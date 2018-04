Les sens de Dinos

Après trois années passées dans l’ombre, le jeune rappeur Dinos présente son premier album Imany. Un disque dense et personnel, où le quartier, la foi, et la quête d’euros se croisent inlassablement. Rencontre avec un garçon aux multiples visages.

Tout vient à point à qui sait attendre. Cette phrase, Dinos a bien dû la retourner dans tous les sens dans sa tête ces trois dernières années. Avant de mieux la dompter : érigé au rang de jeune rookie prometteur au sein de la nouvelle vague Rap Contenders des années 2010, tout aurait dû aller vite pour celui que l’on appelle Jules dans son quartier natal de la Courneuve. Car malgré un buzz éclair, une signature chez Def Jam France, et un premier morceau phare – Namek – les éléments semblent s’être en effet plus amusés à se retourner contre lui qu’à l’accompagner sur la route du succès. Des « maux nécessaires » comme il en parle aujourd’hui qui auront eu un effet cathartique sur la musique de Dinos : libéré des tendances, affranchi des attentes, Imany est un disque pur, sincère, et sans compromis qui en livre beaucoup sur son auteur durant dix-sept titres. Une bonne raison d’aller discuter avec Dinos du monde qui l’entoure et qui le façonne.

A : Tu as pris du temps pour sortir ce disque, et tu disais récemment en interview que le format album était important pour toi. Est-ce que tu t’es mis la pression pour concevoir ce disque ?



D : Au début je me mettais la pression, mais maintenant qu’il est fini ce n’est plus le cas. Je suis confiant, je n’ai pas de stress. Et même quand je finissais l’album je n’y pensais plus. Comme je le dis tout le temps, c’est Dieu et le stream, rien d’autre. [Sourire] Mais c’est vrai que j’ai mis un point d’honneur à vraiment faire un album et pas autre chose. Aujourd’hui tu as beaucoup d’artistes qui te disent qu’ils sortent un album mais au final te balancent une playlist qui part dans tous les sens. Quand Drake a sorti son dernier disque, il l’a nommé en tant que tel : une playlist. Moi j’avais envie de faire quelque chose qui soit un minimum cohérent, quelque chose avec un coeur. Un album.

A : Quelle est la différence entre un album et une playlist pour toi ?



D : La cohérence, en termes d’instrus, de visuels… C’est la raison pour laquelle j’ai bossé avec deux producteurs qui ont tout supervisé. Ils ont fait le coeur du disque, et quelques autres producteurs sont venus s’occuper des poumons. J’avais une vision globale puis Richie Beats et Still Nas offraient un deuxième regard. Ils entendaient les morceaux passer et comme ils me connaissaient bien, ils savaient ce que je voulais et on se mettait d’accord.

A : Le disque est quand même long. Comment fait-on pour être cohérent avec dix-sept titres ?



D : On met trois ans. [Rires] Le choix à la base était tellement large qu’on avait la possibilité d’avoir des problèmes de riche. Le but c’était que tout se suive, qu’il y ait une atmosphère tout au long de l’album. Sur tous les morceaux que je faisais j’avais une direction et je savais ce que je voulais faire émotionnellement parlant. Ce que j’aime c’est le côté émotionnel de la musique, toucher les gens, et c’est exactement ce que j’ai essayé de faire avec des titres comme “Helsinki”, “Les pleurs du mal”, ou “Magenta”. Mais en même temps je n’avais pas envie de faire un album pesant, où il n’y a que des morceaux comme ça. Il faut aussi réussir à mettre des morceaux qui enjaillent, avec des choses différentes, tout en réussissant à mixer tout ça sans qu’il n’y ait de différence de ton. C’est comme ça qu’on fait un disque cohérent selon moi.

A : Au moment de l’annonce de l’album fin 2017, tu as prononcé une phrase qui revient sur le disque : “Je suis le quartier, mais pas la rue”. C’est à dire ? Tu revendiques tes origines, mais uniquement sur certains aspects ?



D : Je ne suis pas un revendicateur. Je ne me réveille pas en me disant “putain il faut que j’écrive un texte sur ma ville”, ça m’importe peu. Je dis juste ce que je pense : je suis un gentil, mais je reste un mec du quartier, donc si je dois te baiser ta mère je vais le faire. C’est le quartier, et c’est l’état d’esprit qu’il m’a donné. Par contre je ne suis pas la rue dans le sens où je n’ai jamais vendu, jamais fait de conneries, même si des potes autour de moi en ont faites. Je n’ai pas de casier judiciaire, je suis resté clean, et c’est ça que je défends : j’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont cassé les couilles quand j’étais petit. Ca me saoulait étant plus jeune, mais tu les remercie quand tu grandis. Aujourd’hui je me dis : heureusement qu’ils étaient après moi.

A : Que faisaient tes parents justement ?



D : Ma mère me prenait la tête pour que je ne sorte pas. Quand j’étais petit, les 4000 à La Courneuve c’était un peu dangereux, donc il y avait des endroits où je n’avais pas le droit d’aller, elle me mettait des pressions. Du coup j’essayais de vite rentrer à la maison et quand je faisais des trucs dehors j’essayais de le faire sans qu’ils ne le sachent. Mais mes parents étaient quand même après moi, ils savaient que l’environnement dans lequel j’étais aurait pu être néfaste pour moi, et ça m’a évidemment servi. Quand j’avais quatorze-quinze ans, j’étais d’ailleurs plus la rue que le quartier : même si je ne faisais rien j’étais un mec d’en bas et je trainais avec des gens qui aujourd’hui sont soit morts, soit en prison. Donc oui j’ai eu de la chance d’avoir des parents qui m’ont fait chier pour que je reste sur les rails.