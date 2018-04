dvsn, union d’esthètes

Il a suffi, à l’automne 2015, de deux chansons diffusées dans la très prescriptrice émission OVO Sound, sur Apple Radio, pour que dvsn (prononcé « division », à l’anglaise) suscite un mystère et une curiosité sur ce nom dépourvu de voyelles, et réduit en un symbole, un obélus : ÷. « The Line », ballade sentimentale, et « With Me », séduction ardente, ont d’emblée installé l’esthétique de ce groupe alors sans visage, quelque part entre le romantisme déchirant du r’n’b des années 90, et la sensation de vertige sonore développée par Drake et son producteur Noah « 40 » Shebib au sein du label OVO. Peu à peu, on a compris pourquoi cette filiation était si prégnante. Le producteur de dvsn, Paul « Nineteen85 » Jefferies, avait déjà co-produit « Too Much » et « Hotline Bling » de Drake. Mais même à la sortie de September 5th, leur premier album dévoilé en avril 2016, l’ombre restait entière sur cette voix céleste, chantant avec idéalisme la recherche de l’amour et du désir charnel. On a d’abord eu un nom : Daniel Daley, dont les premiers concerts du groupe ont révélé la silhouette. Il a fallu attendre le deuxième album de dvsn en octobre 2017, Morning After, pour pouvoir mettre un visage à son chanteur.

dvsn - « With Me »

En deux albums, le duo de Toronto a installé son univers nocturne et langoureux, ponctué de dialogues vocaux avec des choeurs féminins. Deux disques construits comme des narrations sur les relations sexuelles et sentimentales. September 5th déroule en dix titres une évolution, le passage d’un désir primaire et irrésistible à l’engagement mutuel, sans filet, et la confusion entre ces deux étapes. Dans Morning After, de manière moins linéaire que son prédécesseur, Daniel chante cette fois l’extinction de la flamme amoureuse, et les différentes illusions et déceptions dans les tentatives de la raviver. Parallèlement, sur le premier album, Nineteen85 étire les synthés et les textures sonores sous néon dans des titres parfois en deux temps, fourmillant de détails. Pour le suivant, le producteur a épuré ses instrumentaux et samplé d’avantage, pour des compositions légèrement plus lumineuses et chaleureuses, mais toujours emmitouflées d’une brume chargée en endorphines.

dvsn - « Think About Me »

Après un premier passage en France lors des concerts de Drake à Paris en mars 2017, dvsn est revenu le 15 mars dernier, seul à l’affiche d’une soirée à l’Elysée Montmartre. La rencontre avec Paul et Daniel, avant leurs balances, a révélé un duo aux airs de tao. En entretien, Daniel est un homme timide, sortant de son introversion avec sourire, mais non sans réserve, quand Nineteen85 est lui beaucoup plus détaillé et à l’aise dans les échanges. Sur scène, les polarités s’inversent. Le producteur préfère rester dans l’ombre des consoles, gérant avec minutie chaque enchaînement du concert, entre ses instrumentaux et ses blends de classiques r’n’b, de R. Kelly à Miguel. Le chanteur du groupe, lui, se révèle magnétique. Daniel occupe l’espace avec élégance, sans dramaturgie ostentatoire, laissant à sa voix, accompagnée de celles de trois choristes, la tâche de remplir d’émotions la salle. Le temps de quelques minutes, il échange d’ailleurs sa place avec l’une des chanteuses, pour laisser briller une voix que seul des années de pratique dans des chorales gospel peuvent façonner. Un concert collégial sur scène et dans la foule, où l’idéal de l’amour était au centre de ces chants repris en coeur par le public parisien.

Abcdr du Son : Il y avait un certain mystère autour de votre groupe quand vous êtes apparus. On savait peu de choses sur vous. Comment vous êtes vous rencontrés ?

Nineteen85 : C’est bizarre. On avait plein d’amis en commun, on s’est croisés plusieurs fois sans être officiellement présentés l’un à l’autre. Et puis un jour, on a juste parlé, comme ça [rires]…

Daniel Daley : … et à propos de musique ! Vraiment, dès le début. La musique a été notre connexion initiale. Dès qu’on a commencé à parler musique, on a réalisé qu’on avait de nombreux points communs. Tout est parti de là. Il produisait, j’écrivais des chansons et commençait ma carrière d’artiste, et finalement on a commencé ensemble à essayer de passer certaines de nos chansons à d’autres artistes. Parce qu’on a enregistré beaucoup de titres, les gens nous disaient : « c’est quoi ces chansons que vous avez faites ensemble ? C’est les bonnes ! ». Et une mise en ligne sur SoundCloud plus tard… dvsn.

A : Pourquoi avoir choisi de rester anonyme à vos débuts ?

D : Ce n’était pas tellement un choix. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point les choses ont du aller vite pour nous. Comme je l’ai dit, à la base on s’est dit « ok, mettons un morceau sur SoundCloud. Mais on fait quoi ? On n’a pas de photo ! Alors mettons le logo ».

N : Je crois que je lui ai un peu forcé la main, parce que j’ai été celui qui a dit : « écoute, j’ai la chance de pouvoir passer un titre sur la radio OVO Sound, faisons-le ! » Lui me disait : « on devrait prendre notre temps, faire des photos. » Je lui ai dit : « fais moi confiance. Je m’en occupe, on verra ce qui se passe après. » Et… ça a marché [sourire], on l’a fait.

D : Si j’avais su, on l’aurait sûrement fait plus tôt [rires]… [il réfléchit] Finalement, Je crois que tout ça était un plan divin. Parce que je ne m’attendais pas à ce que tout ça arrive. 85 a été plus visionnaire. Il m’a dit : « tu vas voir, ça va être énorme », je lui ai répondu « ok, si tu tiens à mettre ça sur SoundCloud… » Et en quelques semaines, des labels nous ont appelé. On a signé chez OVO, sorti notre premier album, on est partis en tournée avec Drake… et nous voilà à discuter avec toi [sourire].