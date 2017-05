Frencizzle, la musique sans pression

Abcdrduson : Tu es originaire de Châteauroux, une ville qui n’est pas spécialement connue pour sa scène rap, comment en es-tu venu à t’intéresser à cette musique ?

Frencizzle : En fait, à Châteauroux, il y a eu un groupe de rap à l’époque, c’était DBH, un groupe très axé West Coast, mais sinon c’était assez vide en rap, comme ville. Par contre, il y avait chaque année le festival Multirythme, pour lequel des groupes de Paris venaient souvent. Il y a eu Poison, Toyer, La Brigade, Mystik, Youssoupha… Quand j’ai vu plus ou moins ce que c’était, j’ai commencé à m’intéresser au rap, mais le truc qui m’a vraiment mis dedans, c’est que j’étais fainéant ! Je n’étais pas sportif, je regardais des mangas et je jouais aux jeux-vidéo, donc quand j’ai eu mon premier ordinateur en 2005, je ne savais pas quoi faire dessus, j’ai téléchargé un logiciel et j’ai commencé à me lancer.

A : Tu n’écoutais pas plus de rap que ça ?

F : Non. C’était encore le début d’Internet, il n’y avait pas beaucoup de sites pour digger, et c’était super long pour télécharger. Le seul moyen, c’était de prendre les samplers dans les R.A.P, Groove, les trucs comme ça. C’est à partir de ces magazines que j’ai commencé à m’intéresser. Je les achetais pour le rap français, et ça ne me faisait pas kiffer plus que ça, parce que ça ne représentait pas ma vie. Paris, Châteauroux, ça n’avait rien à voir, c’était le jour et la nuit… Ok une cité c’est une cité, mais une cité à Paris ce n’est pas pareil qu’à Châteauroux, je ne me reconnaissais pas dans le truc. Après il y a eu Rap US, la version de Rap Mag dédiée au rap américain. Là, ça m’a plus parlé, c’était plus funky, plus groovy, au niveau son, ça me parlait plus. Je me rappelle, le premier son rap que j’ai dû entendre c’était « Doggystyle » de Snoop qui passait à la télé et qui était super funky, et j’ai retrouvé quelques morceaux comme ça dans les samplers, donc j’ai accroché direct !

A : À défaut d’écouter du rap, qu’écoutais-tu, ou du moins qu’entendais-tu à la maison étant jeune ?

F : C’est compliqué. Ma mère avait une platine vinyle, et était très influencée par la musique black. Elle-même est noire, et avait les disques de Funkadelic, Prince, Lionel Richie, tous ces trucs-là. Mais moi, j’étais plus un mec devant la télé, donc c’était Charly et Lulu, c’était l’eurodance, des trucs comme ça. Les gros morceaux dance, c’était ça mon kiff.

A : Tu disais donc avoir commencé à écouter du rap pour les sonorités funky que tu pouvais retrouver…

F : [Il interrompt] C’est ce qui m’a fait découvrir ! Après ce qui m’a fait accrocher carrément, c’est quand j’ai entendu Cuizinier. Il avait sorti les mixtapes Pour les filles, et ça reprenait exactement tout ce que je kiffais : il y avait des gros samples eurodance, et il rappait dessus.



A : Cuizinier est donc une référence, quelles seraient les autres que tu citerais ?

F : Je dirais Xzibit, qui m’a mis une grosse claque quand j’ai acheté son album. Il y a aussi UGK, et Vita de chez Murder Inc. Records, qui est sur le morceau « Burn » de Mobb Deep. Elle kickait sale, elle avait des clips c’était Hollywood, elle sortait avec des bigoudis sur la tête et tout ! C’était un truc de fou ! Après j’ai eu une très grosse épriode dirty south, donc il y a eu les Mike Jones, les Paul Wall, tout ça, mais en y réfléchissant, la plus grande claque que je me suis mangée, je pense que c’est l’époque 2000 de Cash Money. Tout ce qui était Hot Boys, Mannie Fresh… Ça c’est vraiment les gros trucs qui m’ont matrixé à mort.



A : Lorsque tu disposes de ton premier ordinateur, tu commences à trafiquer des beats sur Fruity Loops ?

F : Non, je commence par Hip Hop Ejay, mais je vois que c’est super limité : tu ne peux pas créer tes mélodies ni rien… Donc j’ai cherché quelque chose pour pouvoir faire ça, et le truc le moins cher et le plus cracké, c’était Fruity Loops. J’ai testé Reason mais j’ai lâché l’affaire direct ! Fruity Loops, c’était la révélation.

A : Tu débutes en créant des beats pour t’amuser, et comment en viens-tu à placer une prod un jour, ou même à faire écouter ton travail à autrui ?

F : C’était l’époque Myspace, où tu pouvais mettre cinq prods sur le player je crois. J’en avais mis deux ou trois, et j’ai été contacté par BKR un rappeur qui était sur Lyon à l’époque. Il bossait sur le projet de Lil’2004, un groupe lyonnais en relation avec Butter Bullet, Charly Greane et tout ça. Ils avaient déjà leur truc, et BKR a tilté sur une prod, qui est devenue le morceau « Cheesy Pop Deluxe ». Par la suite, comme j’écoutais pas mal de Dipset, j’essayais de sampler des petites voix pitchées ou des morceaux super connus, comme ils faisaient. J’avais samplé « Boys » de Sabrina, Dj All Star l’a entendu et m’a contacté dans la foulée en me disant qu’Express voulait poser dessus. Ce sont là mes premiers placements.

A : Y a-t-il eu un déclic qui t’a poussé à envisager d’être plus sérieux dans la production ?

F : Jusqu’à aujourd’hui non, je ne prends toujours pas ça au sérieux. Je me dis que les mecs ne prenaient pas ça au sérieux il y a vingt ans, pourquoi est-ce que l’on devrait nous ? Ok Puff Daddy a fait fortune, ok Master P a fait fortune, mais ce sont des exceptions. En France je ne pense pas qu’on puisse être dans cette optique-là, le territoire est beaucoup trop petit, c’est impossible de faire comme eux. Donc je n’ai pas la prétention de vouloir faire quelque chose de très grand, je fais de la musique, ça plaît : tant mieux, ça ne plaît pas : tant pis. Je ne vais pas chercher à forcer le truc.

A : En France, le statut du beatmaker semble assez ingrat, dans la mesure où il fait une grande partie du travail, mais ne bénéficie pas de l’exposition. Par ailleurs les beatmakers n’ont pas toujours l’air d’être bien rémunérés. Est-ce que cette vision des choses t’a freiné ?

F : Ca ne peut pas me freiner, parce qu’à côté j’ai toujours travaillé. Dans tous les cas je me dis que je suis tranquille. Après, c’est sûr que si tu ne fais que des prods de rap, chez toi, sans faire entrer d’argent, ça peut te freiner… Mais il y a des alternatives. On a l’image du beatmaker qui fait ses prods, puis va les placer, ce qui est en gros un travail de commercial, or aujourd’hui avec Internet, on a des outils illimités. Tu peux faire ton site, tu peux faire ta promo, il y a des rappeurs partout dans le monde donc leur nombre ne te limite pas non plus. Il y a des plateformes sur lesquelles tu peux placer des prods et récupérer de l’argent. En vrai, celui qui fait des instrus et n’arrive pas à faire d’argent, c’est soit qu’il est nul, soit qu’il n’a pas réfléchi à un bon business plan.

A : As-tu rapidement accompli les démarches de professionalisation, comme t’inscrire à la Sacem, créer une adresse mail, ce genre de choses, ou est-ce venu en voyant que tu pouvais te faire avoir ?

F : En France, tu ne te fais jamais vraiment avoir, à moins de placer un méga tube. Mais sur des morceaux lambdas, il n’y a pas réellement de manque à gagner. Un titre qui ne passe pas en radio, en télé ou sur scène, il ne te rapporte rien…

A : Quel est ton avis sur les gens qui font des « Young Thug type beat », des « Travis Scott type beat » et les mettent en vente ?

F : C’est du génie ! Aujourd’hui, combien de beatmaker peuvent rentrer mille balles en une journée ? Tu as l’outil informatique, tu fais vingt-cinq prods, tu les vends à vingt balles, et tu laisses faire. Ce n’est pas pour faire du gros placement, mais tu fais entrer de l’argent. Après, le problème du type beat, ce que tu n’as pas de style à toi, tu es un robot qui es là pour satisfaire l’envie du moment, c’est le seul problème que je trouve au type beat. C’est plus industriel qu’artistique, c’est pour l’argent.