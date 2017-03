DJ Hellblazer, beatmaker sans frontières

Konstantin Plevnes aka DJ Hellblazer est quelqu’un d’occupé. Ses activités de beatmaker l’ont notamment amené à travailler avec des artistes du monde entier, ainsi qu’à sortir une série de beat tapes particulièrement renommée, Pure Dopeness. À côté, le Franco-macédonien aime aussi se mettre derrière les platines, rappe à l’occasion, bosse dans le théâtre et le cinéma et, enfin, prépare une thèse. Rencontre avec un homme polyvalent, qui a visiblement dit non à l’ennui.

Abcdrduson : En parcourant tes réseaux sociaux et en lisant des articles sur toi, différents noms de lieux reviennent : Skopje, en Macédoine, Paris, Amsterdam et le Kentucky. Peux-tu nous expliquer ton parcours à travers ces différents endroits ?

Hellblazer : Skopje est ma ville de naissance, au cœur des Balkans. Je suis parti de là-bas à six ans, à présent j’y travaille dans le théâtre et le cinéma. J’ai beaucoup de projets en Macédoine, des collaborations à venir avec des accordéonistes, des violonistes, des contrebassistes… Beaucoup de musiciens de génie venant des ghettos du pays, voire de toute l’Europe du sud-est. La musique yougoslave des années 1980 m’a beaucoup influencé, j’en sample beaucoup et j’aime lui rendre hommage. Paris est la ville où j’ai grandi et où je vis une partie de l’année. Je fais mon doctorat en analyse culturelle à Amsterdam ; je suis censé soutenir ma thèse dans deux ans. Elle porte notamment sur l’importance du hip-hop instrumental et sur le beat comme forme artistique à part entière. Je pense que dans un certain temps, peut-être pas si lointain que ça, on considérera les beatmakers comme de vrais artistes, qui utilisent le beat comme un vrai moyen d’expression et pas uniquement comme un support. Ce n’est pas forcément le cas de tous les beatmakers. Mais je pense à des gens comme Kyo Itachi que je trouve très intéressant, qui a un vrai personnage, qui parle avec ses beats et qui a un réel univers. C’est ce qui m’intéresse. Pour le Kentucky, c’est un peu plus original. Sur Bandcamp, qui est un site où on peut partager sa musique, il faut forcément renseigner un lieu quand on crée une page. Le label anglais pour lequel je travaille, Sinoptic Music, avait choisi de mettre le Kentucky, par amour du poulet frit. [Rires] C’était une private joke entre les différents membres. Mais avec le temps et tous les albums sortis, la page est devenue celle ayant le plus de téléchargements pour le Kentucky. Ça a duré environ deux ans. Grâce à ça, un artiste comme Dr. Dundiff, qui a sorti un album pour Fat Beats et qui est vraiment du Kentucky, m’a contacté et on a pu collaborer. J’ai travaillé avec des artistes du monde entier, notamment d’Afrique du Sud, d’Espagne, d’Amérique latine, de Hollande, de Pologne, d’Allemagne, de République tchèque, de Russie et bien sûr de France et des États-Unis. Tout ça grâce à des réseaux sociaux spécialisés dans la musique comme Soundcloud, qui m’ont vraiment permis de partager ma musique avec beaucoup de monde et notamment avec des professionnels.

A : Tu te définis comme un working class musician, un musicien en col bleu. Pour toi, à quoi ça correspond ?

H : C’est une référence à mon nom de scène, Hellblazer. C’est un personnage de comics, qui se présente comme un working class magician. Ça me correspond bien également : ça fait dix-huit ans que je travaille dans ce milieu et je me sens complètement tourné vers l’underground et les artistes indépendants, qui constituent en quelque sorte la classe ouvrière du hip-hop. Je ne cherche pas forcément une manière de gagner de l’argent en faisant des beats, c’est plus une façon d’exprimer les idées qui me tiennent à cœur. Souvent, j’utilise des bouts de citations vocales, des répliques de poètes ou d’écrivains. J’essaie de faire passer un message intellectuel à travers mes beats, de partager mes références, mon vécu, mes connaissances en littérature et en histoire de l’art. C’est une façon d’aller contre les artistes qui n’ont aucune volonté d’éduquer leur public. Mon but est de créer, pas de nourrir mon égo. Je me sens inspiré par des artistes comme Les Sages Po’, qui sont dans une constance et qui ont une volonté de construire, de rester positifs.

A : Ton principal projet, Pure Dopeness, est une série de beat tapes.

H : Les beat tapes étaient rares dans les années 1990 quand j’ai découvert la musique hip-hop. La première que j’ai entendue m’a vraiment marqué, l’idée m’a tout de suite plu, peut-être encore plus que la musique rappée. J’ai commencé à faire des beats dans les années 1990 parce que j’étais un jeune MC et que les instrumentaux étaient durs à trouver, donc très précieux. Mais je me suis ensuite vraiment consacré à faire en sorte que mes productions se suffisent à elles-mêmes plutôt qu’à ce qu’elles servent uniquement à ce que des rappeurs posent dessus. Pure Dopeness réunit des beatmakers du monde entier, il y a plus de quarante pays représentés sur les différents volumes. Il y a beaucoup de styles différents, de quoi satisfaire les goûts de tous ceux qui sont amoureux de cette forme musicale. C’est à la fois pour les MCs et pour les gens qui aiment le hip-hop instrumental. Beaucoup de beatmakers sont juste à la recherche d’un MC ou d’un potentiel client pour acheter leur production. Moi, j’aime bien ouvrir ça, donner une nouvelle fonction au beat, l’utiliser dans une pièce de théâtre par exemple. Je pense qu’il peut être une sorte d’œuvre d’art en soi. Beaucoup de médias utilisent les beats, mais rares sont les beatmakers qui arrivent à en vivre.

A : Comment t’es venue l’idée de faire cette série de beat tapes ?

H : Le créateur de mon label, Sinoptic Music, m’a suggéré l’idée. Il a vu que je travaillais avec des artistes du monde entier et il m’a proposé de concrétiser ça dans un album. Il imaginait que beaucoup de gens seraient contents de voir des beatmakers de différents pays bosser ensemble. Par la suite, j’ai créé Sinoptic International et j’ai démarré la série des Pure Dopeness.

A : Tu travailles avec des beatmakers qui viennent d’endroits très variés. Est-ce que tu vois des différences dans leur façon de produire ou dans les couleurs musicales ?

H : Ça dépend. Si je prends l’exemple de Paul Hares, un beatmaker russe très talentueux qui sort même des vinyles sur des labels new-yorkais et qui habite dans une petite ville industrielle près de la frontière ukrainienne, ses beats sont très sombres. De l’autre côté, tu as Prozak Morris qui habite à Hollywood, qui a des célébrités dans son voisinage et qui fait des productions beaucoup plus énergiques et positives. Il y a parfois une influence certaine du lieu de résidence. Mais, au final, beaucoup d’endroits se ressemblent. Je peux trouver un beatmaker parisien qui sonnera comme Prozak Morris, à quelques nuances près. Moi, j’évolue dans différentes villes tout au long de l’année, je vois que ça peut jouer sur la teneur de ce que je fais.

A : Comment réunis-tu les différents morceaux d’un volume de Pure Dopeness ? Est-ce que tu démarches les beatmakers ou ce sont eux qui t’envoient leurs productions ?

H : Pour chaque volume, je donne un thème aux beatmakers de mon réseau. Souvent, c’est une citation, un vers de poésie, souvent d’Emily Dickinson, une poétesse américaine. Il s’agit d’inspirer l’ambiance du beat. Je veux que chaque volume ait un univers particulier et distinct. Le volume 13, par exemple, portait sur l’accordéon, en hommage au morceau « Accordion » de Madvillain. Il y a aussi des beatmakers qui me contactent pour participer au projet. Je leur dis ce que je cherche et ensuite, je fais une sélection. A chaque fois, toutes les productions sont exclusives, elles ont été faites pour Pure Dopeness. Je ne vais pas chercher les morceaux sur un CD de beats pour les réunir, je veux que ce soit l’œuvre de gens qui travaillent ensemble dans un but précis, pour un projet concret.

A : J’imagine qu’il y a aussi un travail d’adaptation à faire pour les producteurs, pour respecter le thème sans trop sortir de son registre habituel.

H : Oui, mais je laisse tout de même une certaine liberté, chaque artiste a son univers particulier, sa façon de se réapproprier l’idée.

A : Il y a eu dix-neuf volumes de Pure Dopeness entre 2012 et 2015, et depuis plus rien. Es-tu passé à autre chose, ou vas-tu relancer la série un peu plus tard ?

H : Je sors d’une période un peu compliquée, où j’étais très occupé, à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle. C’était une pause, mais je vais revenir avec un vingtième volume d’ici quelques mois. J’ai invité Zoxea à participer, en tant que beatmaker bien sûr. Ce serait très spécial et intéressant pour ses fans, qui ne l’imaginent pas forcément dans ce registre, avec une production sans rappeur dessus.