette musique. Je n’étais pas un élément majeur dans La Légion. Mes cousins et mon grand frère rappaient, moi j’étais plus en retrait, j’étais leur petit frère, j’avais envie de rapper et on m’a fait profiter de certaines parties de morceaux, sur lesquelles je pouvais poser. C’était vraiment à titre d’expérience, et je kiffais, mais il n’y avait rien de concret.

A : En tant qu’adolescent des Yvelines baignant dans le rap, tu as vu évoluer de plus ou moins loin Expression Direkt, non ? Que représente alors le groupe à tes yeux ?

G : C’était tout simplement le groupe phare du 78, comme Ideal J l’était dans le 94, Lunatic dans le 92, la Fonky Family à Marseille. C’était les piliers du département. Mais à cette époque, déjà j’étais plus branché rap US, et ensuite Expression Direkt ce n’est pas un groupe que j’ai connu personnellement. J’écoutais leurs morceaux, je les entendais en freestyle, à la radio, j’écoutais ce qui tournait au quartier, mais je veux dire : quand tu appartiens à ma génération, tu ne peux pas ne pas connaître Express D, même sans être un mec du 78 ! Maintenant, ça n’a pas été l’élément déclencheur pour que je sois à fond dans le rap, ou pour que l’envie de rapper me prenne. C’était des grands de chez moi qui assuraient, et c’était un groupe qui mettait le 78 sur la carte du rap français, au même titre que La Rumeur.

A : Tu dis que tu étais plus intéressé par le rap américain, c’était les scènes new-yorkaises essentiellement ?

G : Oui, comme un peu tout le monde, Mobb Deep, Nas, Notorious Big… Après, j’ai eu mon déclic Tupac, mais c’est venu plus tard. Pourtant sa musique date de la même période, mais j’étais encore trop jeune pour ressentir la vibration. C’est en passant des vacances chez un de mes cousins, à Meaux, quand j’avais une quinzaine d’années, que j’ai écouté All Eyez On Me. À partir de là, c’était fini, il s’est passé un truc dans mon cerveau… « Wow ! » Tupac avait ce truc, je ne sais pas quoi, qui a tout déclenché : la personne, l’attitude, la mentale. Je ne comprenais rien du tout aux paroles, puisqu’à l’époque je ne parlais pas anglais, mais l’énergie était puissante, c’est ce que je sentais.



A : Parmi tes proches, au début des années 2000, il y a Ali. Que t’a-t-il apporté dans ton apprentissage de la musique ?

G : Ali m’a avant tout appris des choses en tant que personne, en tant qu’être humain. C’est un mec que je respecte de fou, comme un grand frère. Je l’ai beaucoup fréquenté, et ça n’a jamais été dans un cadre artistique. Nos rapports étaient humains avant tout. Ali, je l’ai connu parce qu’un de mes cousins qui rappait dans La Légion le connaissait et savait que j’étais un très grand fan de Lunatic. Enfin, comme tout le monde j’ai envie de dire… Ce groupe, c’était Mobb Deep en France. Bref, un jour -à l’époque des tapes Opération Coup de Poing– mon cousin me dit qu’il connaît Ali, qu’il le voit souvent, et que lorsqu’il repasserait à la maison, il m’appellerait. Un jour, il le fait. Il m’appelle, me dit qu’Ali est chez lui et que je peux venir le saluer. J’étais comme un gosse ! Je voyais mon idole. Il était humble et m’inspirait un grand respect, mais je sentais une force. Il y a un caractère, une énergie puissante. Et Ali, il ne m’a pas pris comme un petit gars fan de Lunatic qui est un comme un fou face à lui ; il s’est posé avec moi, tranquille, on a bien échangé, il m’a aussi offert un t-shirt Opération Coup de Poing, moi j’avais quelque chose comme seize ans, ça me rendait très heureux comme geste. Avec le temps, on a gardé contact, je l’appelais régulièrement, on se retrouvait dans le 92, je passais des après-midi avec lui et on parlait un peu de tout, la vie, la religion… Après, on parlait de rap et il me donnait des conseils, sur l’écriture, sur le travail, et c’est comme ça que j’ai connu Mala et Bram’s, que j’ai rencontré Booba…

A : Puisque tu parles de ces Boulonnais, c’est une ville dans laquelle vivais ton cousin TI avec qui tu as aussi eu un groupe : Inconnu Uzi.



G : Il vivait à Boulogne, oui, et à l’époque cette ville était le sanctuaire du rap, il y avait la crème de l’Ile de France : Nysay, Mo’Vez Lang, tous ces gars-là… Tous étaient en avance sur moi, encore une fois j’étais en apprentissage. Mon cousin donc, avait un groupe qui s’est séparé, suite à quoi nous nous sommes mis à bosser tous les deux. On a fait une mixtape : Résurrection, qui nous a fait connaître un petit peu dans l’underground parisien. On a posé pour une mixtape de Mala mais le morceau n’est jamais sorti, j’ai fait un featuring avec LIM, Alpha 5.20 -qui était alors très côté- a été le premier à nous appeler pour participer à ses projets… Personnellement c’est à partir de là que j’ai commencé à m’intéresser davantage à la scène rap, c’est quand j’ai connu d’autres mecs dans le rap qui eux avaient déjà percé.

A : Comment ça se passe cette période où tu rappes avec ton cousin, sur le plan pratique et niveau activité musicale, concrètement ?

G : Nous n’étions pas du tout des mecs connus, les seuls qui nous connaissaient étaient des gens avec qui on traînait, que ce soit pour la musique ou non. Mon cousin travaillait dans l’animation, et plus précisément il s’occupait de jeunes à Boulogne, au Square de l’Avre, où il y avait un local et du matos mis à disposition par la mairie, que l’on utilisait pour enregistrer. C’était du matos pourri mais au moins, on avait un local où enregistrer des voix, et puis ensuite on a acheté du matériel un peu mieux, et dès qu’on avait de quoi faire les choses plus proprement, on s’est mis à enregistrer des titres et des titres, à n’en plus s’arrêter. On ne faisait que ça, rapper et écrire. On faisait des petits CDs, on voulait l’avis de la rue, on en donnait à Alpha 5.20 à Clignancourt, on en donnait à des gars dans les quartiers, des trucs comme ça. On avait des démos dans la bagnole puis on donnait les CDs à un peu tout le monde… Après vient un moment où mon cousin rencontre des galères dans sa vie et où on comprend que le rap ne sera plus sa priorité. Il arrête ça, à un moment où moi j’étais fixé : c’était le rap ou rien. Rien d’autre ne m’intéressait.

A : Tu continues donc seul ?

G : J’ai commencé à travailler des morceaux solos, j’ai fait une mixtape qui a ben tourné dans Trappes, Camukazi, jeu de mot en référence au Square Albert Camus à Trappes. Il y avait quelque chose comme dix titres sur la tape, et à ma grande surprise elle a tellement tourné dans notre secteur qu’un jour on me dit que Canardo kiffe mon son, et on me suggère de faire un truc avec lui. Je le connais depuis longtemps avant ça en plus, mais c’est à ce moment-là qu’il s’introduit dans mon parcours artistique. Canardo et moi commençons donc à traîner ensemble. Il avait un appartement sur Trappes à Henri Wallon, puis ensuite à Maurepas, et j’ai fourni là-bas avec Canardo le même travail que celui que je fournissais dans le 92 avec mon cousin. On a enregistré comme des malades ! À ce moment Canardo débute encore dans son délire de faire des prods, donc en même temps que lui travaille sur la production, moi je travaille sur le rap. On bossait ensemble toute la journée, c’est comme si lui expérimentait ses instrus sur moi et moi j’expérimentais mon rap sur lui. On se complétait de fou ! On a donc travaillé beaucoup ensemble, et c’est là qu’on a craché « Tonight ».

A : Le morceau est un déclic ?

G : Canardo a fait écouter « Tonight » à La Fouine, qui est devenu dingue. Il a kiffé de malade, il s’est dit « merde ! » Un jour, Canardo était en studio à Paname, il m’appelle et me dit que son frère veut me voir, donc j’y vais. La Fouine me dit qu’il a écouté ce que je faisais avec son frangin et que ce serait bien si je posais sur Capitale du Crime, projet pour les gars du 78. Il m’invite donc à kicker un seize mesures, et j’ai posé « Street Soldat », morceau avec lequel les gens me découvrent. Mais à ce moment-là, il n’y a rien d’officiel entre La Fouine et moi, je suis juste venu poser mon couplet et je me suis barré. Mais ça m’a fait plaisir, parce qu’à cette époque je voyais La Fouine d’un très bon œil, un mec de Trappes, un mec de mon quartier loin de Paris qui s’en sort comme ça, c’est bien ! Donc quand il m’invite pour Capitale du Crime, je ne viens pas en mode « combien je vais toucher ? » et tout ça, je viens juste poser un bon couplet dans un bon esprit. Par contre, ce morceau « Street soldat » à la base n’est pas un duo avec La Fouine, c’est un son que j’ai posé avec un pote à moi du 78 et que j’ai donné pour la mixtape. C’est après que La Fouine m’appelle et me dit qu’il a modifié le titre. Du coup, il a enlevé le couplet de mon pote, il a mis son refrain, ses parties, et le morceau qui est sorti ne correspond pas à la version originale. Je tiens à préciser que sur le coup ça m’a un peu mis en froid avec mon pote, alors que je n’avais pas conscience de l’impact qu’allait avoir le titre et que je m’en foutais un peu. Mais ça casse les couilles parce que tu passes ton temps avec quelqu’un et qu’à la fin on te dit « bon toi tu viens, mais pas ton pote… » C’est chelou.

A : « Street soldat » t’expose à un nouveau public, est-ce qu’à partir de là ça a changé quelque chose dans ta façon d’aborder le rap ? T’y es-tu consacré plus « sérieusement » ?



G : L’impact que j’ai créé dans Capitale du Crime, je ne l’ai pas ressenti tout de suite, et j’avais même l’impression que j’étais passé inaperçu sur ce projet. J’étais conscient que j’arrivais avec un style très nonchalant, un rap lent… Les mecs se moquaient de moi, il faut le dire ! Certains plaisantaient, d’autres était vraiment dans la moquerie méchante : « Green, quand tu rappes on dirait que t’es défoncé », « Réveille-toi, on dirait que tu dors ! » Je répondais que c’était mon style, et que je voulais rapper comme je parle, c’est-à-dire posément. Mais donc on se moquait de moi, et ça ne m’a pas dégonflé. C’est là que j’ai compris que j’avais trouvé mon truc, et que je devais le développer ! Je me suis consacré à ça en studio, sans avoir senti les retombées de Capitale du Crime.